FETÖ, PKK, küresel çete el ele! Twitter'da 'algoritma değişimi' maskeli 'seçim' operasyonu: Bot hesaplardan kuyruklu 'deprem' manipülasyonu
Seçim sath-ı mailine girilen kritik süreçte küresel çetenin sosyal medya operasyonları hız kazandı. Twitter'da 'Algoritma değişimi' adı altında operasyona zemin hazırlandı, FETÖ ve PKK yanlısı hesapların paylaşımlarına öncelik tanındı. Öte yandan deprem sürecinde yapılan paylaşımların yüzde 25'inin bot hesaplardan yayıldığı ve hesapların birçoğunun FETÖ ve PKK kaynaklı olduğu tespit edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) deprem bölgesinde sahaya inmediği iddiası ile ilgili atılan tweetlerin yüzde 33'ünün bot hesap olduğu açığa çıktı. Takvim.com.tr, küresel çetenin dijital siyaset mühendislerinin giriştiği kirli oyunu sizler için deşifre etti.
16.03.2023 00:47 - Son Güncelleme: 16.03.2023 00:57
Twitter'da algoritma değişimi adı altında kirli bir operasyona zemin hazırlandı ve kullanıcılara FETÖ - PKK propagandası dayatıldı. Milli duruş sergileyen hesapların da önü kesildi.
TWİTTER'DAN "ALGORİTMA DEĞİŞİMİ" ADI ALTINDA OPERASYONA ZEMİN HAZIRLAMA GİRİŞİMİ
FETÖ ve PKK yanlısı hesaplar Türkiye karşıtı içeriklerin dozunu artırdı, Twitter algoritma değişimi adı altında söz konusu hesaplara destek çıktı.
Twitter 'Sana Özel ve Takip Edilenler' akışı düzenlemesindeki 'Sana Özel' kısmında bu hesapları bilinçli bir şekilde ön plana çıkarırken 'Takip Edilenler' kısmında da yine kullanıcının herhangi bir takibi olmaksızın söz konusu hesapların içeriklerine yer vererek görünürlüğü artırıyor.