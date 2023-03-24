ABD ordusunun sitesinden yayınlandı: Amerikalı komutanlar YPG'li teröristlerle Nevruz halayı çekti

Milley ve beraberindeki gazetecileri taşıyan uçak, sessiz sedasız bir şekilde Suriye'nin kuzeyine iniş yaptı. Sürpriz gezi, sekiz yıllık Amerikan varlığında bugüne kadar gerçekleşmiş en üst düzey ziyaret niteliği taşıyordu.

'RİSKE DEĞER' ZİYARET!

Genelkurmay Başkanı Milley'in ilk kez Suriye'ye ayak bastığını dile getiren New York Times gazetesi, ABD ordusunun bir numaralı isminin bölgede misyonun alınan riske değer olduğunu söylediğini aktardı.