7'li koalisyon vaatleri 'ulus' devletin dibine dinamit yerleştiriyor: Siyasi, toplumsal ve ekonomik pranga hazırlığı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
HDP'nin Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğine dikkat çeken Canikli, 'Cumhuriyeti' ve 'Ulus Devleti' hedef alan açıklamaların, kapalı kapılar ardındaki mutabakatlarının yansımalarını gösterdiğine vurgu yaptı.
Canikli "Yedili Masa'nın; 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 'üniter' yapısını değiştirecek ve HDP'nin bölünmeye götürecek taleplerini, Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeleri karşılığında kabul ettikleri anlaşılmaktadır" dedi.
KAPI KAPILAR ARDINDA MUTABAKAT
Canikli'nin açıklaması şu şekilde:
'7'li masanın mutabakat metninde yer alan taahhüt ve hedefler dikkate alınırsa, Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, 'Cumhuriyeti' ve 'Ulus Devleti' tarihe karışır.
'7'li masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklayan HDP yetkililerinin 'Cumhuriyeti' ve 'Ulus Devleti' hedef alan açıklamaları, Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li masanın HDP ile kapalı kapılar ardındaki mutabakatlarının yansımalarını göstermektedir.
' 7'li masanın genel başkanları imzaladıkları mutabakat metninde:
100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 'üniter' yapısını değiştireceklerini,
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeleri karşılığında, terör örgütü PKK'nın siyasi sözcülüğünü yapan HDP'nin Türkiye'yi bölünmeye götürecek taleplerini yerine getireceklerini,
Merkezi yönetimin gücünün zayıflatıldığı özerk ve federal bölgesel yönetimleri oluşturacaklarını, kabul ve beyan etmektedirler.
'7'li Masa vaadi olan (PKK Sözde yöneticilerinin talebi doğrultusunda) Avrupa özerklik şartının kabul edilmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter (ulus devlet) yapısının ortadan kaldırılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkisinin yerel yönetimlerin bulunduğu topraklar için sınırlandırılması anlamına gelmektedir.
'7'li masanın vize serbestisi için Avrupa'nın, Terörle Mücadele Yasası'nda yapılmasını istediği değişiklikleri gerçekleştirme vaadi ile , PKK ve diğer terör örgütlerini övmek, propagandasını yapmak ve onlara taraftar kazandırmak yasal hale getirir.
'PKK terör örgütü, ülkenin belirli bölgelerinde siyasi yapılanma için hiçbir engelle karşılaşmadan uygun bir çalışma ortamı sağlar.'
'7'li masanın; 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 'üniter' yapısını değiştirecek ve HDP'nin bölünmeye götürecek taleplerini, Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeleri karşılığında kabul ettikleri anlaşılmaktadır'