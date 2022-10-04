DW'nin Türkiye hazımsızlığı! Almanya'daki dezenformasyon yasasına ses çıkarmayanlar konu Türkiye olunca karşı geldi

BMM Genel Kurulunda, "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.



Yasayla birlikte özellikle internet medyasında ve sosyal ağlarda çok sayıda değişiklik yapılacak. İnternet haber sitelerinin süreli yayın kapsamına alınması, Erişim Sağlayıcılar Birliği'nin görev ve yetki alanının genişletilmesi, sosyal ağ sağlayıcılarının yükümlülük ve sorumluluklarına ilişkin ek düzenlemeler yapılması maddeler arasında yer alıyor.