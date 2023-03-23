Bloomberg’ten dikkat çeken analiz! 6'lı koalisyonda ekonominin başına DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan değil İYİ Partili Bilge Yılmaz!

14 Mayıs seçimlerine 52 gün kaldı. Muhalefette kavgalı adaylık sürecinden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak ilan edildi.
İyi Parti'deki büyük Kılıçdaroğlu rahatsızlığına, HDP-CHP ilişkisi de eklendi.
Tüm bu tartışmalar arasında devam eden süreçte bakanlık pazarlıkları da devam ediyor.
Bu pazarlıkları ABD'li medya kuruluşu Bloomberg'e konu oldu.
14 Mayıs'ta 6'lı koalisyonun seçimi kazandığı bir senaryo üzerine kaleme alınan yazıda ekonomi yönetiminde kimi görev yapacağı kulisine yer verildi.
EKONOMİ BABACAN'A DEĞİL BİLGE YILMAZ'A EMANET EDİLECEK
"Bir Wharton Profesörü Seçimlerden Sonra Türkiye Ekonomisinde Devrim Sözü Verdi" başlıklı yazıda, ekonomide DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın değil, İyi Partili Bilge Yılmaz'ın sözünün geçeceğine işaret edildi.
Pennsylvania Üniversitesine'ne bağlı Wharton İşletme Yüksekokulu'na (Wharton Business School) profesörlük yapan Yılmaz, 1 yıllık Türkiye gezisinin ardından İyi Parti ile siyasete atılmıştı.