ABD, İsveç’teki iğrenç olaya arka çıktı: Tahrik edici ya da iğrenç olabilir ancak yasal

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan geride bıraktığımız gün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde İsveç polisinin koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı.
Mukaddesatımız olan Kur'an-ı Azimüşşan'ın hedef alınması sonrası Ankara İsveç makamlarına çok sert tepki gösterdi. İsveçli Bakanın Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyaret Milli Savunma Bakanlığınca iptal edilmişti.
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Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Price, Türkiye'nin Stochholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayına da değindi.
Price, "Demokrasinin unsurları olarak örgütlenme ve toplanma hakkını destekliyoruz. Ancak İsveç Başbakanı'nın (Ulf Kristersson) da dediği gibi çok sayıda insan için kutsal olan bir kitabı yakmak saygısızca bir eylemdir." dedi. Yasal olan her şeyin uygun olduğu anlamına gelmediğini ifade eden Price, 2010'da Florida'da bir papazın Kur'an-i Kerim'i yakma etkinliği düzenlemeyi planladığını hatırlatarak "Bazı şeyler yasal ama çirkin olabiliyor." dedi.
Sözcü, "Aynı zamanda, İsveç'te olan olayın art niyetle, Atlantik ötesinde Avrupa'daki müttefiklerimiz arasındaki birliği zayıflatmak için yapılmış olabileceğinin de farkındayız." diye konuştu. TRT muhabirinin, bu olayı kınayıp kınamayacağını sorması üzerine Sözcü, olayın rahatsız edici, son derece saygısızca olduğunu söyledi ancak olayı doğrudan kınamadı.