Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs dünya genelinde 2 milyondan fazla insanın ölümüne sebep oldu.
Kovid-19'un doğal yollarla gelişen bir virüs olmadığı, laboratuvar ortamında yapay olarak üretildiği defalarca iddia edildi.
TRUMP'IN ESKİ DANIŞMANI ORTAYA ATTI
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski baş strateji uzmanı Steve Bannon, virüsün Vuhan'da laboratuvar ortamında üretildiğini iddia edenlerin başında geliyordu.
Bannon, koronavirüs (Covid-19) salgını konusunda küresel şüphenin merkezinde yer alan Vuhan laboratuvarından uzmanların Batı'ya kaçarak istihbarat servislerinden 'sığınma' istediklerini açıklamıştı. Bannon, Batılı casusların kaçan Çinli uzmanları kullanarak küresel salgının Vuhan'daki Viroloji Enstitüsü'nden kaynaklanan bir sızıntıdan meydana geldiğini ve beraberinde salgının önceden tasarlanmış bir cinayet anlamına geldiği gerekçesiyle Pekin'e karşı bir dava oluşturduğunu açıklamıştı.
ABD'Lİ PROGRAMCI DA İDDİAYI SÜRDÜRDÜ
ABD'nin en çok izlenen televizyon şovlarından "Real Time with Bill" Bill Maher ile Gerçek Zaman programında koronavirüs salgınıyla ilgili Batı medyasından alışık olmadığımız şok bir iddia gündeme geldi.