Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan umudunu kesen Batı basını: Söylem değiştirerek oy kazanmaya çalışıyor! Erdoğan'ın gücünü hafife aldılar

Türkiye'deki seçimleri yakından takip eden ve sitesinde ayrı bir başlık olarak yer veren Middle East Eye 'Erdoğan'ın kampanyası, kapsayıcılığın rahat bir zafer için anahtar olduğunu düşünüyor' başlıklı haberinde şöyle dedi:

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcıları, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu rahat bir şekilde kazanılacağına inanıyor. Bu nedenle öncekinden daha birleştirici ve olumlu bir kampanya yürütmeyi planlıyorlar'