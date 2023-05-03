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    • 03.05.2023 09:24
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan tahıl koridoru açıklaması: Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları İstanbul'da bir araya gelecek

    Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl girişiminin süresinin uzatılmasına yönelik, “5 Mayıs Cuma günü Türkiye, Ukrayna ve Rusya savunma bakan yardımcılarının İstanbul’da bir araya gelmesi planlanıyor." dedi. Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belge Başkan Erdoğan'ın himayelerinde 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanmış ve son olarak 18 Mart'ta 2 ay süreyle uzatılmıştı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bakan Akar kritik zirvenin tarihini duyurdu!

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan "gıda krizi" riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan "tahıl koridoru" uygulamasına ilişkin soruyu yanıtladı.

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimlerinin ardından süresi uzatılan tahıl koridoru anlaşmasının durumuna ilişkin soru üzerine Akar, Türkiye, Rusya, Suriye ve İran savunma bakanları ile istihbarat başkanları arasında Moskova'da gerçekleştirilen dörtlü toplantı kapsamında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ikili bir görüşme de gerçekleştirdiğini belirtti.

    Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile de 18 Nisan'da Kayseri'de bir araya geldiğini hatırlatan Akar, şunları kaydetti:

    "Yaptığımız görüşmelerde tahıl girişimini de ele aldık. Bu kapsamda yaptığımız teklifin iki tarafça da kabulü sonucu 5 Mayıs Cuma günü Türkiye, Ukrayna ve Rusya savunma bakan yardımcılarının İstanbul'da bir araya gelmesi planlanıyor. Toplantıda tahıl girişimi başta olmak üzere bazı konular görüşülecek."

        "Umudumuz, tahıl anlaşmasının herhangi bir aksaklığa uğramadan devamı yönünde. Çünkü bu anlaşma bölge barışı, istikrarının yanı sıra ihtiyaç sahibi ülkeler açısından çok önemli."

        "Bu kapsamda tarafların süre uzatılmasına sıcak baktığını söyleyebiliriz. Dileğimiz herhangi bir sorun olmadan bu girişimin uzatılması yönünde."

        2 AY DAHA UZATILMIŞTI
        Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belge Başkan Erdoğan'ın himayelerinde 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanmış ve son olarak 18 Mart'ta 2 ay süreyle uzatılmıştı.

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        Haberler Güncel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan tahıl koridoru açıklaması: Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları İstanbul'da bir araya gelecek
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