Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin suikast girişimi! İHA savaşları başladı: Kremlin için

Kremlin, Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'ndaki konutuna dün gece insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu açıklamıştı.
Kremlin'i hedef alan saldırı girişiminin 2 İHA ile gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, Rus ordusu ve özel servislerin radar harp sistemleri kullanarak zamanında harekete geçmesiyle İHA'ların etkisiz hale getirildiği vurgulandı.
Rusya tarafından Vladimir Putin'e yönelik suikast girişimi olarak nitelenen saldırıdan Ukrayna sorumlu tutuldu.
"MOSKOVA İÇİN"
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Güney Harekat Komutanlığı, Rusya'nın 15 Shahed İHA'sı ile Odessa kentine saldırı düzenlediğini duyurdu. Gece saatlerinde yapılan saldırıda can kaybı olmadığı, bazı bölgelerde çıkan yangınlara ise müdahale edildiği aktarıldı. Düşen İHA'ların parçalarında ise "Moskova için" ve "Kremlin için" yazıldığı görüldü.