Fransa yanıyor: Enerji sendikalarından şubatta 3 günlük grev kararı

CGT ve Sud-Rail sendikaları, 6-7 Şubat için demir yolu çalışanlarını da kapsayan grev kararı almıştı.

Ülke genelinde bugün de 1 milyondan fazla kişinin katılmasının beklendiği ve her sektörden yoğun katılımların öngörüldüğü gösteriler sabahtan itibaren başladı.