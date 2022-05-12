İnternet ve sosyal medyada dezenformasyonu önlemeye yönelik yasa teklifinde sona gelindi

AK Parti'li ve MHP'li kurmaylar önceki gün Meclis'te bir araya gelerek teklife son şeklini verdi. Hazırlanan taslakta "dezenformasyon" tanımındaki ana kriter, sosyal medyadaki paylaşımın "örgütlülük" hali olarak belirlendi.

Buna göre, sosyal medyada yapılan bireysel paylaşımlar değil; örgütlü, koordinasyon içinde, bilinçli ve bir algı oluşturmaya yönelik paylaşımlar "dezenformasyon" kapsamında değerlendirilecek. "Şikâyet" üzerine ya da cumhuriyet savcısının resen yapacağı başvuru sonrası mahkemeler, ilgili paylaşımda bir "dezenformasyon" faaliyetinin ortaya çıkıp çıkmadığına karar verecek. Kurulacak ihtisas mahkemelerinin ya da Asliye Ceza Mahkemeleri'nin bakacağı dosyalarda, "bilirkişi" görevlendirmesinin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.