İsveç polisi özel korumda sağladı Paludan Kur’an-ı Kerim yaktı! Ankara'da peş peşe çok sert tepkiler

İsveç, NATO'ya girmek için, Türkiye'nin kapısını çaldı. Teröristlere ve ırkçılara karşı mücadele etmesi durumunda, Ankara'nın onayını alabileceği anlaşması yapıldı. Ancak Stockholm yönetimi, hiçbir konuda etkili adım atmadı.
Önce PKK'lı hainler, Başkan Erdoğan'ın kuklaya benzer görüntüsünü yaktı. Bu konuda sessiz kalan İsveç, şimdi de Danimarkalı aşırı sağcı Stram Kurs partisi lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına duyarsız kaldı. Hatta polisler, Paludan'ı, adeta korumaya aldı. İslam karşıtı bu skandal eylem, tepkiyle karşılandı.
BAKAN ZİYARETİ İPTAL
Bu arada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç'in son günlerdeki bu düşmanca tutumuna sert tepki gösterdi: Bu noktada İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson'un 27 Ocak'ta Türkiye ziyaretinin önemi de anlamı da kalmadı. Ziyareti iptal ettik...
İNSANLIK SUÇU İŞLEDİ
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: İsveç yönetimi, nefret suçuna ortak oldu.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kur'an'a yönelik alçakça provokasyonu lanetliyorum.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bu açıkça bir nefret ve insanlık suçudur.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bu kirli zihinlere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.
Avrupa Türk Demokratları Birliği (UETD), Türkiye büyükelçiliği önünde İsveç'in Paludan'ı korumasını protesto etti.
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin verilmesi, dün akşam Beyoğlu'ndaki İsveç Başkonsolosluğu önünde protesto edildi. Bir grup, tekbir getirerek İsveç bayrağı yaktı. Daha sonra da Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.
Önce PKK'lı hainler, Başkan Erdoğan'ın kuklaya benzer görüntüsünü yaktı. Bu konuda sessiz kalan İsveç, şimdi de Danimarkalı aşırı sağcı Stram Kurs partisi lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına duyarsız kaldı. Hatta polisler, Paludan'ı, adeta korumaya aldı. İslam karşıtı bu skandal eylem, tepkiyle karşılandı.
BAKAN ZİYARETİ İPTAL
Bu arada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç'in son günlerdeki bu düşmanca tutumuna sert tepki gösterdi: Bu noktada İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson'un 27 Ocak'ta Türkiye ziyaretinin önemi de anlamı da kalmadı. Ziyareti iptal ettik...
İNSANLIK SUÇU İŞLEDİ
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: İsveç yönetimi, nefret suçuna ortak oldu.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kur'an'a yönelik alçakça provokasyonu lanetliyorum.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bu açıkça bir nefret ve insanlık suçudur.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bu kirli zihinlere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.
Avrupa Türk Demokratları Birliği (UETD), Türkiye büyükelçiliği önünde İsveç'in Paludan'ı korumasını protesto etti.
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin verilmesi, dün akşam Beyoğlu'ndaki İsveç Başkonsolosluğu önünde protesto edildi. Bir grup, tekbir getirerek İsveç bayrağı yaktı. Daha sonra da Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.