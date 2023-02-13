ABD'de 'UFO' alarmı! Kanada sınırında düşürdüler... Pentagon'dan flaş açıklama

NORAD, nükleer silahların konuşlu olduğu Montana eyaleti üzerinde anormal radar hareketliliği tespit ettiği gerekçesiyle bölgeyi kısa süreliğine uçuşa kapatmış ancak yapılan incelemede radar tespitleriyle ilişkilendirilecek herhangi bir cisim bulamadığını açıklamıştı.

ABD ordusu, daha önce de Montana üzerinde tespit ettiği Çin'e ait bir yüksek irtifa balonunu 4 Şubat'ta Güney Carolina kıyılarında vurmuştu.

Pentagon, ayrıca 9 Şubat'ta Alaska üzerinde tanımlanamayan bir cisim düşürmüştü.

11 Şubat'ta ise Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD ile işbirliği içinde Kanada'nın Yukon bölgesi üzerinde cismi düşürdüklerini açıklamıştı.

Böylece ABD ordusu son 10 gün içinde bir Çin'e ait yüksek irtifa balonu ve 3 tanımlanmayan cisim olmak üzere 4 hava unsurunu düşürmüş oldu.

PENTAGON DAHA ÖNCE UFO GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞMIŞTI

Pentagon geçtiğimiz yıllarda UFO görüntüleri paylaşmıştı.

Pentagon'un açıklamasında, daha önce çeşitli mecralarda yer alan görüntülerin donanmaya ait olduğu teyit edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan detaylı inceleme sonrasında, Bakanlık, bu görüntülerin resmi olarak paylaşılmasının herhangi bir hassas sistem ve kabiliyeti ifşa etmediği ve dışarıdan askeri hava sahasına tanımlanmayan bir müdahalenin olup olmadığına ilişkin soruşturmayı etkilemediğine karar verdi. Pentagon, bu görüntüleri, gerçek olup olmadığı veya bunlara benzer daha fazla görüntülerin olup olmadığına ilişkin yanlış anlaşılmaları gidermek için paylaşıyor. Görüntülerdeki hava olayı halen tarafımızdan 'tanımlanamayan' olarak nitelendiriliyor."

Açıklamada, Kasım 2002'de çekilen görüntülerin 2007'de, Ocak 2015'teki görüntülerin ise 2017 yılında basına sızdırıldığı kaydedildi.

Görüntülerde yuvarlak bir cisim pilotlarca görülürken, uçakların radarında elektronik olarak görünmüyor ve cismin aşırı hızlı hareket etmesi de dikkat çekiyor.

ABD ordusunun bu cisimleri aramak için milyonlarca dolar kaynak ayırdığı da iddia edilmişti.