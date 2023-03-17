Ekonomi düşmanı koalisyon! Geçmişten günümüze kaos ve kriz: Faturası hep millete çıktı
6'lı masanın oluşturduğu koalisyon, Türkiye'ye ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan oldukça zarar veren siyasiler ve partiler arasında oluşan krizin, kavganın bedelini vatandaşların fazlasıyla ödediği koalisyon hükümetini akıllara getiriyor. İşte Türkiye'nin yakın tarihindeki koalisyon dönemlerinin hem siyaset hem de ekonomi açısından birer kaos ve kriz dönemleri olduğunu belirten, önemli değerlendirme...
17.03.2023 11:58 - Son Güncelleme: 17.03.2023 12:09
6'lı koalisyonda Cumhurbaşkanlık adaylığı krizi ardından çıkan Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı Krizi ve masanın bu kriz için ürettiği 5+2 formülü ile halkın sabrı zorlanmaya devam ediyor.