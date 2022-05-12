İnternet ve sosyal medyada dezenformasyonu önlemeye yönelik yasa teklifinde sona gelindi

AK Parti'li ve MHP'li kurmaylar önceki gün Meclis'te bir araya gelerek teklife son şeklini verdi. Hazırlanan taslakta "dezenformasyon" tanımındaki ana kriter, sosyal medyadaki paylaşımın "örgütlülük" hali olarak belirlendi.
Buna göre, sosyal medyada yapılan bireysel paylaşımlar değil; örgütlü, koordinasyon içinde, bilinçli ve bir algı oluşturmaya yönelik paylaşımlar "dezenformasyon" kapsamında değerlendirilecek. "Şikâyet" üzerine ya da cumhuriyet savcısının resen yapacağı başvuru sonrası mahkemeler, ilgili paylaşımda bir "dezenformasyon" faaliyetinin ortaya çıkıp çıkmadığına karar verecek. Kurulacak ihtisas mahkemelerinin ya da Asliye Ceza Mahkemeleri'nin bakacağı dosyalarda, "bilirkişi" görevlendirmesinin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.
VİRAL OLMASI ENGELLENECEK
Milliyet'te yer alan habere göre dezenformasyon faaliyetinin fark edildiği anda bu bilginin viral olmasının engellenmesi ve bu faaliyeti başlatan ve organize eden hesapların cezalandırılması öngörülüyor. Bu kapsamda "yalan bilgi/haber" içeren paylaşımları, mahkemenin kararı doğrultusunda 24 saat içinde ilgili platformdan kaldırmayan sosyal medya şirketlerine ağır para cezaları getirilmesi; ayrıca içeriği oluşturan kullanıcıya da ceza verilmesi planlanıyor.
HABER SİTELERİNE İLAN
Öte yandan teklifle internet haberciliği yasal altyapıya kavuşacak; internet medyasında çalışan gazetecilerin de 5953 sayılı yasaya tabi olması sağlanacak.