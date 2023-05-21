7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylem değişikliği dünya basınında: İlk turda kalp yapıyordu şimdi masa yumrukluyor

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesi değiştirdiği söylemleriyle dikkat çekiyor.
Kılıçdaroğlu, terör ve mülteciler konusunda verdiği sert mesajlarla milliyetçi bir üslup benimsedi. Bu durum, uluslararası medya organlarının radarına girdi.
TAGESSPİEGEL: KILIÇDAROĞLU'NUN ŞAŞIRTAN SÖYLEMİ
Almanya basınından Tagesspiegel gazetesi, "Mültecilere karşı kampanya: Batı, Kılıçdaroğlu hakkında yanılıyor muydu?" başlıklı bir habere imza attı.
Haberde, "28 Mayıs'ta görevdeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı ikinci tur seçime girecek olan cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun söylemi birçok kişiyi şaşırttı." denildi.