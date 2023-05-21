Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 21.05.2023 14:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.05.2023 14:42
    ABONE OL

    7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylem değişikliği dünya basınında: İlk turda kalp yapıyordu şimdi masa yumrukluyor

    Son dakika haberleri... 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Başkan Erdoğan'ın yüzde 5'lik bir oy oranıyla gerisinde kalan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur için her tuşa basması dünya basınının da gündeminde. Alman ve Fransız basınından gazeteler, Kılıçdaroğlu'nun milliyetçi oyları hedeflediğine dikkati çekti. Haberlerde, Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kalp yaptığını ikinci turda masa yumrukladığı ifade edilerek "Tonunu sertleştiren Kılıçdaroğlu bizi yanıltır mı?" sorusu yöneltildi.

    takvim.com.tr
    İlk turda kalp yapıyordu şimdi masa yumrukluyor

    Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesi değiştirdiği söylemleriyle dikkat çekiyor.

    Kılıçdaroğlu, terör ve mülteciler konusunda verdiği sert mesajlarla milliyetçi bir üslup benimsedi. Bu durum, uluslararası medya organlarının radarına girdi.

    TAGESSPİEGEL: KILIÇDAROĞLU'NUN ŞAŞIRTAN SÖYLEMİ
    Almanya basınından Tagesspiegel gazetesi, "Mültecilere karşı kampanya: Batı, Kılıçdaroğlu hakkında yanılıyor muydu?" başlıklı bir habere imza attı.

    Haberde, "28 Mayıs'ta görevdeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı ikinci tur seçime girecek olan cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun söylemi birçok kişiyi şaşırttı." denildi.

        İLK TURDA KALP YAPIYORDU, ŞİMDİ SERT SÖZLER KULLANIYOR
        Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin "Sınır namustur. Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğim" şeklindeki ifadelerine işaret edildi ve şöyle denildi:

        Geçen pazar günü yapılan ilk tur öncesinde kalp sembolleriyle demokratik ve barışçıl bir Türkiye için kampanya yürüten CHP'nin adayı, şimdi de mültecilere yönelik sert sözler kullanıyor.

        Batı medyası, daha önce Kılıçdaroğlu'nu destekleyici haberleriyle ve analizleriyle biliniyordu. Ancak Erdoğan'ın ilk turu önde bitirmesi, söz konusu medya çevresini de söylem değişikliğine itti.

        KILIÇDAROĞLU SORUSU: BİZİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATIR MI
        Alman gazetesi, Kılıçdaroğlu'nun yeni tavrına değinirken, CHP Lideri hakkındaki çekincesini şu sorulara yansıttı:

        Batı'da birçok kişi merak ediyor: Kılıçdaroğlu, Erdoğan gibi bizi hayal kırıklığına uğratır mı? Kılıçdaroğlu sağa mı kayıyor?

        LE FİGARO: MİLLİYETÇİ SEÇMENLER İÇİN TONUNU SERTLEŞTİRDİ
        Fransa basınından Le Figaro gazetesi de "Kılıçdaroğlu, mülteciler ve terörizm konularındaki tonunu milliyetçi seçmenler için sertleştirdi." diye yazdı.

        "Alışılmadık derecede sert bir tonda" konuşan Kılıçdaroğlu'nun bu tutumunun, 14 Mayıs'taki ilk turda cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı destekleyen 2,8 milyon seçmene (yüzde 5,2) gönderilmiş bir mesaj niteliği taşıdığına dikkat çekildi.

        BATI MEDYASI ÇARK ETTİ: HEPİMİZ YANILDIK
        Öte yandan daha önce Başkan Erdoğan'ı hedef alarak Kılıçdaroğlu'nun öne çıkaran yayın organlarından Foreign Policy tahminlerinde yanıldıklarını itiraf etti.

        "Türkiye seçimleri dünya için ne anlama geliyor?" başlıklı bir analiz yayımlayan Foreign Policy, yazarlarının söylemlerine yer vererek Başkan Erdoğan'ın birinci turdaki güçlü galibiyetine dikkat çekti.

            "HEPİMİZ YANILDIK"
            "Erdoğan'ın kaybedeceğini düşünmekle hepimiz yanıldık"             ifadelerini kullanan FP, Başkan Erdoğan'ın çoğunluğun oyunu kazandığının altını çizdi. İkinci turda iki adayın kaldığını belirten FP, adaylıktan çekilen isimlerin oylarının Başkan Erdoğan'a kaydığını söyledi.

            NATO VE ABD İÇİN CAN SIKICI
            "Erdoğan'ın güçlü ilk tur başarısı, Washington ve NATO için beş yıl daha baş ağrısı anlamına gelebilir."             ifadelerinin yer aldığı makalede Erdoğan'ın zaferinin Biden yönetimi için de iyi olmayacağı savunuldu.

            Kılıçdaroğlu'nun daha önce "NATO'ya koşulsuz bağlılık" sözü verdiğinin hatırlatıldığı yazıda, Başkan Erdoğan'ın İsveç konusundaki net tavrının ABD ve NATO için istenmeyen bir durum olduğu vurgulandı.

            "TÜRKİYE'NİN DOSTLUĞUNA İHTİYACIMIZ VAR"
            Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşındaki rolü ile Türkiye'nin Karadeniz'de büyük bir kontrol gücü olduğuna değinilen yazıda başta Rusya ile olmak üzere ciddi bir arabuluculuk rolü olduğuna da yer verildi. Yazıda "ABD'nin Türkiye'nin dostluğuna ihtiyacı var" mesajının altı çizilirken ABD'nin Türkiye'nin bağımsız duruşunu kabul etmesi gerektiğine de yer verildi.

            FINANCIAL TIMES: ÇARESİZCE MİLLİYETÇİ OLDU
            Öte yandan ilk tur öncesi HDPKK ile masaya oturan, Kandil'den gelen destek açıklamalarına ses çıkarmayan, FETÖ'cülere KHK sözü veren Kılıçdaroğlu yaşadığı hezimetin ardından Atatürk portesinin önüne geçrerek çektiği bir video ile milliyetçi tabandan oy alabilmek için adeta kıvranmıştı.

            Bu duruma da Kılıçdaroğlu'nu daha önce gazlayan başka bir yayın organı Financial Times dikkat çekti. FT, "Türkiye'nin 'çaresiz' muhalefeti milliyetçi kartını oynuyor" başlığıyla çarpıcı tespitlere yer verdi.

            "28 MAYIS ÖNCESİ KAMPANYAYI TERSİNE ÇEVİRMEYİ HEDEFLİYOR"
            Kılıçdaroğlu'nun, sığınmacıları ülkelerine gönderme vaadine dikkat çekilerek "Kılıçdaroğlu kampanyayı tersine çevirmeyi hedefliyor." denildi.

            Kemal Kılıçdaroğlu'nun takındığı tavra tepkiler olduğuna işaret edilen haberde ismi verilmeyen CHP'nin eski bir milletvekilinin "Kılıçdaroğlu'nun sağa kayması 'çaresizlik sinyalleri' ve sonunda geri tepecek" dediği ifade edildi.

            TABANIN MORALİ BOZUK
            İlk turda istenilen sonucun elde edilememesinin muhalefet cephesinde moral bozukluğuna yol açtığına işaret edildi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Yurt dışında kaç kişi oy kullandı?
            Haberler Dünya 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylem değişikliği dünya basınında: İlk turda kalp yapıyordu şimdi masa yumrukluyor
                loading
                SON DAKİKA