Davos’u eskortlar bastı! Ücretleri dudak uçuklattı: Saatliği 14 bin, geceliği ise 46 bin lira

İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda eskortlar gündem yarattı. Bu yıl 2 bin 500'e yakın akreditasyonlu katılımcının yer aldığı Davos'ta, binlerce kişinin akşam yemekleri, partiler ve seks randevularında bir araya geldikleri ortaya çıktı. Özellikle kayak merkezindeki otellerin, eskortlarla dolduğu anlaşıldı.
EKONOMİK TARİFE!
Pek çok CEO'nun, şoförlerine bile alem yapmaları için İzin verdikleri ortaya çıktı. Hayat kadınlarının fiyatları ise dudak uçuklattı. Eskort Liana, bir saatlik hizmeti için 700 euro (yaklaşık 14 bin TL) aldığını anlattı "Gece boyunca kalırsam 2300 euro (yaklaşık 46 bin ) ve seyahat masraflarımı da ödetiyorum" ifadesini kullandı.
İsviçre Devlet Başkanı Alain Berset, Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Dünya Ekonomik Forumu'nun kurucusu Klaus Schwab, bir araya geldi.