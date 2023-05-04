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    • Dünya
    • 04.05.2023 11:07
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    • 04.05.2023 11:07
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin suikast girişimi! İHA savaşları başladı: Kremlin için

    Rusya, Kremlin'e yönelik İHA saldırısı gerçekleştirildiğini açıklamıştı. Açıklamada İHA'ların etkisiz hale getirildiği belirtilirken, "Saldırıyı Putin'e suikast girişimi olarak değerlendiriyoruz" denildi. Kremlin, saldırıyı Ukrayna'nın yaptığını yönündeki iddiası Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, tarafından yalanlandı. Dün yükselen tansiyonun ardından bugün Rusya'nın Krasnodar bölgesinde İlskiy köyündeki petrol rafinerisine İHA ile saldırı yapıldı. Saldırı sonucunda rafinerinin rezervuarlarında yangın çıktı. Rusya cephesi ise; 5 Shahed İHA’sı ile Odessa kentine saldırı düzenledi. Düşen İHA’ların parçalarında “Moskova için” ve “Kremlin için” yazıldığı görüldü.

    takvim.com.tr
    İHA savaşları başladı

    Kremlin, Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'ndaki konutuna dün gece insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu açıklamıştı.

    Kremlin'i hedef alan saldırı girişiminin 2 İHA ile gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, Rus ordusu ve özel servislerin radar harp sistemleri kullanarak zamanında harekete geçmesiyle İHA'ların etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

    Rusya tarafından Vladimir Putin'e yönelik suikast girişimi olarak nitelenen saldırıdan Ukrayna sorumlu tutuldu.

    "MOSKOVA İÇİN"
    Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Güney Harekat Komutanlığı, Rusya'nın 15 Shahed İHA'sı ile Odessa kentine saldırı düzenlediğini duyurdu. Gece saatlerinde yapılan saldırıda can kaybı olmadığı, bazı bölgelerde çıkan yangınlara ise müdahale edildiği aktarıldı. Düşen İHA'ların parçalarında ise "Moskova için" ve "Kremlin için" yazıldığı görüldü.

        KREMLİN'E SALDIRI
        Rusya Devlet Başkanlığı Basın Ofisi'nden dün yapılan açıklamada, Ukrayna'nın 2 adet İHA ile Kremlin'e saldırı düzenlediği ifade edilmişti.

        Açıklamada, "Kiev rejimi bu gece Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın Kremlin'deki konutuna insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminde bulundu. İki insansız hava aracı Kremlin'i hedef aldı. Bunu planlı bir terör eylemi ve Devlet Başkanına yönelik bir girişim olarak değerlendiriyoruz. Bu terör eylemi sonucunda Devlet Başkanı herhangi bir zarar görmemiştir. Çalışma programı değişmemiş olup, olağan şekilde devam etmektedir. Rus tarafı uygun gördüğü yer ve zamanda misilleme tedbirleri alma hakkını saklı tutar" denilmişti.

        ZELENSKİ: NE MOSKOVA NE DE PUTİN'E SALDIRDIK
        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki Nordik-Ukrayna Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında Kremlin'e yönelik saldırıya ilişkin soruları yanıtladı.

            Zelenski, Ukrayna'nın sadece kendi topraklarında savaştığını vurgulayarak, "Biz ne Putin'e ne de Moskova'ya saldırıyoruz. Kendi topraklarımızda savaşıyor, köylerimizi ve şehirlerimizi savunuyoruz" dedi.

            Zelenski, Ukrayna'nın şu anda silah konusunda eksiklik yaşadığını ve silahlarını sadece savaş alanında kullandığını ifade ederek, "Hiçbir yerde hiçbir şey kullanamayız. Bu yüzden Putin'e saldırmadık. Putin artık toplumunu motive edemiyor ve sadece askerleri ölüme gönderiyor. Artık devletini motive edemiyor. Savaş alanında zaferi yok. Dünyanın ikinci ordusu kaybetti. Ukrayna'yı işgal edemediler. Bizim tarafımızdan geri püskürtüldüler. Şimdi bir şekilde bu insanları motive etmesi gerekiyor" dedi.

            PETROL RAFİNERİSİNE SALDIRI
            Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki petrol rafinerisinde, insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktı.

            TASS haber ajansına göre, Krasnodar bölgesinde İlskiy köyündeki petrol rafinerisine İHA ile saldırı yapıldı.

            Saldırı sonucunda rafinerinin rezervuarlarında yangın çıktı.

                Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, rezervuarlardaki yangında itfaiye ekipleri ve Acil Durumlar Bakanlığı ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı. Köy halkı tehlikede değil." ifadelerini kullandı.

                Dün Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki petrol depolama tesisinde yangın çıktığı, ölü veya yaralının bulunmadığı bildirilmişti.

                Ayrıca Kremlin, Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'ndaki konutuna gece İHA'larla saldırı girişiminde bulunduğunu duyurmuştu.

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                Emlak Konut
                Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin suikast girişimi! İHA savaşları başladı: Kremlin için
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