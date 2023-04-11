Fransa'da pompa krizi! Paris ve çevresindeki akaryakıt istasyonlarının yüzde 40'ında benzin sıkıntısı yaşanıyor

Bu oran ülke genelinde yüzde 10 olarak istatistiklere yansıdı.

Birçok rafineride de teknik problemler ve bakım çalışmalarının devam etmesi akaryakıt teminini daha da zorlaştırdı.

Diğer yandan valiliklerin, rafinerilerde asgari üretim yapılması için grevdekiler için uygulamaya koyduğu "zorla çalıştırma" prosedürü, Rouen İdare Mahkemesi tarafından askıya alındı.