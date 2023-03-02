Yunanistan'da tren faciası: 38 kişi yaşamını yitirdi, 57 kişi yaralandı

Yunanistan Larissa'daki Tempe Vadisi'nde önceki gece makinistlerinin birbirinden habersiz olduğu bir yolcu treni ile yük treni, kafa kafaya çarpıştı.
Yolcu treninin bazı vagonları yoldan çıktı. Bazı vagonlar ise yandı. Çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi bölgeye gönderildi. 38 kişi hayatını kaybetti. 6'sı yoğun bakımda olmak üzere 57 kişi yaralandı. Yolcu treninde 342 yolcu ve 10 çalışan vardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tren kazası nedeniyle Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou ve Başbakan Miçotakis'e taziye mesajı gönderdi.
342 kişiyi taşıyan yolcu treni Atina'dan Selanik'e, yük treni de Selanik'ten Larisa'ya gidiyordu.
Ulaştırma bakanı Karamanlis istifa etti.
Yolcu treninin bazı vagonları yoldan çıktı. Bazı vagonlar ise yandı. Çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi bölgeye gönderildi. 38 kişi hayatını kaybetti. 6'sı yoğun bakımda olmak üzere 57 kişi yaralandı. Yolcu treninde 342 yolcu ve 10 çalışan vardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tren kazası nedeniyle Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou ve Başbakan Miçotakis'e taziye mesajı gönderdi.
342 kişiyi taşıyan yolcu treni Atina'dan Selanik'e, yük treni de Selanik'ten Larisa'ya gidiyordu.
Ulaştırma bakanı Karamanlis istifa etti.