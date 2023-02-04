ABD - Çin ilişkilerini rotasından çıkaran yüksek irtifa balonu krizi! ABD Başkanı Biden "İcabına bakacağız" dedi saatler sonra düşürüldü

ABD'nin Çin için bilgi topladığı, gözlem yaptığı ve istihbarat edindiğini açıkladığı, Pekin'in ise meteoroloji amaçlı olduğunu savunduğu "casus balon", iki ülke ilişkilerinde yeni bir sınama olarak kayıtlara geçti.

ABD üzerinde görülen bir balon, dünyanın en önemli gündemlerinden biri haline geldi. ABD'li yetkilere göre, söz konusu balon Alaska ve Kanada üzerinde süzülerek, bir dizi hassas nükleer füze sahasına ev sahipliği yapan Montana eyaleti üzerinde göründü.

Balona ilişkin Washington yönetiminden ilk açıklama, 2 Şubat'ta yapıldı. ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, ABD üzerinde dev bir gözetleme balonunu izlediklerini duyurdu. Pentagon, ABD hava sahasına giren balonun savaş uçağıyla takip edildiği açıkladı.