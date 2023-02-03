SON DAKİKA | ABD'den flaş Çin kararı! 'Casus balon' skandalı sonrası iptal edildi! Çin ve ABD'den peş peşe açıklamalar

ÇİN'İN AÇIKLAMASI ŞÜPHE ÇEKTİ

Doğu Asya meseleleriyle ilgilenen eski bir Beyaz Saray yardımcısı ve eski bir CIA görevlisi olan Christopher B. Johnstone ise olay nedeniyle ABD yönetiminin Blinken'in gezisini ertelemesine şaşırdığını söyledi. Johnstone, "Hükümet dışında ABD ve Çin'in korkulukları eski haline getirmesiyle ilgili tüm bu umut verici mutlu konuşmalar var" dedi. Ancak Johnstone bu sözlerinin yanı sıra Çin'in "meteorolojik araştırmalar için kullanılan bir balon" açıklamasına da şüpheyle yaklaşarak "Hava durumu balonu? Elbette, tam da Çinlilerin iddia etmesini beklediğiniz şey. Neden tespit edilene kadar uyarı yok?" dedi.