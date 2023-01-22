İsveç polisi özel korumda sağladı Paludan Kur’an-ı Kerim yaktı! Ankara'da peş peşe çok sert tepkiler

NATO'ya girmek için, Türkiye'nin kapısını çaldı. Teröristlere ve ırkçılara karşı mücadele etmesi durumunda, Ankara'nın onayını alabileceği anlaşması yapıldı. Ancak Stockholm yönetimi, hiçbir konuda etkili adım atmadı.

Önce PKK'lı hainler, Başkan Erdoğan'ın kuklaya benzer görüntüsünü yaktı. Bu konuda sessiz kalan İsveç, şimdi de Danimarkalı aşırı sağcı Stram Kurs partisi lideri Rasmus Paludan 'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına duyarsız kaldı. Hatta polisler, Paludan'ı, adeta korumaya aldı. İslam karşıtı bu skandal eylem, tepkiyle karşılandı.

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