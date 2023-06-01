Türkiye'deki sosyal medya yasasını eleştiren AB ve Fransa'dan ikiyüzlülük! Twitter'ı tehdit ettiler: Kapatırız

"DEMOKRASİYİ REHİN ALIYOR"

Twitter'ın, kurallara uymamayı sürdürmesi durumunda ülkede yasaklanacağını belirten Barrot, "Twitter, kamuoyu tartışmalarında önemli bir rol oynuyor ancak Twitter gibi bir sosyal ağın, dezenformasyon destekçilerinin toplumsal tartışmalarımızı ve demokrasimizi rehin alarak etkilemelerine müsaade etmesi riskini almayız." ifadesini kullandı.

Fransız Bakan, ChatGPT gibi yapay zeka programları için de Avrupa'daki yasal düzenlemeler kapsamında kullanım alanlarını kısıtlayan bir çerçeve belirlenmesi gerektiğine işaret etti.