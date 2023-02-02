Başkan Erdoğan'ın İsveç sözleri sonrası Yunan basını haddini aştı! Skandal NATO manşeti: Türkiye'yi hedef aldılar

NATO üyeliği için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'e net bir mesaj veren Erdoğan, "İsveç, boşuna uğraşma. Sen benim mukaddes kitabım Kuran'ın yakılmasına, yırtılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize 'evet' demeyiz. Finlandiya'nın NATO'ya girme konusunda bakışımız olumludur." dedi.

DÜNYA BASINI SON DAKİKA OLARAK VERDİ

Erdoğan'ın sözleri uluslararası Haber ajansları tarafından 'acil' kodu ile anbean abonelerine servis edilirken pek çok gazetede birinci manşet oldu. Alman DW 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'i NATO üyeliği konusunda bir kez daha azarladı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.,