Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 06.02.2023 20:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.02.2023 13:32
    ABONE OL

    7,7'lik deprem felaketi sonrası Türkiye'ye hangi ülkeler yardım gönderdi? Avrupa'dan Asya'ya Amerika'dan Rusya'ya...

    Türkiye, bugün "Yüzyılın felaketi" olarak tanımlanabilecek bir deprem ile karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7,7 deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Çok sayıda vatandaşımız yaşamını yitirdi, binlercesi yaralandı. Yüzyılın felaketi sonrası dünya önemli bir dayanışma örneği gösterdi. 65 ülke ve 13 uluslararası örgüt, depremin ilk anlarında Türkiye'ye taziye ve destek mesajı gönderdi.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    Hangi ülkeler Türkiye’ye yardım gönderdi?

    Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle birçok ülkeden Türkiye'ye taziye ve destek için telefon ve mesaj geldi.

    Türkiye'ye 65 ülke ve 13 uluslararası örgüt deprem nedeniyle taziyelerini iletti ve destekte bulundu.

    Türkiye'ye devlet adamları arasındaki telefonlaşmalar, açıklamalar ve farklı yollarla desteğini bildiren ülkeler arasında ABD, Almanya, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Belarus, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Çekya, Çin, El Salvador, Endonezya, Ekvador, Ermenistan, Estonya, Fransa, Gürcistan, Güney Kore, Hindistan, Hırvatistan, Hollanda, Irak, İran, İspanya, İsrail, İtalya, İngiltere, İsviçre, Japonya, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Lübnan, Libya, Macaristan, Malezya, Malta, Meksika, Mısır, Moldova, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Suudi Arabistan, Şili, Türkmenistan, Umman, Ürdün, Ukrayna, Yeni Zelanda ve Yunanistan yer aldı.

    Depremin ilk anlarında yine NATO, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi, Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu, Dünya Sağlık Teşkilatı, Uluslararası Göç Teşkilatı, BM Çocuklara Yardım Fonu, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Dünya Gıda Programı, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı, BM Afet Riskini Azaltma Ofisi ve Uluslararası Çalışma Teşkilatı gibi kuruluşlar da Türkiye'yle dayanışma gösterdi.



    İLK EKİBİ AZERBAYCAN İNDİRDİ
    Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından çalışmalara katılacak Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, Adana'ya geldi.



        ABD: "EKİPLERİMİZ TÜRKİYE'DEKİ ARAMA KURTARMA İÇİN HAREKETE GEÇİYOR"
        ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'deki depremlerle ilgili derin üzüntü duyduklarını belirterek, ABD'nin Türkiye'ye yapılacak yardımlar için harekete geçtiğini bildirdi.

        Biden, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yayımladığı yazılı mesajında, eşi Jill Biden ve kendisinin, Türkiye ve Suriye'de binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan depremlerle ilgili derin üzüntü duyduklarını ifade etti.

        ABD yönetiminin NATO müttefiki Türkiye ile yakın bir şekilde çalıştığını belirten Biden, ABD'nin söz konusu depreme hızlı bir şekilde yardım etmesi için gerekli talimatı verdiğini kaydetti.

        Biden, üst düzey Amerikalı yetkililerin, gerekli her türlü yardımı koordine etmek için derhal Türk mevkidaşlarına ulaştığını aktararak, "Ekiplerimiz, Türkiye'nin arama ve kurtarma çabalarını desteklemek ve depremde yaralananlar ile yerlerinden edilenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için hızla harekete geçiyor." dedi.


        ABD, TÜRKİYE'DEKİ DEPREMLER İÇİN İKİ AYRI ARAMA KURTARMA EKİBİNİ HAZIRLADI
        ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Yöneticisi Samantha Power, Türkiye'de meydana gelen depremlerde enkaz altında kalanlara yardım etmek üzere iki ayrı itfaiye birimine ait personeli, Afet Yardım Müdahale Ekibi (DART) olarak görevlendirdiklerini açıkladı.

        Power, yazılı açıklamasında, "Bu sabah Türkiye ve Suriye'yi vuran deprem haberiyle yıkıldım. Bu, yaklaşık bir asırdır bölgede yaşanan en kötü depremdi. Binlerce insan şimdiden hayatını kaybetti ve çok daha fazlası enkaz altında kaldı. İyi dileklerim, mülteciler ve ev sahibi toplumlar da dahil olmak üzere, çoğu zaten Suriye'deki savaştan kaynaklanan acımasız kayıplarla boğuşan kurbanlar ve aileleriyle birlikte." ifadelerine yer verdi.

