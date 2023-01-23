ABD, İsveç’teki iğrenç olaya arka çıktı: Tahrik edici ya da iğrenç olabilir ancak yasal





İSVEÇ'İN NATOYA GİRMEYE HAZIR OLDUĞUNU DİLE GETİRDİ

AA muhabiri ise "Bu konuda her türlü ifade kullandınız. Saygısız dediniz, mide bulandırıcı, tiksindirici dediniz ama kınamadınız. Rusya bile kınadı. Siz neden bu nefret eylemini kınamıyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Price, "Bu eylemi kınamaktan kaçınmıyorum. Daha önce de dediğim bu tiksindirici bir eylem." yanıtını verdi ancak yine de kınamadı.

Daha önceki ifadelerini yineleyen Price, bu eylemin "vahşice" olduğunu ve bunu yapanın ise bir "provokatör" olduğunu ifade etmekle yetindi. Sözcü, bu eylemin İsveç hükümetinin eylemi olmadığını, Türkiye ile İsveç'in arasını açma kastıyla hareket eden kötü niyetli bir provoktörün eylemi olduğunu savundu. Price, ayrıca İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmeye hazır olduğunu dile getirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kabine Toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'te gerçkleştirilen skandal olayla ilgili çok sert konuştu. Rasmus Paludan'ı esfel-i safilin olarak tanımlayan Erdoğan, "Hiçbir birey ne Müslümanların ne diğer inanç sahibi insanların kutsallarını aşağılamak özgürlüğüne sahip değildir. Nefret ve ayrıcılık suçundan ağır yaptırımlara tabi bu ülke bizce de yerinde yaklaşımdır. İsveç'teki çirkin eylem en başta Müslümanlar olmak üzere insan hak ve özgürlüklerine saygı duyan herkese yapılmış bir hakarettir" ifadelerini kullandı.