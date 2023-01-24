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    • Dünya
    • 24.01.2023 09:29
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    • 24.01.2023 09:35
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    Başkan Erdoğan 'NATO için bizden destek beklemeyin' dedi dünyada gündem oldu! İsveç basını: Kapı kapandı

    Son dakika haberleri... NATO'ya girmek için Ankara'yı yol eden İsveç'ten gelen art arda skandallarda bardağı taşıran son damla faşist Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakması oldu. Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrası "Böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya başvuru konusunda artık bizden herhangi bir hayırhahlık beklemeyeceği açıktır" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında büyük yankı uyandırdı. İsveç basını yaşanan olaylar sonrası NATO kapısının kapandığını yazdı.

    İsveç basını: Kapı kapandı

    Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türk Elçiliği önünde Kur'an yakmasına izin verilmesinin yankıları sürüyor.

    NATO üyeliği için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'te yaşanan skandala en sert tepki Başkan Erdoğan'dan geldi.

    Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan İsveç'teki alçak eyleme ilişkin şu ifadeleri kullandı;

    'Böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya başvuru konusunda artık bizden herhangi bir hayırhahlık beklemeyeceği açıktır. Terör örgütlerinde caddelerinizde, sokaklarınızda cirit attıracaksınız ondan sonra bizden NATO'ya girmesi için destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey.'

    Erdoğan'ın sözleri uluslararası Haber ajansları tarafından 'acil' kodu ile anbean abonelerine servis edilirken pek çok gazetede birinci manşet oldu.

        BCC bu gelişmeyi 'Erdoğan, İsveç'e NATO'dan destek beklememesini söyledi' başlığı ile duyururken İngiliz Guardian gazetesi haberinde şu ifadelere yer verdi;

        İki ülke arasındaki gerilim, hafta sonu Stockholm'de düzenlenen bir protestoda Kuran'ın yakılmasının ardından daha da alevlendi.'

        The Wall Street Journal haberinde 'Erdoğan, Kur'an yakma nedeniyle İsveç'in NATO'ya girişini engellemekle tehdit etti' denildi.

        Al Jazeera 'Erdoğan'dan uyarı' başlığını tercih etti ve 'Türkiye cumhurbaşkanı, İsveç'in askeri ittifaka katılma hedefinde Ankara'nın desteğini beklememesi gerektiğini söyledi' dedi.

        YUNAN GAZETEDEN SKANDAL İFADELER
        Yunan In.gr Türkiye'nin tutumunu skandal bir sözlerle okurlarına servis etti. Gazete 'İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusu komediye dönüşmek üzere' yorumunda bulundu.

            Haberde 'Ankara, neredeyse tüm Batı başkentlerine açıkça şantaj yapıyor ve Washington'un hedef ve özlemlerini pervasızca görmezden geliyor' ifadelerine yer verildi.

            ABD merkezli Fox News bu gelişmeyi 'Stockholm protestosunda Kuran'ın yakılmasının ardından Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkacak' sözleri ile okurlarına sundu.

            ABC News ise haberinde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in İslam karşıtı protestoların ardından Ankara'nın NATO'ya katılma desteğini beklememesi gerektiğini söyledi' ifadesine yer verdi.

            İSVEÇ BASINI: ERDOĞAN HAYIR DEDİ
            İsveç basını yaşanan olaylar sonrası NATO kapısının kapandığını yazdı.

            İsveç merkezli Aftonbladet 'Erdoğan hayır dedi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Haberde Rasmus Paludan'ın Türkiye'de büyük bir öfkeye yol açtığının altı çizildi ve şu ifadeye yer verildi;

            'Kısa bir süre önce Erdoğan, protestolar nedeniyle İsveç'in NATO üyeliğini desteklemeyeceğini açıkladı.'

            Bir Başka İsveç gazetesi Svenska Dagbladet 'İsveç'in NATO başvurusuna destek yok' başlığı ile çıktı. Gazete 'Kuran yakmak NATO şansını mı öldürdü?' başlıklı bir de analiz yayınladı.

