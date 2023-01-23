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    • Dünya
    • 23.01.2023 15:39
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    • 23.01.2023 15:48
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    İsveç'ten sonra bir İslam düşmanı da Hollanda'da ortaya çıktı: Edwin Wagensveld Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını yırttı

    Son dakika haberi! İsveç'te 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'i yakmasının ardından benzer bir provokasyon Hollanda'da yaşandı. Pegida isimli İslam karşıtı grubun Hollanda lideri Edwin Wagensveld, Den Haag kentinde Kur'an-ı Kerim sayfalarını yırttı.

    takvim.com.tr
    Bir İslam düşmanı da Hollanda’da ortaya çıktı

    Irkçı siyasetçi Rasmus Paludan, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde kendisine verilen izinle Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı. Danimarka ve İsveç çifte vatandaşı olan aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Paludan'ın İslam'ı hedef alan hareketi, Türkiye'de sert tepkilerle karşılandı.

    "SAYGISIZLIĞIN MUHAKKAK BİR SONUCU OLACAKTIR"
    İktidarıyla muhalefetiyle Türkiye'den İsveç'e arka arkaya tepkiler yükselirken, MHP lideri Devlet Bahçeli, "İsveç'in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclis'in onayından geçemeyecektir. Dinimize, dilimize, değerlerimize; Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize hıyanetin ve saygısızlığın muhakkak bir sonucu olacaktır" dedi.

    YENİ PROVOKASYONUN ADRESİ HOLLANDA
    Müslümanların kutsal kitabına yapılan saldırıya bir yenisi daha eklendi. İslam ve göçmen karşıtı politikalarıyla tanınan "Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA)" adlı örgütün Hollandalı lideri Edwin Wagensveld, Den Haag (Lahey) şehrinde Kur'an-ı Kerim'i yırttı. Yırttığı sayfaların üzerine basarak provokasyonu devam ettiren alçak ardından kutsal kitabı ateşe verdi.

        Daha önce de iki kez aynı şeyi yapan ve gözaltına alınan Wagensveld'e bu kez müdahale bile edilmedi.

        HZ. MUHAMMED'E HAKARET ETMİŞTİ
        54 yaşında Wagensveld, geçtiğimiz aylarda megafon kullanarak Hz. Muhammed'e hakaret etmiş, polis tarafından gözaltına alınmıştı. Polisin hazırladığı dosyaya göre, bunun Müslüman topluluğuna bir hakaret olarak kabul edilebileceği aktarılmıştı. Dosya incelendikten sonra Wagensveld, herhangi bir suç işlemediği gerekçesiyle serbest bırakılmış ve yargılanmamıştı.

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        Haberler Dünya İsveç'ten sonra bir İslam düşmanı da Hollanda'da ortaya çıktı: Edwin Wagensveld Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını yırttı
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