İsveç'te alçak saldırıların ardı arkası kesilmiyor! Teröristlerden Başkan Erdoğan'ın maketine saldırı

NATO'ya girebilmek adına Türkiye'nin kapısına dayanan İsveç'te neredeyse her gün ayrı bir rezalet yaşanıyor. Teröristlerin rahatça meydanalara çıktığı İsveç'te, Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandal bir eylem daha gerçekleştirildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN MAKETİNİ ASTILAR!
Geçtiğimiz günlerde Başkent Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından astı ve bu anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.
Terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görüldü.
Terör örgütü PKK/YPG destekçileri, 21 Kasım 2022'de de Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılaryasına terör örgütü propagandası ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görüntüler yansıtmıştı. Bunun üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kınanmıştı.
Terör örgütü yandaşları o skandal görüntüleri sosyal medya üzerinden de dolaşıma soktu.
KUR'AN-I KERİM'E ALÇAK SALDIRI
Aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı politikacı Rasmus Paludan, bugün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde infial uyandıracak eylemini tekrarlayarak yine Kur'an-ı Kerim yaktı. Paludan'ın eylemi sırasında İsveç polisinin güvenlik önlemleri aldığı ve müdahale etmediği görüldü.
ADIM ADIM PROVOKASYON!
İsveç'te yaşayan Türkleri hedef alan sözler sarfeden ırkçı isim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı da saldırgan ifadeler kullandı.