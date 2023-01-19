İsveç'teki PKK eylemi sonrası ırkçı vekil Jimmie Akesson haddini aştı! Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı

Skandal kararı veren bölge savcısı Lucas Eriksson

ÖN SORUŞTURMA BAŞLATMAYACAK

Gazeteye konuşan bölge savcısı Lucas Eriksson, "Ben bu davayı hakaret davası olarak almıştım fakat bunda yeteri kadar hakaret olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla ön soruşturmaya başlamama kararı aldım" dedi.

Eriksson, "Bir inceleme talep edilebilir ve daha sonra başka bir savcı bu davayı inceleyebilir" dedi.