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    • Dünya
    • 01.03.2023 13:53
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    • 01.03.2023 13:53
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    ABD-Çin geriliminde 'Kovid-19' savaşı! Beyaz Saray'a sızdırılan raporun ardından FBI da topa girdi: Koronavirüs laborotuvardan sızdı

    Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere küresel güçlerin sosyal, ekonomik ve toplumsal fay hatlarını hedef alan bilek güreşi sertleşiyor. ABD, Çin'e karşı alan kazanabilmek adına 'Kovid' kartını açtı. ABD'de yakın zamanda Beyaz Saray'a sızdırılan bir istihbarat raporuna göre; koronavirüs büyük bir olasılıkla laboratuvar sızıntısından kaynaklandı. ABD'li yetkililer Çin'i salgınla ilgili bilgileri saklamakla suçladı. Son olarak tartışmalara FBI da katıldı. FBI Direktörü Christopher Wray, "virüsün kökeninin büyük olasılıkla Wuhan'daki potansiyel bir laboratuvar kazası" olduğunu dile getirdi. Açıklamalarından ardından Çin iddiaları, "karalama kampanyası" olarak nitelendirdi.

    takvim.com.tr
    ABD-Çin geriliminde ’Kovid-19’ savaşı!

    Beyaz Saray'a sunulan gizli istihbarat raporu, Kovid-19 virüsünün Wuhan'da bulanan bir laborotuvardan sızdığı iddiasını Başkan Joe Biden'ın önüne taşıdı. Çin'e yönelik bir hamle olarak değerlendirelen raporun ardından FBI da topa girdi. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, Kovid-19 virüsünün "büyük olasılıkla Çin'deki bir laboratuvardan kazayla sızdığı" tezi üzerinde durduklarını söyledi.

    KAMUOYUNA DUYURDU
    FBI Direktörü Christopher Wra,y Salı günü yaptığı açıklamada, Kovid-19 pandemisinin muhtemelen Çin'deki bir laboratuvar sızıntısının sonucu olduğunu söyleyerek, büronun dünya çapında yaklaşık yedi milyon insanın ölümüne yol açan virüsün ilk olarak nasıl ortaya çıktığına dair ilk değerlendirmesini paylaştı.

    ÇİN KARARTMAYA ÇALIŞIYOR
    Fox News'e konuşan Wray, "FBI, bir süredir salgının kaynağının büyük olasılıkla Wuhan'daki potansiyel bir laboratuvar olayı olduğunu değerlendiriyor" dedi.

    Fox News'e verdiği demeçte, salgının kökenine ilişin çalışmalarına dair birçok bilginin gizli olduğunu belirterek, "Yalnızca şu gözlemimi paylaşabilirim. Çin hükümeti buradaki işi, bizim yaptığımız işi, ABD hükümetinin ve yakın yabancı ortaklarımızın yaptığı işi engellemek ve karartmak için elinden gelenin en iyisini yapıyor." dedi.

        ENERJİ BAKANLIĞI RAPORU
        Wray'in yorumları, bu hafta başında ABD Enerji Bakanlığı tarafınan yayınlanan raporun ardından geldi. Söz konusu raporda, "Covid-19 salgınının en olası nedeninin Çin'deki bir laboratuvardan kaynaklanan sızıntı olduğu tespit edilmiştir." denildi.

        Beyaz Saray'a sunulan gizli istihbarat raporuna göre, koronavirüsün kökeni ile ilgili sonuca varan kurum ABD Enerji Bakanlığı.

        WSJ, "Enerji Bakanlığı Kovid-19 Pandemisinin Büyük Olasılıkla Kaynağının Laboratuvar Sızıntısı Olduğunu Söylüyor" başlıklı haberinde şu ifadeye yer verdi: "Enerji Bakanlığı virüsün muhtemelen bir Çin laboratuvarında bir aksilik sonucu yayıldığını söyleyerek Federal Soruşturma Bürosu'nun yorumuna katılıyor. Diğer dört kurum, bir ulusal istihbarat paneliyle birlikte, hala bunun doğal bir bulaşmanın sonucu olduğunu düşünüyor karar veriyor ve iki kurum da kararsız." ifadelerini kullandı.

            ÇİN TEPKİ GÖSTERDİ
            Çinli yetkililer ise bu iddiay reddederek Pekin'e karşı bir karalama kampanyası olarak nitelendirdi. Pekin ayrıca, 2021 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayınlanan ve laboratuvar sızıntısı teorisini "son derece düşük ihtimalli" olarak nitelendiren bir araştırmaya da atıfta bulundu.

            Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, "Bazı taraflar 'laboratuar sızıntısı' söylemini yeniden gündeme getirmeyi ve Çin'i karalamayı bırakmalı ve virüsün köken araştırmasını siyasileştirmeyi sona erdirmelidir." dedi.

            Diğer taraftan DSÖ'nün 2021 yılındaki araştırması Batılı ülkeler tarafından yoğun bir şekilde eleştirildi ve DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Tüm hipotezler açık kalmaya devam ediyor ve daha fazla çalışma gerektiriyor." açıklamasını yaptı.

                Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby ise geçen pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid'in nasıl başladığını keşfetmek için var gücü ile çalıştığını söyledi. Ancak Kirby, ABD'li kurumların hala koronavirüsün kökenlerine dair net bir fikir birliğine sahip olmadığını da sözlerine ekledi.

                Kirby, "Henüz o noktada değiliz" dedi. "Amerikan halkına ve Kongre'ye bilgi vermeye hazır bir şeyimiz olursa, bunu yapacağız." diye konuştu.