        USAID yöneticisi, "deprem bölgesinde yardım çabalarına başlamak için Türk makamlarının yanı sıra sahadaki ortaklar ve ajanslarla yakın koordinasyon içinde çalışacak bir afet müdahale ekibinin belirlenerek göreve hazır hale getirildiğini" belirtti.

        Power, Virginia'nın Fairfax ve California'nın Los Angeles ilçeleri itfaiye birimlerinden seçilen USAID Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibinin (USAR) konuşlanma sürecinde olduğunu bildirdi.

        Power, DART ekibinin hala enkaz altında mahsur kalanları kurtarmaya çalışırken ABD'nin Türkiye-Suriye sınırının her iki tarafına acil, hayat kurtarıcı insani yardım sağlamayı taahhüt ettiğini vurguladı.

        Öte yandan, Virginia USAR, Twitter'da, 79 üye ve 6 köpekten oluşan birliğin Türkiye'ye uçmak üzere hazır beklediği bilgisini paylaştı. USAR ekibi, Türkiye'nin İncirlik Hava Üssü'ne uçmak üzere Maryland'deki Dover Askeri Üssü'nden havalanacak.

        PUTİN, BAŞKAN ERDOĞAN'I ARADI: "DERHAL YARDIM SUNMAYA HAZIRIZ"
        Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'deki deprem nedeniyle Başkan Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

        Daha sonra Erdoğan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Putin, Türkiye'deki depremin sonuçlarının ortadan kaldırılması için derhal yardım sunmaya hazır olduklarını vurguladı.

        RUSYA 2 UÇAĞINI HAZIRDA BEKLETİYOR
        Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Il-76 tipi uçakla birlikte arama kurtarma birimlerinin hazır bekletildiği aktarılarak Türkiye'ye yardım için birimlerin alarma geçirildiği ifade edildi.

        Yapılan açıklamada, "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait 2 adet IL-75 uçağı, kurtarma ekipleriyle birlikte yardıma hazır. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından 100 uzman ekibi alarm konumuna geçirildi. Rusya, zor durumdaki dostlarına her zaman yardıma hazırdır" denildi.

        Rus ekip Türkiye'ye intikal etti.

            Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov, Türkiye'de depremden etkilenen bölgelere Rus arama kurtarma ekipleri ve sağlık uzmanları gönderildiğini bildirdi.

            Kurenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı üzerine, arama kurtarma ekiplerinin, Türkiye ile Suriye'ye doğru yola çıktığını belirtti.

            SUN GAZETESİNDEN DEPREMZEDELERE YARDIM KAMPANYASI

            "Onlara yardım edin" manşetiyle çıkan Sun gazetesi, enkaz altında kalan ve hayatını kaybeden insanların sayısının artmasından korkulduğunu belirtti.

            Gazete ayrıca, depremzedelere bir yardım kampanyası başlattığını duyurdu ve okuyucularından kampanyalarına destek olmasını istedi.




            PAKİSTAN TÜRKİYE'YE ARAMA KURTARMA EKİPLERİ GÖNDERDİ
            Pakistan, Başbakan Şahbaz Şerif'in talimatıyla Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye arama ve kurtarma ekipleri gönderdi.

            Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, 50 kişilik arama kurtarma ekibi ve 25 ton yardım malzemesi, Pakistan Uluslararası Havayollarına (PIA) ait uçakla bu sabah Türkiye'ye doğru hareket etti.

                Pakistan ordusundan yapılan açıklamada ise Ravalpindi'deki Chakala Hava Üssü'nden kalkan silahlı kuvvetlere ait C-130 nakliye uçağının Adana'ya doğru yola çıktığı belirtildi.

                Açıklamada, uçakta eğitimli köpek ve gerekli ekipmanlara sahip arama kurtarma ekibi, doktor, hemşire, teknisyenlerden oluşan tıbbi yardım ekibi, 30 yataklı mobil hastane ve çeşitli yardım malzemelerinin yer aldığı aktarıldı.

