ABD istihbaratından gizemli hastalık raporu! 2016'dan bu yana araştırılıyordu: Yabancı düşmanlar, enerji ve elektromanyetik silah...

ABD'de yüzlerce ABD personelinin enerji dalgaları kullanılarak gizli bir düşman tarafından hedef alınıp hasta edildiğine dair uzun süredir yapılan tartışmaların ardından, yapılan istihbarat çalışması tamamlandı. İstihbarat incelemesinde elde edilen bilgilere göre "Havana sendromu" olarak bilinen gizemli hastalığın arkasında gizli bir silah kullanan bir düşmanın olmasının "pek olası olmadığı" bildirildi.
ABD'Lİ ÜST DÜZEY PERSONELLERİ HEDEF ALAN GİZEMLİ HASTALIK
Hazırlanan istihbarat çalışmasının, CIA ve diğer birkaç ABD istihbarat teşkilatı tarafından hazırlandığı belirtilirken, ABD'li üst düzey personellerin "garip ve acı verici akustik duyumlar" olarak tanımladığı şeyleri incelemek için yıllardır sürdüğü öğrenildi. Bu gizemli travmanın etkileri nedeniyle birçok ABD'li personelin kariyeri sekteye uğrarken, büyük tıbbi faturalara mal oldu ve bazı durumlarda da ciddi fiziksel ve duygusal tahribat yarattı.
Etkilenen personellerin çoğu, Rusya ya da bir başka düşman devlet tarafından kasıtlı bir saldırı kurbanı olduğunu iddia ederken, The Washington Post'ta yer alan rapora göre bu iddiaların hazırlanan istihbarat raporuyla çeliştiği öğrenildi.
"BAZI DURUMLAR VAR"
Bu olay için çalışma yürüten yedi istihbarat teşkilatı, yaklaşık 1000 "anormal sağlık olayı" vakasını inceledi. Kulak çınlaması, başta basınç ve mide bulantısı, baş ağrısı ve akut rahatsızlıklar da dahil olmak üzere bir dizi fiziksel semptomun takip edildiği öğrenildi. İncelemede bulunan istihbarat teşkilatlarından 5'i bu rahatsızlıkların "enerji silahı ya da elektronik gözetim" gibi bir silahla yapılmasının "pek olası olmadığını" belirledi. Kamuoyuna açıklanmayan bazı durumlar olduğu da raporda yer aldı.