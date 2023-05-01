7'li koalisyon vaatleri 'ulus' devletin dibine dinamit yerleştiriyor: Siyasi, toplumsal ve ekonomik pranga hazırlığı

'7'li masanın vize serbestisi için Avrupa'nın, Terörle Mücadele Yasası'nda yapılmasını istediği değişiklikleri gerçekleştirme vaadi ile , PKK ve diğer terör örgütlerini övmek, propagandasını yapmak ve onlara taraftar kazandırmak yasal hale getirir.

'PKK terör örgütü, ülkenin belirli bölgelerinde siyasi yapılanma için hiçbir engelle karşılaşmadan uygun bir çalışma ortamı sağlar.'

'7'li masanın; 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 'üniter' yapısını değiştirecek ve HDP'nin bölünmeye götürecek taleplerini, Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeleri karşılığında kabul ettikleri anlaşılmaktadır'