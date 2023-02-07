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    • Dünya
    • 08.02.2023 02:41
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    • 08.02.2023 02:41
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    Gardaş Azerbaycan'dan Türkiye'ye insani yardım konvoyu! Bakü'den kamyonlar yola çıktı

    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerle yüzyılın felaketini yaşayan Türkiye'ye uluslararası camiadan yardım ve destek gecikmiyor. Gardaş Azerbaycan, 13 kamyondan oluşan insani yardım konvoyunu Türkiye'ye gönderdi.

    takvim.com.tr
    Azerbaycan’dan Türkiye’ye insani yardım konvoyu

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu.

    Devlet tüm imkanlarını seferber etti. Öte yandan dünya çok önemli bir dayanışma örneği sergiledi. Yardım elini uzatan ilk ülke gardaş Azerbaycan oldu. Aliyev'in talimatıyla uçak kaldırıldı, arama ve kurtarma personeli gönderildi.



    Öte yandan Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin mağdurlarına destek amacıyla insani yardım konvoyu gönderdi.



    BAKÜ'DEN HAREKET ETTİLER
    Bakanlıktan yapılan açıklamada, 13 kamyondan oluşan konvoyun Bakü'den hareket ettiği bildirildi.

    Konvoyda, 260 çadır, 300 yatak, 2 büyük jeneratör, 8 bin giysi, 20 bin çift çorap, 350 masa, bin sandalye ve 5 bin havlu bulunduğu kaydedildi.
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