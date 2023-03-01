ABD-Çin geriliminde 'Kovid-19' savaşı! Beyaz Saray'a sızdırılan raporun ardından FBI da topa girdi: Koronavirüs laborotuvardan sızdı

Beyaz Saray'a sunulan gizli istihbarat raporu, Kovid-19 virüsünün Wuhan'da bulanan bir laborotuvardan sızdığı iddiasını Başkan Joe Biden'ın önüne taşıdı. Çin'e yönelik bir hamle olarak değerlendirelen raporun ardından FBI da topa girdi. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, Kovid-19 virüsünün "büyük olasılıkla Çin'deki bir laboratuvardan kazayla sızdığı" tezi üzerinde durduklarını söyledi.
KAMUOYUNA DUYURDU
FBI Direktörü Christopher Wra,y Salı günü yaptığı açıklamada, Kovid-19 pandemisinin muhtemelen Çin'deki bir laboratuvar sızıntısının sonucu olduğunu söyleyerek, büronun dünya çapında yaklaşık yedi milyon insanın ölümüne yol açan virüsün ilk olarak nasıl ortaya çıktığına dair ilk değerlendirmesini paylaştı.
ÇİN KARARTMAYA ÇALIŞIYOR
Fox News'e konuşan Wray, "FBI, bir süredir salgının kaynağının büyük olasılıkla Wuhan'daki potansiyel bir laboratuvar olayı olduğunu değerlendiriyor" dedi.
Fox News'e verdiği demeçte, salgının kökenine ilişin çalışmalarına dair birçok bilginin gizli olduğunu belirterek, "Yalnızca şu gözlemimi paylaşabilirim. Çin hükümeti buradaki işi, bizim yaptığımız işi, ABD hükümetinin ve yakın yabancı ortaklarımızın yaptığı işi engellemek ve karartmak için elinden gelenin en iyisini yapıyor." dedi.