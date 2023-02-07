Gardaş Azerbaycan'dan Türkiye'ye insani yardım konvoyu! Bakü'den kamyonlar yola çıktı

Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu.



Devlet tüm imkanlarını seferber etti. Öte yandan dünya çok önemli bir dayanışma örneği sergiledi. Yardım elini uzatan ilk ülke gardaş Azerbaycan oldu. Aliyev'in talimatıyla uçak kaldırıldı, arama ve kurtarma personeli gönderildi.