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    • Dünya
    • 11.04.2023 12:19
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    • 11.04.2023 12:30
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    Fransa'da pompa krizi! Paris ve çevresindeki akaryakıt istasyonlarının yüzde 40'ında benzin sıkıntısı yaşanıyor

    Fransa'daki tartışmalı emeklilik kararının ardından başlayan grevler devam ödüyor. Paris sokakları temizlik işçilerinin grevi sebebiyle çöp yığınına dönerken bir de benzin krizi baş gösterdi. Fransa'da rafineri çalışanlarının grevi nedeniyle başkent Paris'in de içinde yer aldığı Ile-de-France bölgesinde akaryakıt istasyonlarının yüzde 40'ında benzin sıkıntısı yaşandığı belirtildi.

    Fransa’da çöpten sonra pompa krizi!

    Fransa'da tepki çeken emeklilik reformuna karşı düzenlenen grevler sürüyor.

    Özellikle Paris başta olmak üzere çok sayıda bölgede enerji, ulaşım, rafineri ve temizlik dahil farklı sektörlerin çalışanları greve gitti.

    Paris sokakları çöp yığını ile dolup ulaşımda aksamalar yaşanırken bir de benzin krizi patladı.

    AKARYAKIT İSTASYONLARININ YÜZDE 40'INDA BENZİN SIKINTISI
    Fransa'da rafineri çalışanlarının grevi nedeniyle başkent Paris'in de içinde yer aldığı Ile-de-France bölgesinde akaryakıt istasyonlarının yüzde 40'ında benzin sıkıntısı yaşandığı belirtildi.

    Le Figaro'nun haberine göre, ülkede emeklilik yaşını 2 yıl uzatmayı öngören tartışmalı reform nedeniyle birçok rafineride başlayan grevler devam ediyor.

    KUYRUKLAR OLUŞTU
    Grevler ülke genelinde 200 kadar akaryakıt noktasında sürerken bazı akaryakıt istasyonlarının önünde uzun araç kuyrukları oluştu.

    Rafinerilerin üretim yapmaması nedeniyle Paris ve çevresindeki akaryakıt istasyonlarının yüzde 40'ında benzin sıkıntısı yaşanıyor.

    Bu oran ülke genelinde yüzde 10 olarak istatistiklere yansıdı.

    Birçok rafineride de teknik problemler ve bakım çalışmalarının devam etmesi akaryakıt teminini daha da zorlaştırdı.

    Diğer yandan valiliklerin, rafinerilerde asgari üretim yapılması için grevdekiler için uygulamaya koyduğu "zorla çalıştırma" prosedürü, Rouen İdare Mahkemesi tarafından askıya alındı.

        Bu durumun gelecek günlerde akaryakıt sıkıntısının daha da büyümesine yol açması öngörülüyor.

        GEÇEN YIL UZUN KUYRUKLAR OLUŞMUŞTU
        Geçtiğimiz yıl yaşanan enerji krizi sebebiyle Fransa'da yine akaryakıt sıkıntısı çekişmişti. Sürücüler akaryakıt alabilmek için saatlerce benzin alabilmek için beklerken bazı istasyonlarda akaryakıt tükenmişti.
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        Haberler Dünya Fransa'da pompa krizi! Paris ve çevresindeki akaryakıt istasyonlarının yüzde 40'ında benzin sıkıntısı yaşanıyor
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