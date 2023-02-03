SON DAKİKA | ABD'den flaş Çin kararı! 'Casus balon' skandalı sonrası iptal edildi! Çin ve ABD'den peş peşe açıklamalar

Çin'e ait "casus balon"un ABD hava sahasında tespit edilmesinin ardından gelecek hafta yapacağı Pekin ziyaretini erteledi.
SAATLER KALA İPTAL EDİLDİ
Konuyla ilgili olarak ABD'li bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın Pentagon'un Çin'e ait casus balonu tespit etmesinin ardından Çin'e yapılacak üst düzey ziyaretleri iptal ettiği ifade edildi.
Karar ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Pekin'e gitmesine sadece saatler kala alındı. Bu durumun Biden yönetiminin olayı ne kadar ciddiye aldığının ve Çin'e karşı yumuşak görünmekten kaçınmak istediklerinin göstergesi olarak vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.
BIDEN ÇİN KONUSUNDA CUMHURİYETÇİLERİN HEDEFİNDE
Biden yönetimi göreve gelmesinden bu yana Çin'e karşı yeterince sert olmadığı konusunda eleştirilerin hedefindeydi. Özellikle Cumhuriyetçi senatörler Biden'ı bu konuda eleştirirken, geziyi iptal etme konusunda ise fikir ayrılıkları yaşandı. Senatör Tom Cotton yönetimi geziyi iptal etmeye çağırırken, Meclis Başkanı Kevin McCarthy başkandan balonla ilgili bir istihbarat brifingi talep etti.