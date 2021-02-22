Bannon, Viroloji Enstitüsü'nün inşasına yardım eden ama 2017'deki açılışından önce projeden çıkarılan Fransa'nın laboratuvarda izleme sistemleri olduğunu da öne sürdü: "Bence öğreneceğimiz şey şu olacak: Bu adamlar tam yetkileri olmayan deneyler yapıyordu ya da ne yaptıklarından emin değillerdi. Bir şekilde bu virüs ortaya çıktı. Bu tür virüslerin ortaya çıkışı pek de zor değil. İşte bu yüzden bu laboratuvarlar bu kadar tehlikeli."

Çin'in virüsün ortaya çıkışını geç haber verdiği, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) de buna ortak olduğunu bir kez daha dile getiren Bannon, sözlerini şöyle bitirdi: "Modern Amerika tarihinin en olağanüstü kriziyle karşı karşıyayız. Vietnam Savaşı, Soğuk Savaş, hatta İkinci Dünya Savaşı'ndan da büyük bir kriz. Küresel bir salgın ve cehenneme dönmüş bir ekonomi. DSÖ'ye hiç güvenim yok. Örgütün yönetimi mahkemede hesap vermeli ve örgüt kapatılmalı."