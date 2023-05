Kenya’daki açlık tarikatı soruşturmasındaki ölü sayısı 201’e yükseldi

Kenya'da "açlık tarikatı" soruşturmasında arama-kurtarma ve kazı çalışmaları devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamaya göre Kenya'nın güneydoğusundaki Shakahola Ormanı'nda 22 kişinin daha cansız bedenine ulaşılarak toplam can kaybının 201'e yükseldiği kaydedildi.