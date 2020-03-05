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Avrupa'da paniği bunu da yaptırdı! Demokratları'nın lideri sınırda broşür dağıttı

'nin lere Avrupa kapılarını açması, sınırımızın ötesinde büyük paniğe neden oldu. Popülist milliyetçi muhafazakar partilerinden Demokratları'nın lideri , Türkiye'ye gelip sınırında göçmenlere el ilanı dağıtmaya başladı. Broşürlerde "Bize gelmeyin. İsveç dolu. Size daha fazla para veremeyiz, konut sağlayamayız. Bu mesaj için üzgünüm. İsveç halkı, İsveç Demokratları" yazması dikkat çekti.

  • Dünya
  • 05.03.2020 16:20
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 16:28
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Göçmen korkusu bunu da yaptırdı!

Demokratları'nın lideri ile Genel Sekreteri Mikael Eriksson, binlerce in yığıldığı 'nin Pazarkale 'nda el ilanı dağıttı.

Akesson ile kurmayının dağıttığı el ilanlarında da "Bize gelmeyin. İsveç dolu. Size daha fazla para veremeyiz, konut sağlayamayız. Bu mesaj için üzgünüm. İsveç halkı, İsveç Demokratları" yazdığı görüldü.

Iraklı, Suriyeli, Faslı ve benzeri kökenli göçmenlerin Avrupa'ya sürekli akışından söz eden sağcı popülist lider, "AB'nin dış sınırlarını koruması için Yunanistan'a destek sağlamamız lazım ve aynı zamanda İsveç sınırlarını sağlama almamız lazım. 2015'te sınanan ve çöken AB'nin dış sınırlarına güvenemeyiz" dedi.

Sınırdan elinde broşürler güvenlik güçleri ve göçmenlerle konuşurken fotoğraflarını da paylaşan Demokratları lideri, "Sınırı kapatın", "2015'te göçmen krizini durdurmak için elimizden geleni yaptı, bugün yine yapabiliriz" gibi başlıklar kullandı.

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