                Bugün akşam saatlerinde ise aralarında kışlık çadır, battaniye ve diğer ürünlerin bulunduğu 7 tonluk yardım malzemesi, C-130 uçağıyla Lahor'dan İstanbul'a ulaştırılacak.

                Öte yandan, yarından itibaren günlük PIA uçuşlarında 15 tonluk insani yardım malzemesi ve tıbbi ekipler, İslamabad ve Lahor'dan, Türkiye ve Suriye'ye gönderilecek.



                MOLDOVA
                Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye arama kurtarma ekibinin gönderildiğini bildirdi.

                Sandu, sosyal medya hesabından, Türkiye'de dün gerçekleşen depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

                Deprem sonucu binlerce can kaybı yaşandığını, çok sayıda bina ve altyapının hasar gördüğünü belirten Sandu, Moldova İçişleri Bakanlığı Acil Durumlar Genel Müfettişliğine bağlı 55 personel ve 12 araçtan oluşan arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye gönderildiği bilgisini paylaştı.

                Sandu, "Bu felaketten etkilenen ailelere başsağlığı diliyor, insanları felaketin pençesinden kurtarmak için mücadele eden herkese güç, cesaret ve umut diliyorum." ifadesini kullandı.

                Türkiye'nin Kişinev Büyükelçiliği de Moldova yönetimine desteğinden dolayı minnettar olduğunu açıkladı.



                    İSRAİL ARAMA KURTARMA EKİPLERİNİ TAŞIYAN İKİ UÇAK GÖNDERDİ
                    İsrail, Türkiye'ye Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle temel insani yardım malzemeleri, teknik ekip ve arama kurtarma timlerini taşıyan iki uçak göndereceğini duyurdu.

                    İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'deki deprem felaketine ilişkin Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Ronan Levy, Savunma ve Sağlık bakanlığı yetkilileri ve İsrail ordusundan üst düzey isimlerin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

                    Toplantıda, Türkiye'ye iki yardım uçağı gönderilmesi kararı alındı.

                    Açıklamada, temel insani yardım malzemeleri ve teknik ekipleri taşıyan birinci uçağın bu akşam yola çıkacağı, daha geniş kapsamlı insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma timlerini taşıyan ikinci uçağın da yarın sabah itibarıyla Türkiye'ye gönderileceği kaydedildi.

                    İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lilian'ın da toplantıdaki katılımcılara Türkiye'deki depremelere ilişkin bilgi verdiği aktarıldı.

                    "İSRAİL, BU ZOR ZAMANDA TÜRKİYE'NİN YANINDA YER ALIYOR"
                    Dışişleri Bakanı Cohen, yayınladığı görüntülü mesajında, "Türkiye'deki felaketin acısını hep birlikte paylaştıklarını" dile getirdi. Cohen, telefonla görüştüğü Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na da üzüntüsünü ilettiğini söyledi.

                    İsrail'in depremzedelere yardım için gerekli her şeyi yapmak üzere iki uzman ekibini Türkiye'ye göndereceğini aktaran Cohen, "İsrail, bu zor zamanda Türkiye'nin yanında yer alıyor." ifadesini kullandı.

                    BİRİNCİ UÇAKTAKİ EKİP SAHA DEĞERLENDİRMELERİ YAPACAK
                    İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, yaptığı açıklamada, "temel insani yardım malzemeleri ile öncü arama kurtarma ekibini taşıyan bir uçağın akşam saatlerinde İsrail'den Türkiye'ye hareket edeceğini" söyledi.

                    Birinci uçaktaki ekibin saha değerlendirmeleri yapacağını aktaran Haiat, hazırlanacak "daha geniş kapsamlı" ikinci bir uçağın da yarın sabah Türkiye'ye gideceğini belirtti.

                    Haiat, söz konusu uçakların İsrail hava kuvvetlerine ait olduğu bilgisini verdi. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) da birinci uçağın Türkiye'ye gitmek üzere İsrail'den ayrıldığını duyurdu.



                    AB ÜYESİ 13 ÜLKE HAREKETE GEÇTİ
                    Avrupa Birliği (AB) üyesi 17 ülke Türkiye'ye, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler için arama kurtarma ekipleri gönderecek.

                    Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Fransa, Yunanistan, Hollanda, Polonya, Romanya, Macaristan, İtalya, İspanya, Malta, Slovakya yardım teklifinde bulunan ülkeler arasında...

