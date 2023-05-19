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    • Dünya
    • 19.05.2023 10:37
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    • 19.05.2023 11:13
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    Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan umudunu kesen Batı basını: Söylem değiştirerek oy kazanmaya çalışıyor! Erdoğan'ın gücünü hafife aldılar

    Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin ikinci tura kalması sonrası Batı medyasının ağız değiştirmesine her gün yeni bir örnek geliyor. Politico'ya göre 14 Mayıs gecesi Erdoğan'ın gücünün hafife alındı. Öte yandan umutlarını kestikleri Kılıçdaroğlu’nun söylem değiştirdiğine de dikkat çeken Batı basını, "Erdoğan'ın rakibi Kılıçdaroğlu için zafer çok uzak görünüyor" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Batı basını: Erdoğan’ın gücünü hafife aldılar

    14 Mayıs günü gerçekleşen ve kıran kırana bir mücadeleye sahne olan seçimler sonrası sandıktan sonuç çıkmadı, ikinci tur kapısı açıldı. 2023'ün en önemli seçimleri olarak görülen Türkiye'deki seçimleri dünya basını her gün manşetten görüyor.

    Son olarak Yunan basınında çıkan haberlerde 2. tur ile ilgili haberler yer aldı. Etnos gazetesi Başkan Erdoğan'ın katıldığı bir etkinlikte yaptığı 'İnşallah 28 Mayıs'ta öyle bir zafer elde edelim ki 29 Mayıs fethini hep birlikte kutlayalım' sözlerini ön sıralardan verdi.

    KILIÇDAROĞLU YUNAN BASININDA
    Yine Etnos gazetesinde yapılan ayrı bir haberde Kemal Kılıçdaroğlu kendine yer buldu. Seçimin ikinci tura kalmasıyla Kılıçdaroğlu'nun taktik değişikliğine gittiğini belirten gazete, Millet İttifakı'nın mülteciler üzerinden bir politika yürüteceğine değindi.

        Etnos söz konusu haberde Sinan Oğan'a hakkında da çarpıcı ifadelere yer verdi. İkinci tur seçimleri için anahtarın Oğan'da olduğunu öne süren Etnos, Oğan'ın hangi ittifakı destekleyeceğini yarın açıklayacağını yazdı. Söz konusu habere 'Oğan'la vahşi pazarlık' başlığı atıldı.

        YENİ STRATEJİ VURGUSU
        Ta Nea gazetesi de Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı video sonrası 'Yeni bir stratejiyle' başlıklı haberinde Kılıçdaroğlu'nun ilk turdaki sakin tavrı yerine daha sert bir hale büründüğünü aktardı.

        Türkiye'deki seçimleri yakından takip eden ve sitesinde ayrı bir başlık olarak yer veren Middle East Eye 'Erdoğan'ın kampanyası, kapsayıcılığın rahat bir zafer için anahtar olduğunu düşünüyor' başlıklı haberinde şöyle dedi:

        'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcıları, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu rahat bir şekilde kazanılacağına inanıyor. Bu nedenle öncekinden daha birleştirici ve olumlu bir kampanya yürütmeyi planlıyorlar'

            Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarını değerlendiren ABD merkezli ABC News 'Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesinde daha milliyetçi ve katı bir duruş benimsedi' dedi.

            POLITICO'DAN 2. TUR TAHMİNİ
            Daha önce 2023'ün en önemli seçimi analizi ile gündeme gelen Politico ise 'Batı, Erdoğan'la yaşamayı öğrenmek zorunda' isimli haberinde Türkiye'nin yoğun katılım gösterdiği seçimlerin bir demokratik direnç olduğunu yazdı.

            İlk turda yüzde 49,5 oy oranı alan Erdoğan hakkında 'Rüzgar artık arkasında' ifadesini kullanan Politico, Sinan Oğan'ın oylarının çok küçük bir kısmının Erdoğan'a geçmesi durumunda açık ara farkla seçimi alacağını belirtti.

