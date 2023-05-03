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    • Dünya
    • 03.05.2023 14:49
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    • 03.05.2023 15:58
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    Son dakika: Putin'e suikast girişimi! İHA'lar ile hedef alındı: Saldırının en net görüntüsü ortaya çıktı

    Son dakika haberleri... Rus hükümeti, Kremlin'e İHA'larla saldırı girişiminde bulunulduğunu duyurdu. Açıklamada İHA'ların etkisiz hale getirildiği belirtilirken, "Saldırıyı Putin'e suikast girişimi olarak değerlendiriyoruz" denildi. Hükümet, Rus lider Vladimir Putin'in yara almadığını açıkladı. Kremlin, saldırıyı Ukrayna'nın yaptığını iddia etti. Moskova'da İHA'ların kullanımına yasaklanırken saldırı anında Putin'in Kremlin'de olmadığı bildirildi. Öte yandan saldırının görüntüsü ortaya çıktı. Ukrayna'dan yapılan açıklamada, Kiev'in amacının Moskova'nın değil, işgal altındaki toprakların kurtarılması olduğu belirtildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Putin’e suikast girişimi! İHA’lar ile hedef alındı

    Kremlin, Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'ndaki konutuna gece insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

    PUTİN'E SUİKAST GİRİŞİMİ! KREMLİN'E SALDIRI GÖRÜNTÜSÜ KAMERADA | VİDEO İZLE

    Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, "Kiev rejimi, Rusya Devlet Başkanı'nın Kremlin'deki konutuna bu gece İHA'larla hava saldırısı girişiminde bulundu." ifadesini kullanıldı.

    Kremlin'i hedef alan saldırı girişiminin 2 İHA ile gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, Rus ordusu ve özel servislerin radar harp sistemleri kullanarak zamanında harekete geçmesiyle İHA'ların etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

    Kremlin arazisine İHA'ların ve parçalarının düşmesi sonucunda herhangi bir kayıp ve maddi hasar oluşmadığının altı çizilen açıklamada, "Bu eylemleri, yabancı konukların da katılımının planlandığı 9 Mayıs Zafer Bayramı ve geçit töreni arifesinde, 'planlı bir terör eylemi' ve devlet başkanına 'suikast' olarak değerlendiriyoruz." ifadelerine yer verildi.


        TERÖR EYLEMİ
        Bu "terör eylemi" sonucunda Putin'in yaralanmadığı, çalışma takviminin değişmediği ve her zamanki gibi çalışmasına devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Rus tarafı, uygun gördüğü yerde ve zamanda misilleme tedbirleri alma hakkını saklı tutar." değerlendirmesinde bulunuldu.



        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in saldırı esnasında Kremlin Sarayı'nda bulunmadığını söyledi.

        PUTİN'E SUİKAST GİRİŞİMİ | VİDEO İZLE

        Saldırı nedeniyle Putin'in kamuya açık rutin programında da değişiklik yapılmayacağına işaret eden Peskov, Rusya'nın 9 Mayıs'taki Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kızıl Meydan'daki geçit töreninin gerçekleştirileceğini bildirdi.

        Öte yandan, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de yaptığı yazılı açıklamada, Moskova'da bugünden itibaren İHA uçurmanın yasaklandığını bildirdi.

            Söz konusu kararın, güvenlik birimlerinin çalışmalarının etkilenmemesi için alındığını belirten Sobyanin, şehirde izinsiz İHA kullanımının suç teşkil edeceğinin altını çizdi.


            KİEV'İN KREMLİN'İN İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ SALDIRISIYLA İLGİLİ MESAJINA TEPKİSİ
            Ukrayna Cumhurbaşkanı basın sekreteri Sergei Nikiforov, İngiliz BBC'ye verdiği demeçte, Kiev'in amacının Moskova'nın değil, işgal altındaki toprakların kurtarılması olduğunu söyledi.

            Nikiforov, "Kremlin'e yapılan sözde gece saldırıları hakkında hiçbir bilgimiz yok, ancak Başkan Zelensky'nin defalarca ifade ettiği gibi, Ukrayna mevcut tüm güçlerini ve imkanlarını başkalarına saldırmak yerine kendi topraklarını kurtarmak için yönlendiriyor" dedi.

            Nikiforov Dinyeper ve Uman'daki evlerin girişlerinin yıkılması ve Moskova'da yaşananların 9 Mayıs öncesi durumu tırmandırdığını açıkladı.

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            Haberler Dünya Son dakika: Putin'e suikast girişimi! İHA'lar ile hedef alındı: Saldırının en net görüntüsü ortaya çıktı
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