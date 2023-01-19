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    • Dünya
    • 19.01.2023 13:44
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    • 19.01.2023 13:57
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    İsveç'teki PKK eylemi sonrası ırkçı vekil Jimmie Akesson haddini aştı! Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı

    Son dakika haberi! Terör örgütü PKK destekçilerinin Stockholm'de gerçekleştirdikleri skandal eylem sonrası İsveç'ten pes dedirten bir açıklama daha geldi. Sözde İsveç Demokratlarının faşist lideri Jimmie Akesson ülkesinin Türkiye'ye verdiği tavizleri eleştirdi ve Başkan Erdoğan için haddini aşan yorumlarda bulundu. Başkan Erdoğan'ı 'anti-demokratik' olmakla suçlayan İsveçli vekil ülkesinin NATO üyeliği için verdiği tavizleri eleştirdi.

    takvim.com.tr
    Irkçı vekil Jimmie Akesson haddini aştı!

    Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan "Üçlü Muhtıra" ile İsveç ve Finlandiya terör örgütlerine desteği keseceğini bildirmesine rağmen geçtiğimiz günlerde Stockholm'den rezil görüntüler geldi.

    SAVCI REZALETE ORTAK OLDU
    Geçen hafta terör örgütü yandaşları İsveç'in başkenti Stockholm'de Başkan Erdoğan'a benzeyen bir maket ile eylem yapmışlardı. İsveç yönetimi olayı çok önemsemezken bu durum Ankara-Stockholm hattında tansiyonu bir anda yükseltmişti.

    Bugün İsveç basınının "son dakika" ibaresiyle servis ettiği haberlerde İsveç yargısının bu konudaki ilk açıklaması ortaya çıktı. İsveç'in çok okunan gazetelerinden Aftonbladet'in aktardığı haberde, "İsveç yargısı konuyla ilgili ilk kararını verdi. Ortada yasa dışı bir suç işlenmedi" ifadesini kullandı.

    Skandal kararı veren bölge savcısı Lucas Eriksson

    ÖN SORUŞTURMA BAŞLATMAYACAK
    Gazeteye konuşan bölge savcısı Lucas Eriksson, "Ben bu davayı hakaret davası olarak almıştım fakat bunda yeteri kadar hakaret olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla ön soruşturmaya başlamama kararı aldım" dedi.

    Eriksson, "Bir inceleme talep edilebilir ve daha sonra başka bir savcı bu davayı inceleyebilir" dedi.

        İSVEÇ'TEN SKANDAL BİR AÇIKLAMA DAHA...
        Çirkin gösteriye tepkiler devam ederken İsveç'ten skandal bir açıklama daha geldi. İsveç Demokratlarının lideri Jimmie Akesson, Dagens Nyheter gazetesine verdiği röportajda Başkan Erdoğan'ı hedef alan ve haddini aşan çirkin ifadeler kullandı.

        Başkan Erdoğan'ı 'anti-demokratik' olmakla suçlayan İsveçli vekil ülkesinin NATO üyeliği için verdiği tavizleri eleştirdi.

        Ülkesinin NATO üyeliğini garantiye almak için yapacaklarının bir sınırı olduğunu öne süren Akesson, hükümetin Türkiye ile ip üzerinde bir denge kurduğunu ancak çok da ileri gitmemesi gerektiğini söyledi.


        SÖZDE DEMOKRAT FAŞİST
        Küresel pandemi krizi başlamadan hemen önce Türkiye'nin göçmenlere Avrupa kapılarını açması, sınırımızın ötesinde büyük paniğe neden olmuştu. Popülist milliyetçi muhafazakar partilerinden İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson, Türkiye'ye gelip Yunanistan sınırında göçmenlere el ilanı dağıtmaya başlamıştı. Broşürlerde "Bize gelmeyin. İsveç dolu. Size daha fazla para veremeyiz, konut sağlayamayız. Bu mesaj için üzgünüm. İsveç halkı, İsveç Demokratları" yazması dikkat çekmişti.

        Iraklı, Suriyeli, Faslı ve benzeri kökenli göçmenlerin Avrupa'ya sürekli akışından söz eden sağcı popülist lider, "AB'nin dış sınırlarını koruması için Yunanistan'a destek sağlamamız lazım ve aynı zamanda İsveç sınırlarını sağlama almamız lazım. 2015'te sınanan ve çöken AB'nin dış sınırlarına güvenemeyiz" demişti.

        İsveç mahkemesinin 'ifade özgürlüğü' vurgusu, İsveç iç siyasetinde de tartışmalara neden oldu. İsveç Liberal Parti Başkanı Johan Pehrson, gösterinin kesinlikle hoş olmadığını vurguladı ancak "İsveç'te ifade özgürlüğü var, protestolara izin verilmelidir" dedi.

            İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise, "İfade özgürlüğü iki yönlü ve bu da bizim için önemli. NATO üyeliğimize karşı saf bir sabotaj olarak böyle bir eylemi gerçekleştirmek, ülke için hiç iyi değil" ifadelerini kullandı.

            İsveç basını, Eriksson'un Erdoğan'a benzeyen maketin Stockholm Belediye Binası önünde eylemde kullanılmasının bir suç olmadığını söylediğini aktardı.

