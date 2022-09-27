Dünya felaketin eşiğinde! Kuzey Akım 1 ve 2'de sızıntı var! Kaza mı sabotaj mı? Reuters'ten bomba Rusya iddiası

UÇAKLARA DA UYARI YAPILIYOR

İsveç Denizcilik İdaresi'nden yapılan açıklamada, "Bornholm'un hemen dışındaki İsveç ve Danimarka sularındaki Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarındaki sızıntılar nedeniyle, denizcilik idaresi gemilerin bölgeden uzak durmaları konusunda navigasyon uyarıları gönderdi. Uçaklar için de uyarılar yapılıyor. İsveç Denizcilik İdaresi, sızıntıların nedeni hakkında henüz bir bilgiye sahip değil" denildi.

BORU HATLARI VURULDU MU?

Aynı zamanad İsveç'ten bir sözcü hiçbir geminin alana çok yaklaşmaması için fazladan nöbet tuttuklarını da dile getirdi. Reuters ise haberinde sızıntıların 'gizemli' olduğunu ifade ederek Avrupa'ya giden büyük bir Rus denizaltının gaz boru hatlarını vurduğunu iddia etti.