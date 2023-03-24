ABD ordusunun sitesinden yayınlandı: Amerikalı komutanlar YPG'li teröristlerle Nevruz halayı çekti

Geçen hafta yaşanan bir 'kaza' sonucu YPG'li teröristlere helikopter verdiği ortaya çıkan ABD, bir kez daha resmi internet sitesinde skandala imza attı.
Genelkurmay Başkanı Mark Milley'i Mart ayı başında ilk kez Suriye'ye gönderen ve YPG'li teröristlere helikopter veren ABD'nin skandalları bitmiyor.
TERÖRİSTLERE HELİKOPTER VERDİLER
Suriye'nin kuzeyinde 900 askeri bulunan ABD'nin YPG/PKK'lı teröristlere helikopter sunduğu geçen hafta yaşanan bir 'kaza' sonucu ortaya çıktı.
Suriye'nin kuzeyinden havalanan iki helikopterin rotası, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentiydi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) haber verilmeden uçan helikopterler, üst düzey isimlerin de yer aldığı YPG/PKK'lı teröristleri taşıyordu. Helikopterler gece yarısı Duhok yakınlarında bir kırsal bölgeye düştü.
"BİR KEZ DAHA SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR"
Kazanın ardından helikopterde kimlerin bulunduğu bir süre gizemini korudu ancak yerel yetkililer birinin AS350 tipi Eurocopter olduğu bilinen araçlardakilerin tümünün PKK'lılar olduğunu duyurdu. Dahası, helikopterleri kullanan pilotlar da YPG/PKK teröristleriydi.
Savunma Bakanı Hulusi Akar, "PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalanmışlardır" açıklamasını yaptı.
'KAHRAMAN' DEYİP BAŞSAĞLIĞI DİLEDİLER
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Duhok kırsalına çakılan helikopterlerin kendilerine ait olmadığında ısrarcıydı. Ancak ABD'nin başını çektiği koalisyon güçlerinin resmi Twitter hesabı, YPG elebaşı Mazlum Abdi'nin mesajını retweet edip teröristlere 'içten' başsağlığı diledi.