Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklandı: Türkiye karşıtı blok sevince boğuldu! Yapay zeka: Şansı yok

3 gün süren krizin ardından güç bela sorunların üstünü örterek ortak aday olarak Kılıçdaroğlu'nun ismini duyuran 6'lı koalisyon, Türkiye karşıtı bloktan aferin aldı. Ancak dış basında yapılan yorumlarda Kılıçdaroğlu'nun ağır seçim yenilgileri hafızadan çıkmadı.
YETERLİ KARİZMADAN YOKSUN
A Haber muhabiri Alpaslan Düven, dünya basınının Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını nasıl haberleştirdiğini paylaştı.
Düven şunları söyledi: "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ABD'den Almanya'ya Çin'den İngiltere'ye Fransa'ya dünyanın dört bir yanında yankı bulmuş durumda. Adaylık açıklaması Türkiye karşıtı blokta sevinçle karşılandı. 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye için kritik önem taşıdığı vurgulandı. Haberlerde Kılıçdaroğlu'nun neredeyse girdiği her seçimi kaybetmesiyle tanındığının altı çiziliyor. Haberlerde Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ı yenmek için yeterli karizmadan yoksun olduğu dile getiriliyor.
DW, "Tartışmalı aday" başlığıyla izleyicilerine ulaştırdığı haberde, yaşanan krizi ele aldı. El Cezire, "Krizler içindeki lider, Erdoğan'ın yeteğine sahip değil" değerlendirmesinde bulundu. 'Washington Post: Girdiği hiçbir seçimi kazanamadı. Bloomberg: Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa ortodoks ekonomi politikalarına dönüş sinyali verdi.' başlıklarıyla yaşananları duyurdu.