                    FRANSA
                    Fransa'nın Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler dolayısıyla gönderdiği 136 kişilik 2 enkaz altı arama ve kurtarma ekibinin yola çıktığı bildirildi.

                    Fransa Sivil Savunma birimi de Türkiye için yola çıkan kurtarma ekibinin görsellerini Twitter'dan paylaştı.

                        HIRVATİSTAN
                        Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'den 40 kişilik arama ve kurtarma ekibi ile 10 köpek Türkiye'ye hareket etti.

                        Hırvat ekip, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran tarafından uğurlandı.

                        KOSOVA
                        Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin talimatı üzerine Adem Yashari Havaalanı'nda Kosova Güvenlik Gücü (FSK) askerlerinden oluşan 30 kişilik ekip Türkiye'ye doğru hareket ettiği ifade edildi.



                        ÇEKYA
                        Çekya, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderdi.

                            Enkazdaki insanları aramak için özel olarak eğitilmiş arama ve kurtarma ekiplerine bağlı itfaiyeciler, Ostrava kentinde bulunan Leos Janacek Havaalanı'nda gerekli ekipmanları uçağa yükleyerek yola çıktı.



                            YUNANİSTAN, İTALYA VE ROMANYA UÇAK KALDIRDI
                            Yunan Hava Kuvvetlerine ait C130, İtalyan Hava Kuvvetlerine ait P180 ve Romanya'ya ait 2 adet C-27 askeri nakliye uçağı Türk hava sahası üzerinden deprem bölgelerine uçtu.

                            İTALYA
                            İtalya İçişleri Bakanlığı'na bağlı acil durum ve itfaiye ekiplerinden oluşan ilk sivil savunma ekibinin, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında arama-kurtarma çalışmalarına katılmak için yola çıktığı belirtildi.



                            MALEZYA
                            Malezya Özel Afet ve Kurtarma Ekibinden 70 kişi, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla Türkiye'ye hareket etti.

                            JAPONYA
                            Japonya hükümeti tarafından görevlendirilen 18 kişilik arama kurtarma ekibi, deprem bölgelerinde çalışmalara katılmak üzere Türkiye'ye geldi.

                            Arama kurtarma ekibi şefi Hideaki Yamamoto, Japonya olarak Türk halkının yanında olduklarını söyledi.




                            LÜBNAN
                            Lübnan hükümeti, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalanların kurtarılmasına yardım için Türkiye'ye 72 kişilik bir arama ve kurtarma ekibi gönderdi.

                            Ekibi, Beyrut Uluslararası Havalimanı'nda Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin uğurladı.

                                CEZAYİR
                                Cezayir, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un talimatıyla Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye arama ve kurtarma ekipleri gönderdi.

                                89 kişiden oluşan arama ve kurtarma ekibi Gaziantep havalimanına ulaştı.

                                GÜRCİSTAN
                                Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gürcistan hükümetinin kararıyla, 60 kişiden oluşan arama ve kurtarma ekibinin yola çıktığı belirtildi.

                                Açıklamada, arama ve kurtarma ekibinin Türkiye'de, Gürcistan Acil Durum Yönetim Hizmeti Başkanı Teimuraz Mgebrişvili'nin yönetiminde görev yapacağı kaydedildi.



                                TAYVAN
                                Arama kurtarma ekipleri, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Tayvan'dan Türkiye'ye hareket etti.




                                    ARNAVUTLUK

                                    Arnavutluk, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından aralarında sağlık ve arama-kurtarma personeli bulunan 7 araç ve 53 kişiden oluşan ekibi Türkiye'ye gönderdi.



                                    ÖZBEKİSTAN
                                    Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in talimatıyla insani yardım, özel ekipman ve 100 kişilik arama kurtarma timi Türkiye'ye geldi.



                                    KIRGIZİSTAN
                                    7,7'lik deprem felaketi sonrası Kırgistan, arama ve kurtarma ekiplerini Türkiye'ye gönderdi.

                                    ERMENİSTAN
                                    Ermenistan Başbakanı Paşinyan, depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, Türkiye'ye yardım göndermeye hazır olduklarını duyurdu.

