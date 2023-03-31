Teröristlere onur madalyası veren Fransa'dan skandal savunma: Senato hükümeti bağlamaz

TÜRKİYE SERT BİR DİLLE KINAMIŞTI

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG ile kadın kolları YPJ mensuplarının Fransa Senatosunda ağırlanmaları ve "onur madalyasıyla ödüllendirilmeleri" üzerine Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu bakanlığa çağırmış, bunun Türkiye tarafından kabul edilmediğini ve bu olayın sert bir şekilde kınandığını açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a lojistik destek sağlayan Fransız Senatosu'nda büyük bir skandala daha imza atıldı.

FRANSA'DA SKANDAL KABUL | VİDEO İZLE



Fransa Senatosu'nda düzenlenen bir etkinliğe, omurgasını terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu SDG mensupları davet edildi.