                Dagens Nyheter 'Erdoğan, İsveç'in bu hafta sonu Stockholm'deki ülkenin büyükelçiliği önünde Kuran'ın yakılmasından sonra Türkiye'den NATO uygulamasına destek beklememesi gerektiğini söyledi' dedi.

                Paludan'ın geçtiğimiz yılın Nisan ayında İsveç'te düzenlediği bir mitingde çıkan çatışmalarda 40 kişi yaralanmıştı. Protestocular taşlarla saldırdıkları polislerin 4 aracını ateşe vermişti.

                'BAŞBAKAN 2 CİDDİ DARBE ALDI'

                Sydsvenskan, İsveç Başbakanı Kristersson'un NATO sürecinde Åkesson ve Erdoğan arasında sıkıştığını yazdı.

                Haberde 'Başbakan Ulf Kristersson, İsveç'in NATO üyeliği peşinde Pazartesi akşamı iki ciddi darbe almak zorunda kaldı' denildi.

                FRANCE 24'TEN SKANDAL ALGI OPERASYONU
                France 24 skandal bir algı operasyonuna soyundu.

                Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakılması sonrası Başkan Erdoğan'ın İsveç'e NATO kapılarını kapatmasını haberleştiren kanal şu ifadeleri kullandı;





                    "Erdoğan'ın öfkeli yorumları, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'de Mayıs ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesinde Batı savunma ittifakına katılma ihtimallerini daha da uzaklaştırdı"

                    Skandallarla dolu haberde Avrupa'daki PKK/YPG'liler 'Kürt gruplar' olarak aklanmaya çalıştı.

                    France 24 ek olarak Türkiye ve Macaristan'ı Rusya yanlısı NATO üyeleri olarak ilan etti.



                    REUTERS
                    Merkez üssü İngiltere'nin başkenti Londra'da olan Reuters gelişmeyi, "Erdogan to Sweden: Don't expect Turkish support for NATO bid after Stockholm protest" başlığıyla duyurdu.

                    Haberde "Erdoğan Pazartesi günü yaptığı açıklamada, hafta sonu Stockholm'deki Türk büyükelçiliği önünde Kur'an'ın yakılması da dahil olmak üzere düzenlenen protestoların ardından İsveç'in Türkiye'den NATO üyeliğine destek beklememesi gerektiğini söyledi" ifadelerine yer verildi.



                    BLOOMBERG
                    Başkan Erdoğan'ın İsveç'e verdiği NATO vetosunu ABD merkezli Bloomberg de gündeme getirdi.

                    "Sweden Shouldn't Expect Turkey Support in NATO Bid, Erdogan Says" başlığıyla (Erdoğan: İsveç NATO Hedefinde Türkiye'den Destek Beklememeli) duyurulan haberde şu ifadeler kullandı;

                    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi günü İsveç'in başkenti Stockholm'de İslam'ın kutsal kitabının yakılmasına öfkesini dışa vurarak, Türkiye'nin İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne katılma hedefini desteklemeyeceğini söyledi.



                        İTALYAN BASINI BAŞKAN ERDOĞAN'IN O SÖZLERİNE DİKKAT ÇEKTİ
                        İtalya'da yayın yapan ANSA MED isimli haber sitesi "No Sweden in NATO if it doesn't respect Islam, says Erdogan" başlığını kullandı.

                        İlgili haberde Erdoğan'ın "Hiç kimsenin Müslümanların inancına hakaret etme özgürlüğü yoktur" sözlerine dikkat çekildi.



                        ABC NEWS
                        New York merkezli ABC News, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in İslam karşıtı protestoların ardından NATO'ya katılmak için Ankara'dan destek beklememesi gerektiğini söyledi" ifadeleriyle ilgili haberi okuyucularına servis etti.



                        ASSOCIATED PRESS
                        Bir başka ABD'li Associated Press ise "Türkiye Cumhurbaşkanı, İsveç'in NATO üyelik hedefine destek vermediğini söyledi" sözleriyle gelişmeyi manşete taşıdı.

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