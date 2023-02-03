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    • Dünya
    • 03.02.2023 19:17
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    • 03.02.2023 19:56
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    SON DAKİKA | ABD'den flaş Çin kararı! 'Casus balon' skandalı sonrası iptal edildi! Çin ve ABD'den peş peşe açıklamalar

    Son dakika haberi | ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin'e ait "casus balon"un ABD hava sahasında tespit edilmesinin ardından gelecek hafta yapacağı Pekin ziyaretini erteledi. Çin kanadı balonun casus faaliyetler için değil hava durumu tespiti için kullanıldığını iddia etse de ABD kaynakları bu açıklamayı şüpheli buldu.

    takvim.com.tr
    ABD’den Çin kararı! ’Casus balon’ sonrası iptal edildi

    Çin'e ait "casus balon"un ABD hava sahasında tespit edilmesinin ardından gelecek hafta yapacağı Pekin ziyaretini erteledi.

    SAATLER KALA İPTAL EDİLDİ
    Konuyla ilgili olarak ABD'li bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın Pentagon'un Çin'e ait casus balonu tespit etmesinin ardından Çin'e yapılacak üst düzey ziyaretleri iptal ettiği ifade edildi.

    Karar ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Pekin'e gitmesine sadece saatler kala alındı. Bu durumun Biden yönetiminin olayı ne kadar ciddiye aldığının ve Çin'e karşı yumuşak görünmekten kaçınmak istediklerinin göstergesi olarak vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

    BIDEN ÇİN KONUSUNDA CUMHURİYETÇİLERİN HEDEFİNDE
    Biden yönetimi göreve gelmesinden bu yana Çin'e karşı yeterince sert olmadığı konusunda eleştirilerin hedefindeydi. Özellikle Cumhuriyetçi senatörler Biden'ı bu konuda eleştirirken, geziyi iptal etme konusunda ise fikir ayrılıkları yaşandı. Senatör Tom Cotton yönetimi geziyi iptal etmeye çağırırken, Meclis Başkanı Kevin McCarthy başkandan balonla ilgili bir istihbarat brifingi talep etti.

        "BÜTÜN ÜLKELER BİRBİRİNİ GÖZETLİYOR"
        Uzmanlardan bazıları ise olayın casusluk faaliyeti olsa dahi dikkate değer olmadığını iddia etti. Obama döneminde görev alan Jacob Stokes, "Bütün ülkeler, özellikle ABD ve Çin gibi rakipler birbirini gözetliyor. Bu, uluslararası ilişkilerin bir gerçeği" ifadelerini kullandı. Ayrıca ABD'li yetkililer, balonun casus uydular tarafından elde edilemeyecek bilgileri toplayabildiğini düşünmediklerini aktardı. Bu nedenle casusluk faaliyetini "sıradan" olarak değerlendirdi.

        BALONU TAKİP SÜRÜYOR
        Pentagon, perşembe günü yaptığı duyuruda, balonun yüksek irtifada ABD hava sahası üzerinde sürüklendiğini ve takip edildiğini ancak insanlar için bir tehdit oluşturmadığını ifade etti.

        Tüm bunlara rağmen Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı (NORAD) balonun rotasını izlemeye devam ediyor, ancak yetkililer balonun şu an nerede olduğunu belirtmiyor. ABD'li yetkililer kısa bir süre balonu düşürmeyi düşündüler, ancak yerdeki insanlara enkaz düşme tehdidi nedeniyle bundan vazgeçtiler.

        ÇİN DOĞRULADI
        Çin Dışişleri Bakanlığı ise balonun Çin menşeili olduğunu doğruladı. Ancak balonun rotasından saptığı iddia edilirken, ABD tarafıyla iletişim halinde olduğunu söyledi. Çin olay hakkında "soğukkanlılık" çağrısında bulunurken, devlet medyası bir gecede ABD medyasını Blinken gezisiyle ilgili olarak olayı "abartmakla" eleştirdi. Yapılan açıklamada, "Araştırma amaçlı, özellikle meteorolojik amaçlarla kullanılan sivil bir zeplin. Batılılardan etkilenen ve sınırlı kendi kendini yönlendirme kabiliyetine sahip olan zeplin, planladığı rotadan çok saptı." denildi.

            ÇİN'İN AÇIKLAMASI ŞÜPHE ÇEKTİ
            Doğu Asya meseleleriyle ilgilenen eski bir Beyaz Saray yardımcısı ve eski bir CIA görevlisi olan Christopher B. Johnstone ise olay nedeniyle ABD yönetiminin Blinken'in gezisini ertelemesine şaşırdığını söyledi. Johnstone, "Hükümet dışında ABD ve Çin'in korkulukları eski haline getirmesiyle ilgili tüm bu umut verici mutlu konuşmalar var" dedi. Ancak Johnstone bu sözlerinin yanı sıra Çin'in "meteorolojik araştırmalar için kullanılan bir balon" açıklamasına da şüpheyle yaklaşarak "Hava durumu balonu? Elbette, tam da Çinlilerin iddia etmesini beklediğiniz şey. Neden tespit edilene kadar uyarı yok?" dedi.
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            Haberler Dünya SON DAKİKA | ABD'den flaş Çin kararı! 'Casus balon' skandalı sonrası iptal edildi! Çin ve ABD'den peş peşe açıklamalar
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