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    Tren faciası sonrası Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a taziye mesajı

    Yunanistan'da feci bir kaza meydana geldi. Yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Gelişme üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e geçmiş olsun mesajı gönderdi.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan Yunanistan’a taziye mesajı
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'da meydana gelen tren kazası nedeniyle Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e geçmiş olsun mesajı gönderdi.

    Erdoğan mesajında, Yunanistan'da yaşanan tren kazasından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, kazada hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralananlara şifa temennisinde bulundu.



    TREN FACİASI
    Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Selanik kentine giden bir yolcu treni ile Selanik'ten Larissa'ya giden bir yük treni, Larissa kenti dışında çarpıştı. İki trenin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 36 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi de yaralandı.

    3 GÜN ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ
    Kazanın ardından 3 gün ulusal yas ilan edilmesine karar verildi. Buna göre 1 Mart-3 Mart arasında tüm kamu binalarında bayraklar yarıya indirilirken, halka açık etkinlikler iptal edildi. Siyasi partiler de Nisan ayında yapılması beklenen genel seçimler için kampanyalarını askıya aldı.

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