                                    İSPANYA
                                    İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de resmi Twitter hesabından şu açıklamada bulundu:

                                    "Tarihlerinin en büyük depremlerinden biri karşısında Türkiye ve Suriye ile dayanışma içerisindeyim. Avrupa Sivil Koruma Mekanizmasının talebi üzerine, Sivil Koruma ve Askeri Acil Müdahale ekipleri aracılığıyla İçişleri ve Savunma bakanlıkları aktif duruma geçirilerek kurtarma çalışmalarına destek için acil uçak gönderiliyor."


                                        MEKSİKA 145 KİŞİLİK ARAMA KURTARMA EKİBİ GÖNDERDİ
                                        Meksika, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un talimatıyla Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye 145 kişilik arama ve kurtarma ekibi gönderdi.

                                        Meksika Dışişleri Bakanlığı Avrupa Dairesi Genel Müdürü Bernardo Aguilar Calvo, havaalanındaki açıklamasında, "Türkiye'deki kardeşlerimize yardım etmek amacıyla Savunma Bakanlığına bağlı 93 eleman, Deniz Kuvvetlerinden 37 kişi, Kızılhaç personelinden 15 kişi Meksika Hava Kuvvetlerine ait bir uçağa binmek üzereyiz. Amaç, mümkün olan en yüksek sayıda insanı canlı olarak kurtarmaya çalışmaktır. Kısa zamanda Türkiye'ye varmayı umuyoruz." ifadelerine yer verdi.

                                        Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi İlhan Kemal Tuğ, açıklamasında, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard'ın kendisine mesaj attığını belirterek "Türkiye ve Meksika ikili ilişkilerinin temelinde her zaman önemli iki stratejik ortak olmuştur. Bugün ise bu ortaklığın bir üst seviyeye çıktığına şahit oluyoruz. Ülkemizin tecrübe ettiği bu zor durum karşısında sergiledikleri destek ve dayanışmadan ötürü Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador'a ve Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard'a teşekkür ediyorum." dedi.

                                        Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard, Twitter hesabındaki paylaşımında, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un talimatıyla Türkiye'ye arama ve kurtarma ekibinin gönderileceğini belirtmiş, "Meksika Hava Kuvvetlerine bağlı uçak, Türkiye'ye gitmek üzere birkaç saat içinde havalanacak." ifadesini kullanmıştı.

                                        HOLLANDA
                                        Hollanda Başbakanı Mark Rutte, sosyal medya hesabından, Hollanda Arama ve Kurtarma Ekibi'nin bugün depremin olduğu bölgeye gideceğini belirterek, şunları kaydetti:

                                        "Türkiye ve Suriye'deki depremle ilgili korkunç haberler var. Düşüncelerimiz bu ağır doğal afetin tüm kurbanları ve mağdurları ile birlikte. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerimi ilettim."

                                        Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra da "Türkiye'de ve Suriye'deki yıkıcı deprem haberiyle şok olduk. Düşüncelerimiz Türk ve Suriyeli kurbanlar, mağdurlar ve aileleri ile birlikte. Hollanda Türkiye'ye Kentsel Arama ve Kurtarma ekibi gönderecek. Bu ekip, polis, askeri personel, ilk yardım ekipleri ve itfaiyecilerden oluşuyor." paylaşımında bulundu.

                                            SIRBİSTAN
                                            Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan 27 kişilik arama kurtarma ekibi, Türkiye'ye hareket etti.

                                            ALMANYA
                                            Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve Suriye'den korkunç haberlerle uyandık. Düşüncelerim bu korkunç depremlerde hayatını kaybedenlerin aileleri, arkadaşları ve komşuları için endişelenen herkesle birlikte. Partnerlerimizle birlikte hızlı bir şekilde yardım ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.


                                            Almanya'nın Köln kentinden arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 41 görevli ve 7 köpekten oluşan bir ekip Gaziantep'e ulaştı.

                                            HİNDİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE EKİP
                                            Hindistan Başbakanı Modi, depremin ardından Türkiye'ye mümkün olan her türlü yardımın gönderilmesi talimatını verdi.

                                            Yardım ve kurtarma ekipleri Türkiye'ye gönderilecek.

                                            MACARİSTAN'DAN ACİL YARDIM TALİMATI
                                            Macaristan Başbakanı Orban Victor "Bugünkü trajik depremin ardından @RTErdogan ve #Türkiye halkına başsağlığı diliyorum. Kurbanların aileleri için dua ediyoruz. Macar makamlarına Türkiye'ye acil yardım sağlamaları talimatını verdim." paylaşımında bulundu.

