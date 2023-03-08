Kuzey Akım'da büyük satış! ABD istihbaratı suçu Ukrayna yanlılarına yıktı

New York Times'ın haberinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ya da yakın çalışma arkadaşlarının olaya direkt karıştığına ya da faillerin Ukrayna hükümetinin emriyle hareket ettiğine dair herhangi bir belirti bulunmadığına ise vurgu yapıldı.

New York Times gazetesinin adı açıklanmayan ABD hükümet yetkililerine dayandırdığı habere göre istihbarat raporları, Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotajların Ukrayna yanlısı bir grup tarafından düzenlendiğine işaret ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve hükümetinin sabotajlarda müdahalelerinin olduğuna dair bir kanıt olmadığını söyleyen yetkililer, olaya müdahil olan grup, bağlantıları veya azmettiricileri hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.

ABD'li yetkililer, istihbarat raporlarının kaynak ve detayları hakkında bilgi vermezken, sabotajcıların, Ukrayna veya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı Rus uyruklu olabileceğini aktardı.