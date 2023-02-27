Çin ile ilgili ABD istihbarat raporu gündeme bomba gibi düştü

Dünya genelinde pek çok ülke eski normale adapte olurken 'virüsün sıfır noktası' olan Çin ile ilgili ABD istihbarat raporu gündeme adeta bomba gibi düştü. The Wall Street Journal (WSJ) ABD Enerji Bakanlığı'nın koronavirüsün kökeni ile ilgili sonuca vardığını duyurdu.
WSJ 'Enerji Bakanlığı Kovid-19 Pandemisinin Büyük Olasılıkla Kaynağının Laboratuvar Sızıntısı Olduğunu Söylüyor' başlıklı haberinde şu ifadeye yer verdi: "ABD ajansının revize edilmiş değerlendirmesi yeni istihbarata dayanıyor" dedi.
İSTİHBARAT RAPORU BIDEN'A DA SUNULDU
WSJ söz konusu istihbaratın yakın zamanda Beyaz Saray'a ve önemli Kongre üyelerine de sağlandığını yazdı.
Bakanlık virüsün büyük olasılıkla Wuhan'daki bir laboratuvardan yayıldığını söyleyerek FBI'ın benzer raporu ile aynı sonuca ulaştı.
Korona salgınında 1 milyonun üzerinde ölüm ile can kaybının en çok yaşandığı ülke ABD olurken, onu Brezilya ve Hindistan izliyor.
Söz konusu istihbarat, hayvan kökenli teoriyi reddediyor ve virüsün kaçışının muhtemelen kazara olduğunu söylüyor. CIA'in konu ile ilgili raporunun ise önümüzdeki süreçte yayınlanması bekleniyor.