7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylem değişikliği dünya basınında: İlk turda kalp yapıyordu şimdi masa yumrukluyor

Batı medyası, daha önce Kılıçdaroğlu'nu destekleyici haberleriyle ve analizleriyle biliniyordu. Ancak Erdoğan'ın ilk turu önde bitirmesi, söz konusu medya çevresini de söylem değişikliğine itti.

KILIÇDAROĞLU SORUSU: BİZİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATIR MI

Alman gazetesi, Kılıçdaroğlu'nun yeni tavrına değinirken, CHP Lideri hakkındaki çekincesini şu sorulara yansıttı:

Batı'da birçok kişi merak ediyor: Kılıçdaroğlu, Erdoğan gibi bizi hayal kırıklığına uğratır mı? Kılıçdaroğlu sağa mı kayıyor?

LE FİGARO: MİLLİYETÇİ SEÇMENLER İÇİN TONUNU SERTLEŞTİRDİ

Fransa basınından Le Figaro gazetesi de "Kılıçdaroğlu, mülteciler ve terörizm konularındaki tonunu milliyetçi seçmenler için sertleştirdi." diye yazdı.

"Alışılmadık derecede sert bir tonda" konuşan Kılıçdaroğlu'nun bu tutumunun, 14 Mayıs'taki ilk turda cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı destekleyen 2,8 milyon seçmene (yüzde 5,2) gönderilmiş bir mesaj niteliği taşıdığına dikkat çekildi.