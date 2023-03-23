Bloomberg’ten dikkat çeken analiz! 6'lı koalisyonda ekonominin başına DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan değil İYİ Partili Bilge Yılmaz!

CHP ve İYİ Parti arasında pazarlık ve bakanlık bölümünün olmadığını ifade eden Bilge Yılmaz, "Bu şartlar altında işimiz kolay değil. İktidara tek başımıza gelecek gibi hazırlanıyoruz ama iktidara tek başımıza gelmeyeceğimizi biliyoruz. Burada bir ittifak olacak. İki büyük üyesi var ittifakın: CHP ve İYİ Parti. Partiler arasında yapılmış bir pazarlık ve bakanlık bölümü yok. En azından benim bildiğim yok" demişti.