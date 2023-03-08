Kuzey Akım'da büyük satış! ABD istihbaratı suçu Ukrayna yanlılarına yıktı

Kuzey Akım'daki sızıntıda Ukrayna parmağı mı var?
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası AB ve ABD Rusya'ya yaptırım üstüne yaptırım uygularken Rusya enerji kozunu kullanarak Avrupa'ya akan gaz vanalarını kıstı.
KUZEY AKIM'DAKİ SIZINTILAR
Geçtiğimiz Eylül ayında ise flaş bir gelişme yaşandı. Baltık Denizi'nde, Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım-1 ve 2 doğal gaz boru hatlarında sızıntı yaşandı.
Hatlarda peş peşe sızıntı bölgeleri tespit edilirken, Rusya ve ABD arka arkaya birbirini "sabotaj" iddiasıyla suçladı ancak 2022 Eylül ayında yaşanan olayın üzerinden yaklaşık 6 ay geçtikten sonra bomba bir gelişme yaşandı.
ABD'DEN İSTİHBARATI SUÇUL UKRAYNA'YA YIKTI
ABD basını yetkililer tarafından incelenen bir istihbarata göre Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotajların Ukrayna yanlısı bir grup tarafından düzenlenmiş olduğunu yazdı.
New York Times'ın haberinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ya da yakın çalışma arkadaşlarının olaya direkt karıştığına ya da faillerin Ukrayna hükümetinin emriyle hareket ettiğine dair herhangi bir belirti bulunmadığına ise vurgu yapıldı.
New York Times gazetesinin adı açıklanmayan ABD hükümet yetkililerine dayandırdığı habere göre istihbarat raporları, Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotajların Ukrayna yanlısı bir grup tarafından düzenlendiğine işaret ediyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve hükümetinin sabotajlarda müdahalelerinin olduğuna dair bir kanıt olmadığını söyleyen yetkililer, olaya müdahil olan grup, bağlantıları veya azmettiricileri hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.
ABD'li yetkililer, istihbarat raporlarının kaynak ve detayları hakkında bilgi vermezken, sabotajcıların, Ukrayna veya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı Rus uyruklu olabileceğini aktardı.
Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotajlarda kullanılan patlayıcıların, askeri bağlantısı olmayan profesyonel dalgıçlar tarafından yerleştirildiğini kaydeden yetkililer, bu kişilerin özel askeri eğitim almış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Yetkililer, diplomatik hassasiyetler ve raporların gizliliği konusuna vurgu yaparken, istihbarat raporlarındaki bilgilerin, Ukrayna'ya destek veren koalisyon ülkeleri üzerinde bir derin etki oluşturabileceği görüşünde.
Ukrayna'nın olayla direk veya dolaylı olarak ilişkilendirilmesi, başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesiyle ilişkilerinde gerginliğe yol açabileceği belirtiliyor.
Öte yandan, istihbarat raporlarının güvenilirliğini eleştiren Rus yetkililer, boru hatlarına yönelik sabotajların araştırılmasında bilinçli olarak devre dışı bırakıldıklarını ileri sürüyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov raporlara ilişkin Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Bu açıkçası medyada dezenformasyonun koordineli olarak yayılmasıdır." ifadesini kullandı.
UKRAYNA'DAN YANIT
Ukrayna tarafı da saldırılara ilişkin herhangi bir bağlantısını reddederek sabotajların kimler tarafından düzenlendiğine dair bilgi sahibi olmadığını iddia etti.
New York Times gibi Washington Post da konuyu manşetine taşıdı.
Diplomatik bilgilere dayandırılan haberde, "Washington ve Avrupa'daki yetkililerle paylaşılan bilgi, konuyu yakından tanımak koşuluyla konuşan yetkililere göre, belki de Kiev'in doğrudan bilgisi olmadan hareket eden Ukrayna yanlısı bir grubun saldırıyı gerçekleştirmiş olabileceğini gösteriyor." ifadelerine yer verildi.