                ÇİN: ABD'DE LABORATUVARDA ÜRETİLDİ
                Diğer taraftan, Çinli propagandacılar da corona virüsün Washington DC'nin yaklaşık 80 km kuzeyindeki Frederick, Maryland'de bulunan Fort Detrick'te üretildiğini ve buradan sızdırıldığını öne süren bir komplo teorisi ortaya attı.

                    Bir zamanlar ABD'nin biyolojik silah programının merkezi olan Fort Detrick şu anda Ebola ve çiçek hastalığı gibi virüslerin araştırıldığı biyomedikal laboratuvarlara ev sahipliği yapıyor.

                    TANSİYON YÜKSEK
                    Son olarak, ABD ve Çin arasındaki ikili ilişkilerdeki gerilim, casus balon olayının ardından tırmanışa geçti.

                    Önceki gün, Temsilciler Meclisi'nde iki partili bir grup Çin Komünist Partisi'nin ABD'ye "varoluşsal" tehdidine ilişkin bir onlarca oturum başlattı.

                        Temsilciler Meclisi, ABD ve Çin Komünist Partisi Arasındaki Stratejik Rekabet Seçilmiş Komitesi'nin ilk oturumunda insan hakları ve ABD ekonomisinin Çin imalatına bağımlılığı gibi konulara odaklanıldı.

                        ABD - ÇİN GERİLİMİNDE KORONAVİRÜS CEPHESİ
                        Mayıs 2021'de ABD Başkanı Biden, istihbarat topluluğuna Kovid-19'un kökenlerini araştırma çabalarını hızlandırması talimatı verdi. ABD'nin ulusal laboratuvarları ve diğer ajansları tarafından yapılan çalışmalardan yararlanılmasını da isteyen Biden, Kongre'nin tüm bu sonuçlardan haberdar edileceğini de açıkladı.

                        Ekim 2021 tarihli raporda, Kovid-19'un Çin'in biyolojik silah programının sonucu olmadığı konusunda bir fikir birliği olduğu belirtildi. Ancak, bir laboratuvar sızıntısından mı yoksa bir hayvandan mı kaynaklandığı konusundaki tartışmayı çözmedi ve Çinli yetkililerden daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

                        ABD istihbarat topluluğu, Enerji, Dışişleri ve Hazine bakanlıklarındaki ofisler de dahil olmak üzere 18 ajanstan oluşuyor. Bunlardan sekizi Ulusal İstihbarat Konseyi ile birlikte Kovid-19 virüsünün kökeni incelemesine katıldı.

                        Bu rapordan önce, Enerji Bakanlığı'nın Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı, Mayıs 2020'de bir laboratuvar sızıntısı hipotezinin makul olduğu ve daha fazla araştırmayı hak ettiği sonucuna varan bir çalışma hazırladı.

                        SIK SIK GÜNDEME GELEN İDDİA: KORONAVİRÜS İNSAN ELİYLE ÜRETİLDİ
                        Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün doğal yollarla oluşan bir virüs olmadığı, laboratuvar ortamında yapay olarak üretildiği defalarca iddia edildi. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski baş strateji uzmanı Steve Bannon da bu iddiayı ortaya atanlardan biriydi. Virüse 'Çin virüsü' diyen ABD'li Show programcısı Bill Maher de bu konu üzerine bir program yaptı. Programa iki biyolog konuk alan Maher, virüsün laboratuvarda üretildiği iddiasını sürdürürken "Bir laboratuvarda başlamadığını düşünmek neredeyse bir komplo teorisi olurdu, değil mi? Ve bu teori ilk başta şeytanlaştırıldı" ifadelerini kullandı. Programa konuk olan Biyolog Weinstein de virüsün yüzde 90 oranında laboratuvar ortamında üretildiğini iddia etti.

                            ABD'nin en çok izlenen televizyon şovlarından "Real Time with Bill" Bill Maher ile Gerçek Zaman programında koronavirüs salgınıyla ilgili Batı medyasından alışık olmadığımız şok bir iddia gündeme geldi.

                            HBO'daki programında ünlü sunucu Bill Maher'in geçtiğimiz günlerde konukları ABD'nin ünlü karı koca iki biyoloğu Bret Weinstein ve Heather Heying oldu. Ünlü sunucu Maher'in koronavirüsün yüzde 90 oranında laboratuvar üretimi olabileceğine dair sorusuna ünlü biyologların cevabı şok etkisi yarattı.

                            Yapımcılığını HBO'nun üstlendiği "Real Time with Bill Maher" programının sunucusu Bill Maher, podcast yayınlarıyla da bilinen iki ünlü karı-koca biyolog Bret Weinstein ve Heather Heying'e son günlerde dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili sorular sordu. Maher programında Kovid-19'un insan yapımı olduğu ve bir şekilde Vuhan'daki bir laboratuvardan kaçtığını söyleyerek ekran başındaki izleyicileri sarsan iddiayı gündeme getirdi.

                            "Virüsün bir laboratuvarda başlamış olabileceğine dair son zamanlarda çok şey duyduk. Bunun hakkında konuşalım, bu laboratuvar olduğu gerçeği, sanırım dünyada, başladığı Vuhan'da buna oldukça benzeyen tek laboratuvar bu. Bir laboratuvarda başlamadığını düşünmek neredeyse bir komplo teorisi olurdu, değil mi? Ve bu teori ilk başta şeytanlaştırıldı" diyen Maher'in sözlerine ünlü biyolog Bill Weinstein, "Bundan çok daha muhtemel" diyerek bir laboratuvarda ortaya çıkma olasılığının "yaklaşık yüzde 90 gibi göründüğünü" ekledi.

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                            Haberler Dünya ABD-Çin geriliminde 'Kovid-19' savaşı! Beyaz Saray'a sızdırılan raporun ardından FBI da topa girdi: Koronavirüs laborotuvardan sızdı
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