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    • Dünya
    • 08.02.2023 12:38
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    • 08.02.2023 13:04
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    Komşu Yunanistan'dan Türkiye'ye destek mesajları! Kathimerini'den "Hepimiz Türküz" karikatürü, ERT'den Türkçe türkü...

    Kahramanmaraş depremi | Türkiye "yüzyılın felaketi" ile mücadele ederken, dünya ülkeleri de arka arkaya destek ekipleri gönderdi. Komşu Yunanistan, yardıma ilk koşan ülkelerden olurken; ülkenin önde gelen gazetelerinden ve televizyonlarından da Türkiye'ye destek mesajları yağdı. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, depremle ilgili yayınlanan karikatürde "Hepimiz Türküz" ifadesine yer verdi. Yunan devlet televizyonu ERT ise yayınını Türkiye'deki enkaz görüntüleri ve Türkçe "Ben seni sevduğumi dünyalara bildurdum" türküsüyle açtı.

    Komşu Yunanistan’dan Türkiye’ye destek mesajları

    Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Türkiye'nin 10 ilini yıkan ve binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği deprem ile ilgili yayınlanan karikatürde Türk halkının yanında olduklarını vurgulayarak "Hepimiz Türküz" ifadesine yer verdi.

    Dün Fransız Charlie Hebdo dergisi, binlerce insanın hayatını kaybettiği merkez üssü Kahramanmaraş olan Türkiye'nin 10 ilini yıkan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki binlerce insanın öldüğü on binlerce insanın da yaralandığı depremlerle alay etmişti.

    Derginin yayınladığı karikatürde yıkık binalar çizilmiş ve üzerine "Tank yollamaya bile gerek yok" yazmıştı.

    Bugün Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini gazetesinde yayınlanan bir karikatür adeta Fransız dergisine cevap niteliğindeydi.

    Karikatürde bir grafiticinin duvara Yunanca olarak "Hepimiz Türküz" yazdığı resmedildi.

    YUNAN DEVLET TELEVİZYONUNDAN TÜRKÇE TÜRKÜ İLE AÇILIŞ
    Yunan devlet televizyonu ERT, sabah haberlerini Türkiye'deki enkaz görüntüleri ve Türkçe "Ben seni sevduğumi dünyalara bildurdum" türküsüyle açtı.

    YUNAN KIZILHAÇ'INDAN YARDIM KAMPANYASI
    Yunan Kızılhaç kurumu da Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 depremin ardından Türkiye için yardım kampanyası başlattı. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Yunan Kızılhaçı, "Dünyayı mali yardım toplamaya çağırıyor. Türk Kızılayı'na danışarak, maddi yardımda bulunmak isteyenlerin bağışlarını şu banka hesabına yatırmaları için çağrıda bulunuyor" ifadelerini kullandı.
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    Haberler Dünya Komşu Yunanistan'dan Türkiye'ye destek mesajları! Kathimerini'den "Hepimiz Türküz" karikatürü, ERT'den Türkçe türkü...
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