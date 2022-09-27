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    • Dünya
    • 27.09.2022 23:45
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    • 28.09.2022 00:11
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    Kuzey Akım 2'deki gaz sızıntısı Avrupa'yı panikletti! ABD Başkanı Joe Biden, doğal gaz hattını kapatacağını söylemişti

    Kuzey Akım 2'deki gaz sızıntısı Avrupa'da şaşkınlık ve panik yarattı. Rusya, Almanya ve Danimarka 'sabotaj' açıklaması yaparken, ABD Başkanı Joe Biden'ın 7 Şubat'taki "Kuzey Akımı 2 boru hattını ortadan kaldırılacağız" açıklaması akıllara geldi.

    Kuzey Akım 2’deki gaz sızıntısında ABD parmağı

    Yaklaşık 11 milyar dolar harcanan Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firmasından yapılan açıklamada, Baltık Denizi'nde Danimarka'nın Bornholm Adası'nın güneydoğusundaki gaz boru hattında bir sızıntı tespit edildiği açıklanmıştı.

    Boru hattının gaz ithal etmek için kullanılmasa da yine de doldurulduğu bildirildi.



    AVRUPA'DA ŞAŞKINLIK VE PANİK YARATTI
    Almanya, Danimarka, İsveç, Finlandiya ve Rusya'daki sorumlu yetkililere konuya ilişkin bilgi verildiği belirtildi. Almanya Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Almanya ve Danimarka'daki yetkililerle temas halinde olunduğu kaydedilerek "Şu anda gerçekleri açıklığa kavuşturmak için ilgili makamlarla görüş alışverişinde bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

    Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattının patlaması Avrupa genelinde de şaşkınlık ve panik yarattı.



    BIDEN'IN KUZEY AKIM 2'Yİ KALDIRACAĞINI AÇIKLAMIŞTI
    Bununla birlikte Rusya-Ukrayna savaşından önce ABD Başkanı Joe Biden'ın, savaş çıkması durumunda söz konusu boru hattına ne olacağı ile ilgili söylediği ifadeler sosyal medyada gündem oldu. Biden, 7 Şubat tarihindeki bir konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda, Kuzey Akımı 2 boru hattının ortadan kaldırılacağını söylemişti.

    Biden'ın bu sözlerine bir gazeteci, "Ama bunu nasıl yapacaksınız? Yani, boru hattı Almanya'nın kontrolündeyken?" sözleriyle cevap veriyor.

    Biden ise, gazetecinin sorusuna, "Söz veriyorum, bunu yapabilecek durumdayız" ifadeleriyle cevaplıyor.

    Bu görüntülerde, Biden'ın savaş çıkmadan önce Kuzey Akım 2 hattı ile ilgili kararı çoktan aldığı görüldü.

    Söz konusu video sosyal medyada kısa sürede yayıldı.



        RUSYA'DAN SABOTAJ AÇIKLAMASI
        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Akımı 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki hasarların sabotaj nedeniyle yaşanmış olabileceğini belirterek, "Hiçbir ihtimali göz ardı edemeyiz. Bu, acil araştırma gerektiren benzeri görülmemiş bir durum. Gelişmelerden ötürü son derece endişeliyiz." dedi.



        ALMANYA VE DANİMARKA "SABOTAJ" DEDİ
        Alman yetkililer ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, "Tesadüf gibi durmuyor. Sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz" dedi.



        İSVEÇ SAHİL GÜVENLİĞİ DE KATILDI
        Danimarka ve Almanya'nın yürüttüğü soruşturmaya, İsveç de katıldı.

        İsveç Sahil Güvenlik Komutanlığı, bölgeye inceleme yapmak üzere helikopter gönderdi.



            Polonya'nın eski Dışişleri Bakanı Radosław Sikorski de sızıntının bir fotoğrafını paylaşarak Amerika'ya alenen teşekkür etti.



            KUZEY AKIM 2 PROJESİ
            Rusya'dan çıkarak Baltık Denizi'nin altından geçip doğrudan Almanya'daki Lubmin'e ulaşan bin 200 kilometre uzunluğundaki Kuzey Akım 2 hattı projesi için yaklaşık 11 milyar dolar harcandı. Bunun yarısını Rusya devletinin sahibi olduğu Gazprom, diğer yarısını da Shell ve ENGIE gibi Batılı enerji firmaları karşıladı.

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