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    • Dünya
    • 05.05.2023 11:19
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    • 05.05.2023 11:32
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    Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşında kritik karar! Wagner Bahmut'tan çekiliyor

    Son dakika haberi.. Kremlin'e yönelik İHA saldırısının arkasında Ukrayna'nın olduğunu ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hedef alındığını duyuran Rusya, dün Odessa'da intikam saldırısı gerçekleştirmişti. Ukrayna'nın Krasnodar'da bulunan petrol rafinerisine karşı saldırısının ardından cephe hattında tansiyon yeniden zirveye çıktı. Yaşanan gelişmelerin ardından Rusya'yı elini zayıflatacak bir karar geldi. Rus Savunma şirketi Wagner'in kurucusu Prigojin, mühimmat verilmemesi nedeniyle 10 Mayıs'ta Bahmut'tan çekilme kararı aldıklarını duyurdu.

    takvim.com.tr
    Wagner’den kritik karar: Bahmut’tan çekiliyor

    Son dakika haberi.. "Kremlin'in aşçısı" olarak da tanınan Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, kendisine ait "Konkord" adlı şirketin sosyal medya hesabı üzerinden Ukrayna'daki savaşta yaşadıkları mühimmat sorunuyla ilgili video yayımladı.

    Gece yayımlanan videoda kısa süre önce öldürülmüş Wagner savaşçılarının cesetlerini gösteren Prigojin, bu savaşçıların birilerinin çocukları ve birilerinin babaları olduğunu belirtti.

    Savaşçıların mühimmat yetersizliğinden öldürüldüğüne dikkati çeken Prigojin, mühimmat vermeyenlerin "cehennemde yanacaklarını" dile getirdi.

    Prigojin, bağırarak sinirli şekilde yaptığı konuşmada, "Bizim yüzde 70 oranında mühimmatımız yetmiyor. Şoygu! Gerasimov! Nerede mühimmatlar? Bakın bunlara (yerdeki cesetlere)!" dedi.

    Kendilerine mühimmat vermeyenlerin zengin kulüplerinde oturduklarını, keyiflerine göre savaşçılarının kaderlerini belirlediklerini öne süren Prigojin, depolarda var olan mühimmatın Wagner'e gerektiği kadar verilmesi halinde kayıplarının 5 kat daha az olacağını savundu. Prigojin, "(Savaşçılar) buraya gönüllü geldiler ve ölüyorlar." ifadesini kullandı.

    Şubat ayından bu yana Prigojin, "kendilerine artık mühimmat temin edilmediğini" ileri sürerek, Rusya Savunma Bakanlığından destek istiyordu.

    Prigojin, Rus ordusundan gereken mühimmatın kendilerine verilmemesi halinde Ukrayna askerleri ile çatıştıkları Bahmut'tan savaşçıların bir bölümünü çekeceklerini söylemişti.

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    Haberler Dünya Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşında kritik karar! Wagner Bahmut'tan çekiliyor
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