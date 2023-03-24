Suriye'nin Deyrizor ilinde ABD üslerine roketli saldırı gerçekleştirildi





"ÇİN VE RUSYA'YI ÇOK ABARTTIK"

Biden, ayrıca Kanada ve ABD'nin önemli küresel meseleler karşısında birlikte hareket ettiğini söyledi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi karşısında Moskova'ya yönelik baskının ve Ukrayna'ya verilen desteğin devam edeceğinin altını çizen Biden, ABD ve NATO'nun küresel işbirlikleri ile daha güçlü hale geldiğini ifade etti. Rusya'nın Çin ile yakınlaşmasını sorgulayan Biden, "Çin'i ve Rusya'yı hafife almıyorum. Ancak çok abarttık. Son 3 aydır Çin'in Rusya'ya önemli silahlar sağlayabileceğinden bahsediliyor. Bunu henüz yapmadılar. Bunu yapmayacakları anlamına gelmiyor, ama henüz yapmadılar" ifadelerini kullandı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Ukrayna halkına verdikleri sarsılmaz desteği yeniden teyit ettiklerini ifade etti.



İRAN DEVLET TELEVİZYONU SALDIRIYA AİT GÖRSELLERİ PAYLAŞTI

İran devlet televizyonu, Suriye'de İran destekli yabancı terörist gruplarca ABD üslerine yönelik saldırılara ait görselleri paylaştı.

İran devlet televizyonu İRNA, Deyrizor'da İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği bölgelerden ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol ve Kuniko gaz sahalarına düzenlenen roket saldırılarının fotoğraflarını yayınladı.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde İran destekli yabancı terörist gruplarca ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol ve Kuniko gaz sahası ve çevresine roket saldırıları düzenlemişti. ABD güçleri de roketlerin geldiği yöne topçu ve roket atışı ile mukabelede bulunmuştu.

Saldırıda yaralanan ABD askerleri Irak'ta Bağdat ve Erbil kentlerine tedavi altına alınmıştı.