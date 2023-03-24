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    • Dünya
    • 25.03.2023 05:49
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    • 25.03.2023 05:49
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    Suriye'nin Deyrizor ilinde ABD üslerine roketli saldırı gerçekleştirildi

    Suriye Deyrizor’da ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol ve Kuniko gaz sahası ve çevresine roket saldırıları düzenlendi. ABD, saldırıyı İran destekli grupların yaptığını, 6 askerin yaralandığını açıkladı.

    Deyrizor ilinde ABD üslerine roketli saldırı

    Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol ve Kuniko gaz sahası ve çevresine roket saldırıları düzenlendi.



    Deyrizor'da İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği bölgelerden ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol ve Kuniko gaz sahalarına roket saldırıları yapıldı.

    ABD güçleri roketlerin geldiği yöne topçu ve roket atışı ile mukabelede bulundu.

    ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Sözcülüğü Basın Sorumlusu Abigail Hammock, saldırıda yaralanan 6 askerin durumunun istikrarlı olduğu ve 2'sinin işine geri döndüğünü söyledi.

    Yaralı 1 asker ile sözleşmeli personelin Bağdat'ta, diğer yaralı 2 askerin ise Erbil'de tedavi altına alındığını aktaran Hammock, Bağdat'ta tedavi edilenlerin sağlık durumlarının takibi için yakında ABD'ye gönderileceği bilgisini de verdi.

    Hammock, söz konusu saldırının İran destekli gruplarca yapıldığını kaydetti.

    Sabah saatlerinde Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol sahası ve çevresine roket saldırıları düzenlenmişti.

    Pentagon Sözcüsü Ryder, günlük basın toplantısında, yerel saatle 08.05 sularında Deyrizor'da ABD tarafından Yeşil Köy olarak adlandırılan üsse 10 roketle saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

    Suriye'de varlık gösteren ABD ve koalisyon güçlerine ait askeri noktalar, zaman zaman İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği bölgelerden roket saldırılarıyla hedef alınıyor.



    İRAN DESTEKLİ GRUPLARIN DEYRİZOR'DAKİ VARLIĞI
    Deyrizor ili İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatları ve ticaret yolları da bu kentten geçiyor.

    Deyrizor il merkezi ve batısı, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla Kasım 2017'de DEAŞ'ın çekilmesinin ardından Esed rejiminin eline geçti.

    Rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.



        BİDEN'DAN AÇIKLAMA
        Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Suriye'deki ABD üssüne yönelik saldırılara hava saldırısı ile karşılık verdiklerini açıkladı. İran ile çatışma peşinde olmadıklarını söyleyen Biden, buna rağmen Amerikan halkını koruyacaklarını vurguladı.

        Suriye'de DEAŞ ile mücadelede kullanılan bir ABD üssüne saldırı düzenlenmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Temaslarda bulunmak üzere resmi ziyaret gerçekleştirdiği Kanada'da ülkenin başbakanı Justin Trudeau ile ortak basın toplantısı düzenleyen Biden, ABD öncülüğündeki koalisyona ait askeri tesisin insansız hava aracı ile vurulduğu saldırı hakkında bilgilendirildiğini ifade etti. Saldırıyı İran destekli grupların düzenlediğini kaydeden Biden, ABD ordusuna bölgeye karşı hava saldırısı düzenleme yetkisi verdiğini açıkladı. Gelişme üzerine ABD askeri kuvvetlerinin Suriye'deki saldırıdan sorumlu olan gruplara yönelik bir dizi hava saldırısı düzenlediğini ifade eden Biden, "ABD, İran'la çatışma peşinde değil. Ancak halkımızı korumak için kararlı bir şekilde harekete geçmemize hazırlıklı olun" ifadelerini kullandı. ABD'nin saldırının ardından düzenlediği operasyona atıfta bulunan Biden, "Dün gece tam olarak bu oldu" ifadelerini kullandı. DEAŞ dahil bölgedeki terör tehditlerine karşı Kanada ve diğer ortaklarıyla mücadele etmeyi sürdüreceklerinin altını çizen Biden, saldırıda hayatını kaybeden personelin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.



        "ÇİN VE RUSYA'YI ÇOK ABARTTIK"
        Biden, ayrıca Kanada ve ABD'nin önemli küresel meseleler karşısında birlikte hareket ettiğini söyledi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi karşısında Moskova'ya yönelik baskının ve Ukrayna'ya verilen desteğin devam edeceğinin altını çizen Biden, ABD ve NATO'nun küresel işbirlikleri ile daha güçlü hale geldiğini ifade etti. Rusya'nın Çin ile yakınlaşmasını sorgulayan Biden, "Çin'i ve Rusya'yı hafife almıyorum. Ancak çok abarttık. Son 3 aydır Çin'in Rusya'ya önemli silahlar sağlayabileceğinden bahsediliyor. Bunu henüz yapmadılar. Bunu yapmayacakları anlamına gelmiyor, ama henüz yapmadılar" ifadelerini kullandı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Ukrayna halkına verdikleri sarsılmaz desteği yeniden teyit ettiklerini ifade etti.

        İRAN DEVLET TELEVİZYONU SALDIRIYA AİT GÖRSELLERİ PAYLAŞTI
        İran devlet televizyonu, Suriye'de İran destekli yabancı terörist gruplarca ABD üslerine yönelik saldırılara ait görselleri paylaştı.

        İran devlet televizyonu İRNA, Deyrizor'da İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği bölgelerden ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol ve Kuniko gaz sahalarına düzenlenen roket saldırılarının fotoğraflarını yayınladı.

        Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde İran destekli yabancı terörist gruplarca ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol ve Kuniko gaz sahası ve çevresine roket saldırıları düzenlemişti. ABD güçleri de roketlerin geldiği yöne topçu ve roket atışı ile mukabelede bulunmuştu.

        Saldırıda yaralanan ABD askerleri Irak'ta Bağdat ve Erbil kentlerine tedavi altına alınmıştı.

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