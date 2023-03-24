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    • Dünya
    • 24.03.2023 14:32
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    • 24.03.2023 14:32
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    ABD ordusunun sitesinden yayınlandı: Amerikalı komutanlar YPG'li teröristlerle Nevruz halayı çekti

    Suriye'de devam eden iç savaş boyunca DEAŞ'la mücadele bahanesiyle terör örgütü YPG'nin arkasında duran ABD, ekip ve mühimmat desteğiyle birlikte siyasi desteğini de hiç kesmedi. Geçtiğimiz hafta Irak'ta meydana gelen kaza sonucu terör örgütüne, helikopter verdiği ortaya çıkan ABD bir skandala daha imza attı. Amerikan ordusunun resmi internet sitesi ise, ABD'lilerin eğittiği YPG'li teröristlerin 'mezuniyet töreni'ni paylaştı. Fotoğraflarda, bu kez Amerikan askerlerinin YPG'li teröristlerle halay çektiği görüldü.

    Amerikalı komutanlar teröristlerle halay çekti

    Geçen hafta yaşanan bir 'kaza' sonucu YPG'li teröristlere helikopter verdiği ortaya çıkan ABD, bir kez daha resmi internet sitesinde skandala imza attı.

    Genelkurmay Başkanı Mark Milley'i Mart ayı başında ilk kez Suriye'ye gönderen ve YPG'li teröristlere helikopter veren ABD'nin skandalları bitmiyor.

    TERÖRİSTLERE HELİKOPTER VERDİLER
    Suriye'nin kuzeyinde 900 askeri bulunan ABD'nin YPG/PKK'lı teröristlere helikopter sunduğu geçen hafta yaşanan bir 'kaza' sonucu ortaya çıktı.

    Suriye'nin kuzeyinden havalanan iki helikopterin rotası, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentiydi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) haber verilmeden uçan helikopterler, üst düzey isimlerin de yer aldığı YPG/PKK'lı teröristleri taşıyordu. Helikopterler gece yarısı Duhok yakınlarında bir kırsal bölgeye düştü.

    "BİR KEZ DAHA SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR"
    Kazanın ardından helikopterde kimlerin bulunduğu bir süre gizemini korudu ancak yerel yetkililer birinin AS350 tipi Eurocopter olduğu bilinen araçlardakilerin tümünün PKK'lılar olduğunu duyurdu. Dahası, helikopterleri kullanan pilotlar da YPG/PKK teröristleriydi.

    Savunma Bakanı Hulusi Akar, "PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalanmışlardır" açıklamasını yaptı.

    'KAHRAMAN' DEYİP BAŞSAĞLIĞI DİLEDİLER
    ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Duhok kırsalına çakılan helikopterlerin kendilerine ait olmadığında ısrarcıydı. Ancak ABD'nin başını çektiği koalisyon güçlerinin resmi Twitter hesabı, YPG elebaşı Mazlum Abdi'nin mesajını retweet edip teröristlere 'içten' başsağlığı diledi.

        Birleşik Ortak Görev Gücü'ne (Combined Special Ops Joint Task Force-Levant) ait Twitter hesabı, helikopter kazasında ölen 12 terörist için ayrıca 'kahraman' gibi rezalet ifadeler de kullandı.

        Sekiz yıl önce Suriye'nin kuzeyi, doğusu ve güneyinde asker bulundurmaya başlayan ABD, terör örgütü YPG ile alenen işbirliği yapıyor.

        UÇAK GİZLİCE İNDİ
        Bir diğer terör örgütü DEAŞ'a karşı YPG'lilerle birlikte savaştığını ileri süren ABD'nin Genelkurmay Başkanı Mark Milley Mart ayı başında Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan üssünü ziyaret etti.

        Milley ve beraberindeki gazetecileri taşıyan uçak, sessiz sedasız bir şekilde Suriye'nin kuzeyine iniş yaptı. Sürpriz gezi, sekiz yıllık Amerikan varlığında bugüne kadar gerçekleşmiş en üst düzey ziyaret niteliği taşıyordu.

        'RİSKE DEĞER' ZİYARET!
        Genelkurmay Başkanı Milley'in ilk kez Suriye'ye ayak bastığını dile getiren New York Times gazetesi, ABD ordusunun bir numaralı isminin bölgede misyonun alınan riske değer olduğunu söylediğini aktardı.

            Gizli gerçekleşen ve ancak medyadaki haberlerin yayınlanmasıyla duyulan ziyaret, Ankara-Washington hattında ipleri bir kez daha gerdi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

            Milley'in Türkiye tarafından büyük tepki çeken ziyaretinden bir hafta sonra, bu kez de Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı General Michael Erik Kurilla Suriye'nin kuzeyine gitti.

            NEVRUZ HALAYI!
            Türkiye'nin burnunun dibine gerçekleşen skandal ziyarete dair hiçbir fotoğraf yayımlamayan Amerikan ordusunun resmi internet sitesi ise, aynı günlerde ABD'lilerin eğittiği YPG'li teröristlerin 'mezuniyet töreni'ni paylaştı.

            ABD ordusundan yüzbaşı Christopher Messer'in de yer aldığı skandal diploma töreninde çekilen kareleri, günler sonra yayınlanan fotoğraflar izledi. Resmi sitedeki fotoğraflarda, bu kez Amerikan askerlerinin YPG'li teröristlerle halay çektiği görüldü.

                YPG'li teröristlerle birlikte Nevruz kutlaması yapıldığını yazan resmi site, teröristlerle ABD askerlerinin yemek yiyip ateşin üstünden atladığını da ekledi.

                BİRLİKTE DEVRİYE GEZDİLER
                Halihazırda Suriye'nin kuzeyinde YPG'li teröristlerle işbirliği yapan ABD askerleri, son bir yılda birçok kez teröristlerle birlikte poz verdi. 2022 yılının son haftalarında Türkiye'nin gündeminde Suriye'nin kuzeyine yeni bir sınır ötesi operasyon vardı.

                Tam da bu operasyonun konuşulduğu günlerde, Amerikan askerleri YPG'li teröristlerle birlikte devriye gezdi. Fotoğrafların çekildiği yer, Kamışlı'nın güneyindeki Tel Maruf köyüydü. Bir hava üssünün de bulunduğu Kamışlı şehri, Mardin'in Nusaybin ilçesinin hemen karşısında yer alıyor.

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