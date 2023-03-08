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    • Haberler
    • 08.03.2023 14:11
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    • 08.03.2023 14:36
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    Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklandı: Türkiye karşıtı blok sevince boğuldu! Yapay zeka: Şansı yok

    Yapılan 13. toplantıda ortak aday olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin belirlenmesine itiraz eden Meral Akşener, ağır sözlerle masayı yıktı. 72 saat sonra ikna çabalarıyla suratı asık bir halde masaya geri dönen Akşener, ortak aday oalrak Kılıçdaroğlu'nun ismine onay vermek zorunda kaldı.Yaşananlar, dünya basınında geniş yer aldı. Türkiye aleyhtarı blok, açıklamayı sevinçle karşıladı. Ancak tapılan haberlerde CHP Genel Başkanı'nın bugüne kadar girdiği seçimleri kaybettiği ve Erdoğan'ın yenilmezliği vurgulandı. İngiltere'de Türkiye'deki seçimlerle ilgili tahmini sorulan yapay zeka Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan karşısında hiç şansının olmadığını söyledi.

    takvim.com.tr
    Türkiye karşıtı blokta Bay Bay Bay Kemal sevinci

    3 gün süren krizin ardından güç bela sorunların üstünü örterek ortak aday olarak Kılıçdaroğlu'nun ismini duyuran 6'lı koalisyon, Türkiye karşıtı bloktan aferin aldı. Ancak dış basında yapılan yorumlarda Kılıçdaroğlu'nun ağır seçim yenilgileri hafızadan çıkmadı.

    YETERLİ KARİZMADAN YOKSUN
    A Haber muhabiri Alpaslan Düven, dünya basınının Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını nasıl haberleştirdiğini paylaştı.

    Düven şunları söyledi: "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ABD'den Almanya'ya Çin'den İngiltere'ye Fransa'ya dünyanın dört bir yanında yankı bulmuş durumda. Adaylık açıklaması Türkiye karşıtı blokta sevinçle karşılandı. 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye için kritik önem taşıdığı vurgulandı. Haberlerde Kılıçdaroğlu'nun neredeyse girdiği her seçimi kaybetmesiyle tanındığının altı çiziliyor. Haberlerde Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ı yenmek için yeterli karizmadan yoksun olduğu dile getiriliyor.

    DW, "Tartışmalı aday" başlığıyla izleyicilerine ulaştırdığı haberde, yaşanan krizi ele aldı. El Cezire, "Krizler içindeki lider, Erdoğan'ın yeteğine sahip değil" değerlendirmesinde bulundu. 'Washington Post: Girdiği hiçbir seçimi kazanamadı. Bloomberg: Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa ortodoks ekonomi politikalarına dönüş sinyali verdi.' başlıklarıyla yaşananları duyurdu.

        YAPAY ZEKA: HİÇ ŞANSI YOK
        İngiltere'de yapay zekaya "Türkiye'deki seçimleri kim kazanır" diye sormuşlar. Yapay zeka "Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan karşısında hiç şansı yok" dedi."

        İMAMOĞLU'NA TERCİH EDİLDİ
        Fransız Le Monde 'Yenilmez Erdoğan'a karşı' yarışan 6'lı masanın krizine dikkat çekti. 6'lı koalisyon için HDP'nin önemine dikkat çekilen haberlerde, Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na tercih edildiği yazıldı. İsrail basını ise muhalefetin anlaşmazlığının Başkan Erdoğan'a yardımcı olduğunu vurguladı.

        TEHLİKEDE OLAN NEDİR?
        Yaklaşan seçimler için 2023'ün en önemli seçimleri olacağını öne süren dünya basını Türkiye'deki gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Reuters, "14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri ile ilgili haberinde 'Türkiye'deki seçimlerde tehlikede olan nedir?" diye sordu.

            Seçimlerde, "yalnızca Türkiye'yi kimin yöneteceği değil, nasıl yöneteceği, ekonomisinin nereye gideceğini ve çatışmayı yatıştırmada nasıl rol oynayacağının belirlenecek" ifadeleri kullanıldı.

            HDP'NİN OYLARINA İHTİYACI VAR
            Muhalefetin, Erdoğan'ın birçok politikasını tersine çevirme sözü verdiği hatırlatılan haberde, Başkan Erdoğan ve AK Parti yönetimi ile ilgili skandal ifadeler kullanıldı.

            Mültecileri geri göndereceğini iddia eden muhalefetin ise, bunu nasıl güvenli halde yapılacağı konusunda ise bir açıklamada bulunmadığı yazıldı. Seçim kararı için 10 Mart'a dikkat çeken ajans, ilk anketlerde, Başkan Erdoğan'ın üstünlüğünü koruduğu vurgulandı.

                Muhalefetin ise HDP'nin oylarına ihtiyacı olduğu belirtildi.

                "MUHALEFETİN İSRAİL KLİŞESİ"
                Muhalefetin anlaşmazlığını gündemine taşıyan İsrailli Haaretz ise, "En yüksek ivmeye ulaştığı anda kriz yaşayan muhalefetin İsrail klişesi" haline geldiği ifade edildi.

                İYİ Partinin lideri Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nı desteklemeye istekli olmadığı belirtilen analizde, Erdoğan'ı devirmeye çalışan muhalefetin aslında mükemmel bir hizaya geldiği iddia edildi. Ancak muhalefetteki son çatışmaların yalnızca Başkan Erdoğan'a yaradığı ifade edildi.

                HDP VURGUSU
                Jerusalem Post ise; Muhalefetin Erdoğan'a meydan okuyan tarafta birleştiği yazıldı. Anketlerin başabaş gittiğini belirten gazete, Kılıçdaroğlu'nun bundan sonra HDP'nin aday çıkarıp çıkarmayacağına bakacağını yazdı.

                    "Türk muhalefeti Erdoğan karşıtı olarak Kılıçdaroğlu'nun arkasında birleşti" diyen Politico, Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na tercih edildiği vurgulandı.

                    "BİRLEŞMEYİ BAŞARDILAR"
                    "Türkiye'de muhalefet, Mayıs ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için Erdoğan'a karşı birleşmeyi başardı." başlığı ile okuyucularının karşısına çıkan Politico, Meral Akşener krizini de gündemine taşıdı.

                    Fransız Le Monde de benzer bir başlık ile okuyucularının karşısına çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yirmi yıldır iktidarda olan Başkan Erdoğan'a karşı yarışacağını vurgulayan gazete, "Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde aylarca süren müzakereler psikodramalardan sonra aday olarak belirlendi" dedi.

                    "YENİLMEZ ERDOĞAN"
                    Başkan Erdoğan için 'yenilmez' ifadesi kullanılan haberde, , İYi Parti'nin huzursuz başkanı ile koalisyonun diğer beş oluşumu arasında bir uzlaşma bulunduğunu vurguladı.

                        Yunan Skai ise, Deprem trajedisine rağmen Erdoğan'ın seçmen tabanını koruduğu yazıldı. Başkan Erdoğan'ın arka arkaya 21 yıl iktidarda bulunduğu vurgulanan gazetede, Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri ile itibar kazanmış olabileceğini ancak seçmeni ikna etmekte zorlandığı ifade edildi.

                        Erdoğan'ın 2002'den beri hiç kaybetmediği vurgulana haberde muhalefetin HDP'nin oylarına ihtiyacı olduğu dile getirildi.

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