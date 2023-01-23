Uzman isim Batı'nın kirli manşetlerini deşifre etti: "Hedef seçmen davranışları"

Son dakika haberi! İsveç'te 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'i yakmasının ardından benzer bir provokasyon Hollanda'da yaşandı. Pegida isimli İslam karşıtı grubun Hollanda lideri Edwin Wagensveld, Den Haag kentinde Kur'an-ı Kerim sayfalarını yırttı. Bu eylemlerin seçime doğru artacağına dikkat çeken uzman isim Dr. Yenal Göksun, A Haber canlı yayınında, ""Türkiye İran olacak dediler". "siyasal İslam" son olarak da "diktatörlük", "sultanlık" diyorlar. Bu şekilde seçmeni Erdoğan'a oy vermemek için yönlendirmeye çalışıyor. Önümüzdeki 4-5 ay içinde daha yaygın bir biçimde göreceğiz." dedi.