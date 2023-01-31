Fransa yanıyor: Enerji sendikalarından şubatta 3 günlük grev kararı

Fransa'da Genel İş Sendikası (CGT) bünyesindeki Enerji ve Maden Sendikaları Genel Sekreteri Fabrice Coudour, ülkenin ana enerji sağlayıcısı EDF ve diğer enerji kuruluşlarının çalışanlarını grevlerine destek vermeye çağırdı.
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Coudour, sendikaların 6-7-8 Şubat'ta greve gideceğini açıkladı.
Diğer yandan CGT de Fransız petrol devi TotalEnergies başta olmak üzere ülkedeki petrol rafinerilerinde 6 Şubat'ta grev kararı aldı.
CGT ve Sud-Rail sendikaları, 6-7 Şubat için demir yolu çalışanlarını da kapsayan grev kararı almıştı.
Ülke genelinde bugün de 1 milyondan fazla kişinin katılmasının beklendiği ve her sektörden yoğun katılımların öngörüldüğü gösteriler sabahtan itibaren başladı.