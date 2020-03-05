Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson ile Genel Sekreteri Mikael Eriksson, binlerce göçmenin yığıldığı Edirne'nin Pazarkale Sınır Kapısı'nda el ilanı dağıttı.





Akesson ile kurmayının dağıttığı el ilanlarında da "Bize gelmeyin. İsveç dolu. Size daha fazla para veremeyiz, konut sağlayamayız. Bu mesaj için üzgünüm. İsveç halkı, İsveç Demokratları" yazdığı görüldü.





Iraklı, Suriyeli, Faslı ve benzeri kökenli göçmenlerin Avrupa'ya sürekli akışından söz eden sağcı popülist lider, "AB'nin dış sınırlarını koruması için Yunanistan'a destek sağlamamız lazım ve aynı zamanda İsveç sınırlarını sağlama almamız lazım. 2015'te sınanan ve çöken AB'nin dış sınırlarına güvenemeyiz" dedi.





Sınırdan elinde broşürler güvenlik güçleri ve göçmenlerle konuşurken fotoğraflarını da paylaşan İsveç Demokratları lideri, "Sınırı kapatın", "2015'te göçmen krizini durdurmak için elimizden geleni yaptı, bugün yine yapabiliriz" gibi başlıklar kullandı.



