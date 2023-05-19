Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan umudunu kesen Batı basını: Söylem değiştirerek oy kazanmaya çalışıyor! Erdoğan'ın gücünü hafife aldılar

14 Mayıs günü gerçekleşen ve kıran kırana bir mücadeleye sahne olan seçimler sonrası sandıktan sonuç çıkmadı, ikinci tur kapısı açıldı. 2023'ün en önemli seçimleri olarak görülen Türkiye'deki seçimleri dünya basını her gün manşetten görüyor.
Son olarak Yunan basınında çıkan haberlerde 2. tur ile ilgili haberler yer aldı. Etnos gazetesi Başkan Erdoğan'ın katıldığı bir etkinlikte yaptığı 'İnşallah 28 Mayıs'ta öyle bir zafer elde edelim ki 29 Mayıs fethini hep birlikte kutlayalım' sözlerini ön sıralardan verdi.
KILIÇDAROĞLU YUNAN BASININDA
Yine Etnos gazetesinde yapılan ayrı bir haberde Kemal Kılıçdaroğlu kendine yer buldu. Seçimin ikinci tura kalmasıyla Kılıçdaroğlu'nun taktik değişikliğine gittiğini belirten gazete, Millet İttifakı'nın mülteciler üzerinden bir politika yürüteceğine değindi.