            'ERDOĞAN'IN GÜCÜNÜ HAFİFE ALDILAR'
            Politico'ya göre sonuçlar muhalefetin beklediğinin oldukça altında. Anket sonuçları Erdoğan'ı genellikle Kılıçdaroğlu'nun altında gösterirken 14 Mayıs gecesi Erdoğan'ın gücünün hafife alındığı ortaya çıktı.

            "TEK ÇARESİ BU"
            Politico, haberinde Kılıçdaroğlu'nun 2. Tura büyük zorlukla girdiğinin altını çizdi. 14 Mayıs'ta sandıklarda beklediğini bulamayan Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın gerisinde kaldığını bir kez daha vurgulayan Politico, Kılıçdaroğlu'nun çareyi söylem değiştirmekte bulduğunu yazdı.

            ALMAN KILIÇDAROĞLU'NDAN ÜMİDİ KESTİ
            Almanya'da yayın yapan Focus dergisi, "Erdoğan'ın rakibi Kılıçdaroğlu için zafer çok uzak görünüyor" dedi.

                "SEÇİME SAYILI GÜNLER KALA SÖYLEMİNİ DEĞİŞTRİDİ"
                Haber ajansı Associated Press (AP), ), Kılıçdaroğlu'nun "vites değiştirdiğini" yazdı. Haberinde, Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'a sayılı günler kala duruşunu değiştirdiği ifadelerini kullanan AP, "Muhalefet ittifakının yumuşak huylu adayı Kılıçdaroğlu, vaatleriyle son derece olumlu bir kampanya yürütmüştü. Ancak bu hafta 74 yaşındaki siyasetçi, milliyetçi siyasetçi Sinan Oğan'a oy verenler de dahil olmak üzere milliyetçi seçmenlere hitap etmek için söylemini sertleştirdi." yorumunda bulundu.

                "ERDOĞAN'A BENZEMEYE ÇALIŞIYOR"
                Financial Times, Kılıçdaroğlu'nun giderek daha karanlık bir söylem benimsediğine yer verdi. İlk turdaki seçim kampanyasının başarısız olduğunu söyleyen FT, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a benzemeye çalıştığına yer verdi.

                İngiliz The Times, Kılıçdaroğlu'nun seçime günler kala kampanyasını değiştirdiğine yer verdi. İlk turda benimsediği "babacan" tavrının işe yaramadığını vurgulayan The Times, Kılıçdaroğlu'nun milliyetçilerden oy toplamak için söylem değiştirdiğine vurgu yaptı.

                    Ülkede yayın yapan ünlü dergi Der Spiegel ise "Türkiye dışında başka hiçbir ülkede Almanya'daki kadar çok Türk kökenli insan yaşamıyor. Onlara kalsa Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı olacaktı" ifadelerini kullandı.

                    "ERDOĞAN RAHATÇA KAZANACAK"
                    İngiliz Middle East Eye, "Erdoğan'ın kampanyası, kapsayıcılığın rahat bir zafer için anahtar olduğunu düşünüyor" başlıklı haberinde, "28 Mayıs'ta gerçekleşecek 2. Turda Erdoğan'ın rahat bir şekilde kazanacağı öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

                    "AVANTAJ ERDOĞAN'DA"
                    Al Jazeera, ikinci turda avantajın Başkan Erdoğan'da olduğunun altını çizdiği haberinde Kılıçdaroğlu'nun tüm kampanyası rağmen 14 Mayıs'ta Erdoğan'ın yüzde dört puanla geride kaldığına yer verdi.

                    Almancada kazanan anlamına gelen "sieger" Başkan Erdoğan'ın yanında sık sık kullanılıyor.
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                    Başkan Erdoğan’dan 19 Mayıs mesajı
                    Haberler Dünya Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan umudunu kesen Batı basını: Söylem değiştirerek oy kazanmaya çalışıyor! Erdoğan'ın gücünü hafife aldılar
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