İsveç'ten sonra bir İslam düşmanı da Hollanda'da ortaya çıktı: Edwin Wagensveld Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını yırttı

Irkçı siyasetçi Rasmus Paludan, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde kendisine verilen izinle Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı. Danimarka ve İsveç çifte vatandaşı olan aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Paludan'ın İslam'ı hedef alan hareketi, Türkiye'de sert tepkilerle karşılandı.
"SAYGISIZLIĞIN MUHAKKAK BİR SONUCU OLACAKTIR"
İktidarıyla muhalefetiyle Türkiye'den İsveç'e arka arkaya tepkiler yükselirken, MHP lideri Devlet Bahçeli, "İsveç'in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclis'in onayından geçemeyecektir. Dinimize, dilimize, değerlerimize; Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize hıyanetin ve saygısızlığın muhakkak bir sonucu olacaktır" dedi.
YENİ PROVOKASYONUN ADRESİ HOLLANDA
Müslümanların kutsal kitabına yapılan saldırıya bir yenisi daha eklendi. İslam ve göçmen karşıtı politikalarıyla tanınan "Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA)" adlı örgütün Hollandalı lideri Edwin Wagensveld, Den Haag (Lahey) şehrinde Kur'an-ı Kerim'i yırttı. Yırttığı sayfaların üzerine basarak provokasyonu devam ettiren alçak ardından kutsal kitabı ateşe verdi.