                                            KATAR'DAN YARDIM KAMPANYASI
                                            Katar, Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremden zarar görenler için yardım kampanyası başlattı.

                                            Katar Hayır Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, "Deprem mağdurlarına yardım" sloganıyla Türkiye ve Suriye'ye yönelik yardım kampanyası başlatıldığı belirtildi.

                                            Açıklamada, insani yardım malzemelerinin yanı sıra tıbbi yardımların da bölgeye ulaştırılmak üzere büyük bir çabayla hazırlandığı aktarıldı.

                                            Hayırseverlerin kampanyaya katkıda bulunmaya davet edildiği açıklamada, depremzedelerin durumunun kötüye gitmesinin önlenmesi çağrısı yapıldı.

                                            DSÖ'DEN YARDIM AÇIKLAMASI
                                            Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından depremden etkilenenlere hızlıca müdahale edebilmek için acil sağlık ekiplerinin aktif edildiğini açıkladı.

                                            DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "DSÖ'nün acil sağlık ekipleri, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremden etkilenen yaralılara ve savunmasız kişilere temel sağlık hizmeti sağlamak için aktifleştirildi. Düşüncelerimiz sevdiklerini kaybeden ailelerle birlikte" dedi.

                                            BULGARİSTAN'IN GÖNDERDİĞİ ARAMA VE KURTARMA EKİBİ KAPIKULE SINIR KAPISI'NDAN YURDA GİRİŞ YAPTI
                                            Bulgaristan'ın, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kara yoluyla gönderdiği arama ve kurtarma ekibi Türkiye'ye ulaştı.

                                            Bulgaristan'ın farklı kentlerinden bir araya gelerek 13 araçla yola çıkan 50'si arama ve kurtarma uzmanı 59 personel, pasaport işlemlerinin ardından Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı.

                                            Ekibin sorumlusu Kaloyan Donçev, tercüman aracılığıyla gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk halkına başsağlığı dilediğini söyledi.

                                            Yaşanan depremler dolayısıyla üzgün olduklarını belirten Donçev, "Biz komşuyuz ve sizin yaşadığınız her kötü şey bizi de derinden etkiliyor. Ben biliyorum ki Türkiye'de çok fazla hazırlığınız var ve gereken her şeyi yapıyorsunuz. Fakat biz komşu olarak buna göz yumamazdık. Biz de size katılmak istedik. Depremlerde görev almış 50 özel eğitimli personel olmak üzere toplam 59 kişiyiz. Yanımızda enkaz altında kalan kişileri bulabilmek için özel teknolojimizi de getiriyoruz." diye konuştu.

                                            Donçev, kara yoluyla deprem bölgesine ulaşarak, arama ve kurtarma çalışmalarına katılacaklarını dile getirdi.

                                            İşlemlerinin ardından konvoy, polis eskortluğunda yola çıktı.

                                            ALMANYA'DAN 41 KİŞİLİK ARAMA-KURTARMA EKİBİ TÜRKİYE'YE HAREKET ETTİ
                                            Alman arama kurtarma ekibi, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye'ye doğru yola çıktı. Almanya'nın Köln kentinden yola çıkan 41 kişi ve 7 köpekten oluşan ekip, Köln-Bonn Havalimanı'ndan özel uçakla Gaziantep'e hareket etti. Uluslararası arama-kurtarma ekibi International Search and Rescue (ISAR) yetkilileri yaptıkları açıklamada, Türkiye'de yetkililerle istişarelerde bulunduklarını ve en kısa zamanda kurtarma çalışmalarına katılacaklarını belirttiler. Enkaz altındaki insanları bulmak için kurtarma köpeklerinin yanı sıra dinleme cihazı, bioradar, özel kameralar gibi cihazlarla çalışan ekip, Türkiye'de ilk etapta 14 gün kalmayı planlıyor.

                                            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                                            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                                            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                                            Mucize kurtuluşlar gözyaşlarına boğuyor
                                            Haberler Dünya 7,7'lik deprem felaketi sonrası Türkiye'ye hangi ülkeler yardım gönderdi? Avrupa'dan Asya'ya Amerika'dan Rusya'ya...
                                                SON DAKİKA