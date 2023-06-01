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    • Dünya
    • 01.06.2023 13:14
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    • 01.06.2023 13:36
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    Türkiye'deki sosyal medya yasasını eleştiren AB ve Fransa'dan ikiyüzlülük! Twitter'ı tehdit ettiler: Kapatırız

    Türkiye'deki dezenformasyonla mücadele düzenlemesine karşı çıkan AB, dezenformasyonla mücadele için hazırladığı zorunlu olmayan uygulama kuralları hazırlamıştı. Twitter söz konusu kurallardan ayrılma kararını Avrupa Birliği’ne bildirmiş, AB Komisyonu İç Pazar ve Sanayiden Sorumlu Üyesi Thierry Breton “Kaçabilirsin ancak saklanamazsın “ ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Fransa da Twitter’a tehdit gibi bir uyarıda bulundu. Fransa Dijitalleşme ve Telekomünikasyondan Sorumlu Bakan Jean-Noel Barrot, kurallardan kaçması durumunda Twitter'ın ülkede yasaklanacağını bildirdi.

    takvim.com.tr
    AB ve Fransa’dan Twitter’a tehdit gibi uyarı!

    Fransa, Dijitalleşme ve Telekomünikasyondan Sorumlu Bakan Jean-Noel Barrot, kurallardan kaçması durumunda Twitter'ın ülkede yasaklanacağını bildirdi. Barrot, Twitter'ın Avrupa Birliğinin (AB) dezenformasyonla mücadele için hazırladığı zorunlu olmayan uygulama kurallarından ayrılmasına ilişkin açıklama yaptı.

    "DEMOKRASİYİ REHİN ALIYOR"
    Twitter'ın, kurallara uymamayı sürdürmesi durumunda ülkede yasaklanacağını belirten Barrot, "Twitter, kamuoyu tartışmalarında önemli bir rol oynuyor ancak Twitter gibi bir sosyal ağın, dezenformasyon destekçilerinin toplumsal tartışmalarımızı ve demokrasimizi rehin alarak etkilemelerine müsaade etmesi riskini almayız." ifadesini kullandı.

    Fransız Bakan, ChatGPT gibi yapay zeka programları için de Avrupa'daki yasal düzenlemeler kapsamında kullanım alanlarını kısıtlayan bir çerçeve belirlenmesi gerektiğine işaret etti.

    Bu tür teknolojilerin katı yaptırımlara tabi tutularak tamamen dışlanmaması gerektiği yorumunu yapan Barrot, "Bu yapay zeka modelleri, kendimizi geride bırakmamıza izin vermememiz gereken çılgınca bir yarışın konusudur." değerlendirmesini yaptı. Barrot, yapay zeka programları konusunda Avrupa'nın yatırım yapmaya ihtiyacı olduğunu kaydetti.

    TÜRKİYE'DEKİ DÜZENLEMEYE KARŞI ÇIKAN AB'DEN DEZENFORMASYONLA MÜCADELE YASASI
    Türkiye'de "Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

        Sosyal medyada yalanlarla algı yönetimi yapılmasının önüne geçecek düzenleme, 18 Ekim 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Türkiye'deki düzenlemeye tepki gösteren AB kurum ve yetkilileri, düzenlemeye yönelik eleştirilerini dile getirirken, Venedik Komisyonu yayımladığı bir mesajda, TBMM'ye düzenlemeyi reddetmesi çağrısında bulunmuştu.
        Türkiye'deki dezenformasyonla mücadele düzenlemesine karşı çıkan AB, daha sıkı denetim ve üye ülkelerin dezenformasyonla daha fazla mücadele etmesi için bir kez daha yasal düzenleme yoluna gitti.

        AB, 2021'de kabul edilen Çevrimiçi Terörist İçerik Yasasını (Online Terrorist Content Law), 7 Haziran 2022'den itibaren uygulamaya başlamıştı. Bu yasa dijital platformlara, paylaşılan "terörizm içerikleri"ni bir saat içinde kaldırma yükümlülüğü getirmişti.

        "SAKLANABİLİRSİN AMA KAÇAMAZSIN"
        Tüm bu gelişmelerin ışığında Twitter, AB'nin dezenformasyonla mücadele için hazırladığı zorunlu olmayan uygulama kurallarından ayrıldı. AB Komisyonu İç Pazar ve Sanayiden Sorumlu Üyesi Thierry Breton "Twitter, AB'nin dezenformasyona karşı gönüllü uygulama kurallarından ayrılıyor. Ancak Twitter'ın yükümlülükleri devam ediyor. Kaçabilirsin ama saklanamazsın." ifadelerini kullanarak Dijital Hizmetler Yasası kapsamında dezenformasyonla mücadelenin 25 Ağustos'tan itibaren AB ülkelerinde gönüllü taahhütlerin ötesinde yasal bir zorunluluk olacağına işaret etti.

        Breton, AB ekiplerinin yeni yasa yürürlüğe girdiğinde katı kuralları uygulamaya hazır olacağını belirtti.

        AB'nin, Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte artan dezenformasyona karşı hazırladığı gönüllü uygulama kodu, geçen yıl 30'un üzerinde platform tarafından imzalanmıştı.

        Meta, Google, Twitter, TikTok ve Microsoft gibi büyük platformlar tarafından imzalanan yeni kod, çevrim içi dezenformasyona karşı daha geniş taahhütler ve önlemler içeriyordu.

        Dijital platformlar, dezenformasyona karşı daha fazla mücadele etmeyi taahhüt etmişti. Güçlendirilmiş uygulama kodu 40'tan fazla taahhüt ve 100'ün üzerinde özel önlem içeriyordu.

        Dezenformasyon yayanların reklam gelirlerinden faydalanamaması, sahte hesaplar, botlar veya yapay montaj video ile manipülasyonun önlenmesi, dezenformasyonu tanımlamak ve işaretlemek için daha iyi araçlar sağlanması, doğruluk kontrolünün artırılması, siyasi reklamların şeffaflaştırılması, reklam sponsorlarının açıkça belirtilmesi, platformların taahhütleri uygulamalarının raporlanması, koda uyumu değerlendirecek merkez kurulması önlemler arasında yer alıyordu.

        Dijital platformların 6 ay içinde söz konusu taahhütleri yerine getireceği, konuyla ilgili 2023 yılı başında da bir ilerleme raporu hazırlanacağı belirtilmişti.

            Dijital platformlar bu yıl başında ilerleme raporlarını AB'ye sunmuştu. AB, Twitter'ın sunduğu ilerleme raporunu yetersiz bulmuştu. Öte yandan, Dijital Hizmetler Yasası kapsamında Twitter'ın da aralarında yer aldığı platformlar 25 Ağustos'tan itibaren AB tarafından daha katı kurallara tabi tutulacak ve sıkı biçimde denetlenecek.

            Yeni kurallar çerçevesinde, kural ihlalinde bulunan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına ulaşan para cezaları uygulanabilecek.

            İhlallerin tekrarı durumunda söz konusu dijital platformların AB'deki faaliyetine son verilebilecek.

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