Kuzey Akım 2'deki gaz sızıntısı Avrupa'yı panikletti! ABD Başkanı Joe Biden, doğal gaz hattını kapatacağını söylemişti

Yaklaşık 11 milyar dolar harcanan Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firmasından yapılan açıklamada, Baltık Denizi'nde Danimarka'nın Bornholm Adası'nın güneydoğusundaki gaz boru hattında bir sızıntı tespit edildiği açıklanmıştı.
Boru hattının gaz ithal etmek için kullanılmasa da yine de doldurulduğu bildirildi.
AVRUPA'DA ŞAŞKINLIK VE PANİK YARATTI
Almanya, Danimarka, İsveç, Finlandiya ve Rusya'daki sorumlu yetkililere konuya ilişkin bilgi verildiği belirtildi. Almanya Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Almanya ve Danimarka'daki yetkililerle temas halinde olunduğu kaydedilerek "Şu anda gerçekleri açıklığa kavuşturmak için ilgili makamlarla görüş alışverişinde bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.
Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattının patlaması Avrupa genelinde de şaşkınlık ve panik yarattı.
BIDEN'IN KUZEY AKIM 2'Yİ KALDIRACAĞINI AÇIKLAMIŞTI
Bununla birlikte Rusya-Ukrayna savaşından önce ABD Başkanı Joe Biden'ın, savaş çıkması durumunda söz konusu boru hattına ne olacağı ile ilgili söylediği ifadeler sosyal medyada gündem oldu. Biden, 7 Şubat tarihindeki bir konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda, Kuzey Akımı 2 boru hattının ortadan kaldırılacağını söylemişti.
Biden'ın bu sözlerine bir gazeteci, "Ama bunu nasıl yapacaksınız? Yani, boru hattı Almanya'nın kontrolündeyken?" sözleriyle cevap veriyor.
Biden ise, gazetecinin sorusuna, "Söz veriyorum, bunu yapabilecek durumdayız" ifadeleriyle cevaplıyor.
Bu görüntülerde, Biden'ın savaş çıkmadan önce Kuzey Akım 2 hattı ile ilgili kararı çoktan aldığı görüldü.
Söz konusu video sosyal medyada kısa sürede yayıldı.