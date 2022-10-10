Fransa'da akaryakıt krizi büyüyor! Tedarik sıkıntısı nedeniyle uzun kuyruklar oluştu, polis depoları kontrol etti





İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞTILAR

Kuyrukta bekleyenlerden Tony ve Marie, Arnouville'den akaryakıt almak için birlikte geldiklerini ve uzun süredir beklediklerini anlattı. Marie, Fransa'da ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığının altını çizdi.

FRANSA YOLDA KALDI! | VIDEO



POLİS ARAÇLARI YOLDA KALDI!

Fransa'da benzin istasyonlarının yüzde 15'inde akaryakıt tedarik sıkıntısı yaşanırken "akaryakıt sıkıntısı olacak" endişesiyle vatandaşlar farklı benzin istasyonlarında kuyruklar oluşturuyor.