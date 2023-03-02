ABD istihbaratından gizemli hastalık raporu! 2016'dan bu yana araştırılıyordu: Yabancı düşmanlar, enerji ve elektromanyetik silah...

ABD'Lİ ÜST DÜZEY PERSONELLERİ HEDEF ALAN GİZEMLİ HASTALIK

Hazırlanan istihbarat çalışmasının, CIA ve diğer birkaç ABD istihbarat teşkilatı tarafından hazırlandığı belirtilirken, ABD'li üst düzey personellerin "garip ve acı verici akustik duyumlar" olarak tanımladığı şeyleri incelemek için yıllardır sürdüğü öğrenildi. Bu gizemli travmanın etkileri nedeniyle birçok ABD'li personelin kariyeri sekteye uğrarken, büyük tıbbi faturalara mal oldu ve bazı durumlarda da ciddi fiziksel ve duygusal tahribat yarattı.

Etkilenen personellerin çoğu, Rusya ya da bir başka düşman devlet tarafından kasıtlı bir saldırı kurbanı olduğunu iddia ederken, The Washington Post'ta yer alan rapora göre bu iddiaların hazırlanan istihbarat raporuyla çeliştiği öğrenildi.