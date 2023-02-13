Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 13.02.2023 09:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.02.2023 09:24
    ABONE OL

    ABD'de 'UFO' alarmı! Kanada sınırında düşürdüler... Pentagon'dan flaş açıklama

    ABD'de 'UFO' alarmı verildi! ABD ordusunun, Kanada sınırındaki Huron Gölü üzerinde uçan tanımlanamayan bir cismi düşürdüğü bildirildi. Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatı üzerine söz konusu cismin bir ABD F-16'sı tarafından düşürüldüğünü bildirdi. Cismin 20 bin fit irtifada uçtuğunu belirten Ryder, "Rotası ve irtifası sivil havacılık için bir tehlike olabileceği de dahil olmak üzere bu cisim endişelere yol açtı." ifadelerini kullandı.

    AJANSLAR
    ABD’de ’UFO’ alarmı!

    ABD'nin Kanada sınırındaki Huron Gölü üzerinde uçan tanımlanamayan bir cismi düşürdüğü bildirildi.

    UFO ALARMI VERİLDİ
    Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD) Çin balonu ile Alaska ve Kanada üzerinde tanımlanamayan cisimleri düşürmesinin ardından, bu kez ABD ile Kanada sınırında uçan, tanımlanamayan bir cisim için harekete geçti.

    NORAD'ın, ABD-Kanada sınırında yer alan Michigan ve Huron gölleri bölgesini kısa süreliği uçuşa kapatmasının ardından, tanımlanamayan bir cismi daha düşürdüğü ortaya çıktı.

    "ABD ORDUSU HURON GÖLÜ ÜZERİNDE YENİ BİR CİSMİ İNDİRDİ"
    Michican Temsilcisi Cumhuriyetçi Jack Bergman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük Göller Bölgesindeki operasyonlar konusunda Savunma Bakanlığı (Pentagon) benimle iletişime geçti. ABD ordusu Huron Gölü üzerinde yeni bir cismi indirdi." ifadelerini kullandı.

    Emekli Korgeneral Bergman, ABD halkının söz konusu yüksek irtifalı cisimler hakkındaki sorulara yanıt beklediğini yazdı.

    Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatı üzerine söz konusu cismin bir ABD F-16'sı tarafından düşürüldüğünü bildirdi.

    Cismin 20 bin fit irtifada uçtuğunu belirten Ryder, "Rotası ve irtifası sivil havacılık için bir tehlike olabileceği de dahil olmak üzere bu cisim endişelere yol açtı." ifadelerini kullandı.

    Ryder, cismin vurulduğu yerin hem karada olası hasarın önüne geçmek hem de cismin kalıntılarını toplanmasının kolaylaştırmak için seçildiğini belirtti.

    "TEHDİT OLARAK DEĞERLENDİRDİK"
    Sözcü, şunları kaydetti:

    "Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), cismi pazar sabahı tespit etti, görsel ve radar takibini sürdürdü. Uçuş rotası ve radar verilerine dayanarak, bu cismin, Montana'daki hassas savunma bölgelerinin üzerinde alınan radar sinyaline makul bir şekilde uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Yerdeki herhangi bir şeye yönelik kinetik bir askeri tehdit olarak değerlendirmedik ancak güvenli bir uçuş tehlikesi ve potansiyel gözetleme yetenekleri nedeniyle bir tehdit olarak değerlendirdik."

        NORAD, nükleer silahların konuşlu olduğu Montana eyaleti üzerinde anormal radar hareketliliği tespit ettiği gerekçesiyle bölgeyi kısa süreliğine uçuşa kapatmış ancak yapılan incelemede radar tespitleriyle ilişkilendirilecek herhangi bir cisim bulamadığını açıklamıştı.

        ABD ordusu, daha önce de Montana üzerinde tespit ettiği Çin'e ait bir yüksek irtifa balonunu 4 Şubat'ta Güney Carolina kıyılarında vurmuştu.

        Pentagon, ayrıca 9 Şubat'ta Alaska üzerinde tanımlanamayan bir cisim düşürmüştü.

        11 Şubat'ta ise Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD ile işbirliği içinde Kanada'nın Yukon bölgesi üzerinde cismi düşürdüklerini açıklamıştı.

        Böylece ABD ordusu son 10 gün içinde bir Çin'e ait yüksek irtifa balonu ve 3 tanımlanmayan cisim olmak üzere 4 hava unsurunu düşürmüş oldu.

        PENTAGON DAHA ÖNCE UFO GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞMIŞTI
        Pentagon geçtiğimiz yıllarda UFO görüntüleri paylaşmıştı.

        Pentagon'un açıklamasında, daha önce çeşitli mecralarda yer alan görüntülerin donanmaya ait olduğu teyit edilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "Yapılan detaylı inceleme sonrasında, Bakanlık, bu görüntülerin resmi olarak paylaşılmasının herhangi bir hassas sistem ve kabiliyeti ifşa etmediği ve dışarıdan askeri hava sahasına tanımlanmayan bir müdahalenin olup olmadığına ilişkin soruşturmayı etkilemediğine karar verdi. Pentagon, bu görüntüleri, gerçek olup olmadığı veya bunlara benzer daha fazla görüntülerin olup olmadığına ilişkin yanlış anlaşılmaları gidermek için paylaşıyor. Görüntülerdeki hava olayı halen tarafımızdan 'tanımlanamayan' olarak nitelendiriliyor."

        Açıklamada, Kasım 2002'de çekilen görüntülerin 2007'de, Ocak 2015'teki görüntülerin ise 2017 yılında basına sızdırıldığı kaydedildi.

        Görüntülerde yuvarlak bir cisim pilotlarca görülürken, uçakların radarında elektronik olarak görünmüyor ve cismin aşırı hızlı hareket etmesi de dikkat çekiyor.

        ABD ordusunun bu cisimleri aramak için milyonlarca dolar kaynak ayırdığı da iddia edilmişti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yüzyılın felaketinde dakika dakika yaşananlar!
        Haberler Dünya ABD'de 'UFO' alarmı! Kanada sınırında düşürdüler... Pentagon'dan flaş açıklama
            SON DAKİKA