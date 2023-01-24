Başkan Erdoğan 'NATO için bizden destek beklemeyin' dedi dünyada gündem oldu! İsveç basını: Kapı kapandı

İsveç merkezli Aftonbladet 'Erdoğan hayır dedi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Haberde Rasmus Paludan'ın Türkiye'de büyük bir öfkeye yol açtığının altı çizildi ve şu ifadeye yer verildi;

'Kısa bir süre önce Erdoğan, protestolar nedeniyle İsveç'in NATO üyeliğini desteklemeyeceğini açıkladı.'

Bir Başka İsveç gazetesi Svenska Dagbladet 'İsveç'in NATO başvurusuna destek yok' başlığı ile çıktı. Gazete 'Kuran yakmak NATO şansını mı öldürdü?' başlıklı bir de analiz yayınladı.