            TERÖRİSTLE RÖPORTAJ YAPTILAR
            Türkiye'nin tepkisini çeken alçaklığın altından Andreas isimli bir terörist çıkmıştı. Savcı ile konuşam Aftonbladet bir skandal imza atarak alçak eylemi gerçekleştiren teröriste de mikrofon uzamıştı.

            Oisín Cantwell isimli gazeteci terörist ile yaptığı röportajı yayınladı ve skandalın ayrıntılarına yer vererek terör propagandasını sürdürdü.

            Teröristin soyadını ve fotoğrafını yayınlamayan gazete, terör örgütüne tek bir kelime etmediği gibi teröristi "39 yaşında, uzun boylu, samimi bir sese sahip bir film yapımcısı" olarak tanıttı.Cantwell fotoğrafçı Lotte Fernvall ile birlikte bir minibüsün içinde terörist ile röportaj yapıklarını belirterek teröristin ifadelerini aktardı.

                Teröristin fotoğrafı ve soyismi röportajda yer almazken, Andreas sıradan bir İsveçli gibi anlatıldı. Ancak daha sonra "Rojova komitelerine" bağlı olduğu söylenerek terör örgütü PKK'nın Suriye'deki yapılanması YPG ile bağına dikkat çekildi.Verdiği röportajda PKK/YPG'nin sivil uzantısı sözde İsveç Rojava Dayanışma Komitesi'ne üye olduğunu kabul eden terörist, mankeni Facebook'ta gördüğü bir reklam sonrası Norsborg'dan aldığını, daha sonra takım elbise ve gömlek aldığını, maskeyi ise internetten sipariş ettiğini belirtip, çirkin saldırının kendine ne kadara mal olduğunu övünerek anlattı.

                Terörist skandal maketi Facebook'ta gördükten sonra Norsborg'dan birkaç yüz krona satın aldığını anlatırken ardından takım elbise ve gömlek aldığını, maskeyi ise internetten sipariş verdiğini söyledi.

                TERÖRİSTE PROPAGANDA YAPTIRDILAR

                Terör örgütüne ve yandaşlarına tek kelime etmeyen gazete, Andreas isimli teröristin, "Demokratik haklarımızı ve ifade özgürlüğümüzü kullanıyoruz" ifadelerine yer verdi ve "Eylem hakkında ne düşünürsek düşünelim, Rojava Komitelerinin bir şeyler başardığına şüphe yok." diye yazdı.

                Gazete hükümetin bütün sonbaharı Başkan Erdoğan'ın peşinde geçirdiğini öne sürdüğü haberinde terör örgütlerine yönelik alınan yeni kararları 'tuhaf' olarak yorumladı.

                GEÇEN YIL YAPILAN SKANDAL DA BU TERÖRİSTLERİN İŞİ!
                Geçen yıl da belediye binasına terör örgütü PKK'nın paçavrasının "Rojava komiteleri örgütü" isimli YPG'li terörist grup tarafından yansıtıldığı hatırlatılırken o dönem de Türkiye'den tepkiler yükseldiğine ancakl tepkilerin bu kez daha fazla olduğu belirtildi.

                Türkiye'nin ayağa kalktığını dile getiren Aftonbladet, "İsveç'te de azarlamalar oldu" dedi, Dışişleri Bakanı Billström'ün görüntüyü 'iğrenç' olarak nitelediğini hatırlattı.

                İsveç basını ve terörist İsveç hükümetini de eleştirildi. "Başbakan Ankara'ya gitti Erdoğan için süründü" ifadeleri yer alırken "Dışişleri Bakanı Billström, PKK bayrakları sallamanın yasak olacağı gibi tuhaflıklara karıştı." denildi.

                TÜRKİYE SERT TEPKİ GÖSTERDİ
                Skandala AK Parti'den tepkiler peş peşe gelirken sorumluların hukuk önünde hesap vermesi gerektiği belirtildi.

                    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Erdoğan'ı hedef gösterilmesinde İsveç doğrudan sorumludur. Bu terör propagandası değil, doğrudan terör eylemidir." şeklinde konuştu.

                    İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç Meclis Başkanı'nın Türkiye ziyaretini iptal etti. Şentop İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen ile yaptığı telefon görüşmesinde somut adım beklendiğini de belirtti.

                    Öte yandan Başkan Erdoğan'ın avukatı skandalla ilgili harekete geçerek suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldı.

                    İSVEÇ BAŞBAKANI: İĞRENÇ
                    İsveç Başbakanı, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonunu bir kez daha "iğrenç" olarak nitelendirerek, "Her ülke, yabancı bir liderin infazını temsil eden bir olayın sergilenmesinin iğrenç olduğunu düşünür. Özellikle bizim önde gelen politikacılarımızdan ikisinin suikasta uğradığını hatırlarsak, bunun kabul edilemez bir olay olduğunu belirtmemiz gerekir. Bu olay, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için bir sabotajdır." ifadelerini kullandı.

                    Kristersson, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in 17 Ocak'ta Türkiye'ye yapması planlanan ziyaretini iptal etmesine ilişkin de bu ziyaretin en yakın zamanda gerçekleştirilmesini umduğunu kaydetti.

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                    Irkçı vekil Jimmie Akesson haddini aştı!
                    Haberler Dünya İsveç'teki PKK eylemi sonrası ırkçı vekil Jimmie Akesson haddini aştı! Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı
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