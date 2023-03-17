Ekonomi düşmanı koalisyon! Geçmişten günümüze kaos ve kriz: Faturası hep millete çıktı

Millet ittifakı bu 6+1 partinin temsilcilerinin yer alacağı bir koalisyon hükümeti vadediyor. Oysa Cumhur İttifakı'nda bugüne kadar yer alan MHP ve BBP AK Parti hükümetlerinde bulunmamış dışardan desteklemiş ve bir koalisyon oluşturmamıştı.