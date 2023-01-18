Davos’u eskortlar bastı! Ücretleri dudak uçuklattı: Saatliği 14 bin, geceliği ise 46 bin lira





EKONOMİK TARİFE!

Pek çok CEO'nun, şoförlerine bile alem yapmaları için İzin verdikleri ortaya çıktı. Hayat kadınlarının fiyatları ise dudak uçuklattı. Eskort Liana, bir saatlik hizmeti için 700 euro (yaklaşık 14 bin TL) aldığını anlattı "Gece boyunca kalırsam 2300 euro (yaklaşık 46 bin ) ve seyahat masraflarımı da ödetiyorum" ifadesini kullandı.