Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin suikast girişimi! İHA savaşları başladı: Kremlin için

Zelenski, Ukrayna'nın sadece kendi topraklarında savaştığını vurgulayarak, "Biz ne Putin'e ne de Moskova'ya saldırıyoruz. Kendi topraklarımızda savaşıyor, köylerimizi ve şehirlerimizi savunuyoruz" dedi.

Zelenski, Ukrayna'nın şu anda silah konusunda eksiklik yaşadığını ve silahlarını sadece savaş alanında kullandığını ifade ederek, "Hiçbir yerde hiçbir şey kullanamayız. Bu yüzden Putin'e saldırmadık. Putin artık toplumunu motive edemiyor ve sadece askerleri ölüme gönderiyor. Artık devletini motive edemiyor. Savaş alanında zaferi yok. Dünyanın ikinci ordusu kaybetti. Ukrayna'yı işgal edemediler. Bizim tarafımızdan geri püskürtüldüler. Şimdi bir şekilde bu insanları motive etmesi gerekiyor" dedi.