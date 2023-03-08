Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklandı: Türkiye karşıtı blok sevince boğuldu! Yapay zeka: Şansı yok

Düven şunları söyledi: "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ABD'den Almanya'ya Çin'den İngiltere'ye Fransa'ya dünyanın dört bir yanında yankı bulmuş durumda. Adaylık açıklaması Türkiye karşıtı blokta sevinçle karşılandı. 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye için kritik önem taşıdığı vurgulandı. Haberlerde Kılıçdaroğlu'nun neredeyse girdiği her seçimi kaybetmesiyle tanındığının altı çiziliyor. Haberlerde Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ı yenmek için yeterli karizmadan yoksun olduğu dile getiriliyor.