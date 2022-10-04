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    • Güncel
    • 05.10.2022 00:58
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    • 05.10.2022 00:58
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    DW'nin Türkiye hazımsızlığı! Almanya'daki dezenformasyon yasasına ses çıkarmayanlar konu Türkiye olunca karşı geldi

    BMM Genel Kurulunda "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" ile ilgili görüşmeler tamamlandı. Türkiye karşıtı haberleriyle bilinen Alman medya kuruluşu DW tekrar sahneye çıkarak dezenformasyonla mücadele düzenlemesini hedef aldı. Aynı yasa ile benzerlik gösteren Almanya’daki “Netzwerkdurchsetzungsgesetz” (NetzDG) yasasına tek kelime dahi etmeyen DW, Türkiye hazımsızlığını birkez daha gözler önüne serdi.

    Alman DW’nin Türkiye hazımsızlığı!

    BMM Genel Kurulunda, "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.


    Yasayla birlikte özellikle internet medyasında ve sosyal ağlarda çok sayıda değişiklik yapılacak. İnternet haber sitelerinin süreli yayın kapsamına alınması, Erişim Sağlayıcılar Birliği'nin görev ve yetki alanının genişletilmesi, sosyal ağ sağlayıcılarının yükümlülük ve sorumluluklarına ilişkin ek düzenlemeler yapılması maddeler arasında yer alıyor.



    TÜRKİYE KARŞITI DW YİNE ALGI PEŞİNDE
    Türkiye karşıtı haberleriyle sıkça gündeme gelen Alman medya kuruluşu DW, son olarak 'dezenformasyonla mücadele kanununu' hedef aldı.



    Bu yasayla benzerlik taşıyan Almanya'daki "Netzwerkdurchsetzungsgesetz" (NetzDG) yasasına tek bir eleştiri dahi yapmayan DW, konu Türkiye olunca düzenlemeyi yerden yere vurdu. DW yaptığı yayınlarda yasa tasarısı ile ilgili 'sansür yasası' ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel DW'nin Türkiye hazımsızlığı! Almanya'daki dezenformasyon yasasına ses çıkarmayanlar konu Türkiye olunca karşı geldi
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