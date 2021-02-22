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    • 23.02.2021 00:13
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    'nin ünlü şov programında sarsıcı iddia: Koronavirüs insan eliyle laboratuvarda üretildi, aksini düşünmek komplo teorisi!

    ’in kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün doğal yollarla oluşan bir virüs olmadığı, laboratuvar ortamında yapay olarak üretildiği defalarca iddia edildi. Eski Başkanı ’ın eski baş strateji uzmanı da bu iddiayı ortaya atanlardan biriydi. Virüse ‘Çin virüsü’ diyen ABD’li Show programcısı de bu konu üzerine bir program yaptı. Programa iki biyolog konuk alan Maher, virüsün laboratuvarda üretildiği iddiasını sürdürürken “Bir laboratuvarda başlamadığını düşünmek neredeyse bir komplo teorisi olurdu, değil mi? Ve bu teori ilk başta şeytanlaştırıldı” ifadelerini kullandı. Programa konuk olan Biyolog Weinstein de virüsün yüzde 90 oranında laboratuvar ortamında üretildiğini iddia etti.

    takvim.com.tr
    Şok iddia: Koronavirüs laboratuvar ürünü mü?

    Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs dünya genelinde 2 milyondan fazla insanın ölümüne sebep oldu.

    Kovid-19'un doğal yollarla gelişen bir virüs olmadığı, laboratuvar ortamında yapay olarak üretildiği defalarca iddia edildi.

    TRUMP'IN ESKİ DANIŞMANI ORTAYA ATTI
    Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski baş strateji uzmanı Steve Bannon, virüsün Vuhan'da laboratuvar ortamında üretildiğini iddia edenlerin başında geliyordu.

    Bannon, koronavirüs (Covid-19) salgını konusunda küresel şüphenin merkezinde yer alan Vuhan laboratuvarından uzmanların Batı'ya kaçarak istihbarat servislerinden 'sığınma' istediklerini açıklamıştı. Bannon, Batılı casusların kaçan Çinli uzmanları kullanarak küresel salgının Vuhan'daki Viroloji Enstitüsü'nden kaynaklanan bir sızıntıdan meydana geldiğini ve beraberinde salgının önceden tasarlanmış bir cinayet anlamına geldiği gerekçesiyle Pekin'e karşı bir dava oluşturduğunu açıklamıştı.

    ABD'Lİ PROGRAMCI DA İDDİAYI SÜRDÜRDÜ
    ABD'nin en çok izlenen televizyon şovlarından "Real Time with Bill" Bill Maher ile Gerçek Zaman programında koronavirüs salgınıyla ilgili Batı medyasından alışık olmadığımız şok bir iddia gündeme geldi.

        HBO'daki programında ünlü sunucu Bill Maher'in geçtiğimiz günlerde konukları ABD'nin ünlü karı koca iki biyoloğu Bret Weinstein ve Heather Heying oldu. Ünlü sunucu Maher'in koronavirüsün yüzde 90 oranında laboratuvar üretimi olabileceğine dair sorusuna ünlü biyologların cevabı şok etkisi yarattı.

        Yapımcılığını HBO'nun üstlendiği "Real Time with Bill Maher" programının sunucusu Bill Maher, podcast yayınlarıyla da bilinen iki ünlü karı-koca biyolog Bret Weinstein ve Heather Heying'e son günlerde dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili sorular sordu. Maher programında COVID-19'un insan yapımı olduğu ve bir şekilde Vuhan'daki bir laboratuvardan kaçtığını söyleyerek ekran başındaki izleyicileri sarsan iddiayı gündeme getirdi.

        "Virüsün bir laboratuvarda başlamış olabileceğine dair son zamanlarda çok şey duyduk. Bunun hakkında konuşalım - bu laboratuar olduğu gerçeği, sanırım dünyada, başladığı Wuhan'da buna oldukça benzeyen tek laboratuvar bu. Bir laboratuvarda başlamadığını düşünmek neredeyse bir komplo teorisi olurdu, değil mi? Ve bu teori ilk başta şeytanlaştırıldı" diyen Maher'in sözlerine ünlü biyolog Bill Weinstein, "Bundan çok daha muhtemel" diyerek bir laboratuvarda ortaya çıkma olasılığının "yaklaşık yüzde 90 gibi göründüğünü" ekledi.

        Programda konuklarıyla birlikte koronavirüsün laboratuvarda insan eliyle üretildiği tezinin "komplo teorisi" denilerek tartışılamaz hale getirildiğini eleştiren Maher'in iddiaları Batı basınında da "Maher komplo teorisinin sınırlarını zorladı" denilerek eleştirildi.

        Maher'in sözleri Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon'un ortaya attığı Vuhan'la ilgili şok iddialarla ilişkilendirilerek "kanıtsız komplo teorisi" şeklinde konu edildi.

        BANNON'IN İDDİALARI
        Vuhan laboratuvarından uzmanların Batı'ya kaçarak istihbarat servislerinden 'sığınma' istediklerini açıkladı.

        Batılı ülkelerin 'zalim, otoriter Çin rejimini devirmek için' birlikte hareket etmesi gerektiğini savunan Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski baş strateji uzmanı Steve Bannon, laçan bazı uzmanların, laboratuvarda neler olup bittiğini anlamaya çalışan FBI'yla birlikte çalıştığını söyledi.

        Bannon, "Henüz basına yansıyan bir şey yok ama Vuhan'daki laboratuvardan ve diğer laboratuvarlardan uzmanlar Batı'ya geldi ve Çin Komünist Partisi'nin kusurlarının kanıtlarını ortaya koyuyor. İnsanlar şoke olacak" ifadelerini kullanmıştı.

            Geçtiğimiz yıl ABD'nin doğu kıyısındaki yatından Daily Mail'e röportaj veren Bannon, "Bu laboratuvarlardaki uzmanlar şubatın ortasından bu yana Çin ve Hong Kong'u terk ediyor. ABD ve İngiliz istihbaratı çok kapsamlı bir dava açmaya hazırlanıyor ki bunun hazırlık süreci epey zaman alabilir. Bu iş James Bond filmlerine benzemez" diye konuştu.

            Bannon, Viroloji Enstitüsü'nün inşasına yardım eden ama 2017'deki açılışından önce projeden çıkarılan Fransa'nın laboratuvarda izleme sistemleri olduğunu da öne sürdü: "Bence öğreneceğimiz şey şu olacak: Bu adamlar tam yetkileri olmayan deneyler yapıyordu ya da ne yaptıklarından emin değillerdi. Bir şekilde bu virüs ortaya çıktı. Bu tür virüslerin ortaya çıkışı pek de zor değil. İşte bu yüzden bu laboratuvarlar bu kadar tehlikeli."

            Çin'in virüsün ortaya çıkışını geç haber verdiği, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) de buna ortak olduğunu bir kez daha dile getiren Bannon, sözlerini şöyle bitirdi: "Modern Amerika tarihinin en olağanüstü kriziyle karşı karşıyayız. Vietnam Savaşı, Soğuk Savaş, hatta İkinci Dünya Savaşı'ndan da büyük bir kriz. Küresel bir salgın ve cehenneme dönmüş bir ekonomi. DSÖ'ye hiç güvenim yok. Örgütün yönetimi mahkemede hesap vermeli ve örgüt kapatılmalı."

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            Haberler Dünya ABD'nin ünlü şov programında sarsıcı iddia: Koronavirüs insan eliyle laboratuvarda üretildi, aksini düşünmek komplo teorisi!