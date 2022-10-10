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    • Dünya
    • 11.10.2022 05:16
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    • 11.10.2022 05:16
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    Fransa'da akaryakıt krizi büyüyor! Tedarik sıkıntısı nedeniyle uzun kuyruklar oluştu, polis depoları kontrol etti

    Avrupa'da krizin etkileri artmaya devam ediyor. Son olarak Fransa'daki görüntüler büyük infiale neden oldu. Benzin istasyonlarının yaklaşık yüzde 30 kadarında akaryakıt tedarik sıkıntısı yaşanması nedeniyle Goussainville'de birçok mağazanın bulunduğu bir alanda yer alan benzin istasyonunun önünde uzun kuyruklar oluşurken, Fransız polisi benzin istasyonuna gitmeyek isteyenlerin yakıt depolarını kontrol etti. Ayrıyeten Fransız polisinin yakıt bulamayıp yolda kalması ülkede gündem oldu.

    Fransa yolda kaldı!

    Fransa'da benzin istasyonlarının yaklaşık yüzde 30 kadarında akaryakıt tedarik sıkıntısı yaşanması nedeniyle Goussainville'de birçok mağazanın bulunduğu bir alanda yer alan benzin istasyonunun önünde uzun kuyruklar oluştu.



    BENZİN İSTASYONLARI KAPANDI
    İsmini ve soyadını vermek istemeyen benzin istasyonu çalışanı kentin tüm benzin istasyonlarının kapalı olduğunu, yerel saatle 15.00'te kendi benzin istasyonlarına akaryakıt teslimatı gerçekleştiğini ifade etti.



    KAZANÇLARINI BİR GÜNDE 3'E KATLADILAR
    O saatten bu yana herhangi bir taşkınlığın yaşanmaması adına polislerin trafiği düzenlediğini anlatan çalışan, müşteriler arasında akaryakıt alımı sırasında tartışan ve kavga edenler de olduğunu kaydetti.



        Benzinlik çalışanı, bir günde kazançlarını 3'e katladıklarını vurguladı. Müşteriler bu istasyondan akaryakıt alabilmek için ortalama 1,5 saat bekledi.



        İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞTILAR
        Kuyrukta bekleyenlerden Tony ve Marie, Arnouville'den akaryakıt almak için birlikte geldiklerini ve uzun süredir beklediklerini anlattı. Marie, Fransa'da ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığının altını çizdi.

        FRANSA YOLDA KALDI! | VIDEO

        POLİS ARAÇLARI YOLDA KALDI!
        Fransa'da benzin istasyonlarının yüzde 15'inde akaryakıt tedarik sıkıntısı yaşanırken "akaryakıt sıkıntısı olacak" endişesiyle vatandaşlar farklı benzin istasyonlarında kuyruklar oluşturuyor.



        Akaryakıt krizi yaşanan Fransa'da yakıt bulamayan polis araçlarının yolda kalması ülkede gündem oldu.



            POLİSLER YAKIT DEPOSUNU KONTROL EDİYOR
            Fransız polisi vatandaşların, benzin istasyonuna gitmeden önce depolarını kontrol ediyor. Depoda çok fazla yakıt bulunan kişilerin gidişine izin verilmiyor. Vatandaşların sadece kısmi yakıt almalarına müsade ediliyor.

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            Fransa yolda kaldı!
            Haberler Dünya Fransa'da akaryakıt krizi büyüyor! Tedarik sıkıntısı nedeniyle uzun kuyruklar oluştu, polis depoları kontrol etti
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