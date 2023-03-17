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Ekonomi düşmanı koalisyon! Geçmişten günümüze kaos ve kriz: Faturası hep millete çıktı

6'lı masanın oluşturduğu koalisyon, Türkiye'ye ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan oldukça zarar veren siyasiler ve partiler arasında oluşan krizin, kavganın bedelini vatandaşların fazlasıyla ödediği koalisyon hükümetini akıllara getiriyor. İşte Türkiye'nin yakın tarihindeki koalisyon dönemlerinin hem siyaset hem de ekonomi açısından birer kaos ve kriz dönemleri olduğunu belirten, önemli değerlendirme...

17.03.2023 11:58 - Son Güncelleme: 17.03.2023 12:09
Ekonomi düşmanı Koalisyon: Rakamlar ortada!

6'lı koalisyonda Cumhurbaşkanlık adaylığı krizi ardından çıkan Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı Krizi ve masanın bu kriz için ürettiği 5+2 formülü ile halkın sabrı zorlanmaya devam ediyor.

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Ekonomi düşmanı Koalisyon: Rakamlar ortada!

Seçim öncesi krizlerin başladığı koalisyon masası akıllara eski koalisyon hükümetini getirdi.

Ekonomi düşmanı Koalisyon: Rakamlar ortada!

Takvim Gazetesi yazarı Faruk Erdem, bugün kaleme aldığı "Ekonominin Düşmanı 'Koalisyon'" başlıklı köşe yazısında konuyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomi düşmanı Koalisyon: Rakamlar ortada!

FARUK ERDEM'İN KALEME ALDIĞI YAZISI

Ekonomi düşmanı Koalisyon: Rakamlar ortada!

Millet ittifakı bu 6+1 partinin temsilcilerinin yer alacağı bir koalisyon hükümeti vadediyor. Oysa Cumhur İttifakı'nda bugüne kadar yer alan MHP ve BBP AK Parti hükümetlerinde bulunmamış dışardan desteklemiş ve bir koalisyon oluşturmamıştı.

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