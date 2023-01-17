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    • Dünya
    • 17.01.2023 09:38
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    • 17.01.2023 09:54
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    İsveç'ten Türkiye'nin sabrını zorlayan yeni skandallar! Türk bayrağı, Kur'an-ı Kerim ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan karikatür yarışması

    Son dakika haberleri... NATO'ya girmek için Türkiye'ye yalvaran, Ankara'nın yollarını aşındıran İsveç, son günlerde birbirinden skandal olaylara imza atıyor. PKK yandaşlarının Başkan Erdoğan'ın maketini asması, mahkemenin skandal kararı, FETÖ'cü Bülent Keneş'in iadesinin reddedilmesi derken Türkiye'nin sabrını zorlayacak yeni bir skandal daha geldi. Bir gazete İsveç bayrağı yerine Türk bayrağı kullanıp görselin üzerine tahammül edilemez ifadeler yazdı. Başkan Erdoğan'ı hedef alan 10 bin kron ödüllü yarışma başlatıldı. Aşırı sağcı siyasetçi Paludan ise Türk Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakacağını söyledi.

    İsveç’ten Türkiye’nin sabrını zorlayan yeni skandal

    İsveç medyası, başkent Stockholm'de sergilenen skandalı gölgede bırakacak yenilerini yayınladı. YPG'li teröristlerin tarihi belediye binası önünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini asması, Ankara-Stockholm arasında eşine az rastlanır bir diplomatik krize neden oldu. Ancak İsveç basınında bugün yayımlanan haberler, krizin kat be kat büyüyeceğini gösteriyor.

    Aftonbladet gazetesi, 11 Ocak Perşembe günü Stockholm'de maketin asılmasının büyük sonuçlara yol açtığı yorumunu yapıyor. Parlamento Başkanı Andreas Norlen'in Ankara ziyaretinin iptal edildiğini hatırlatan gazete, Stockholm yönetiminden ise farklı sesler yükseldiğini belirtiyor. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, YPG'li teröristlerin eylemini bir kez daha 'utanç verici' olarak niteledi ve NATO'ya üyelik başvurusuna karşı bir sabotaj olduğunu söyledi.

    Buna karşın Bakan Billström savcılığın açıkladığı karara herhangi bir eleştiri getirmedi, Aftonbladet'e konuşan siyasetçi "Neyin suç olup olmadığına karar vermek mahkemelere kalmış" ifadesini kullandı.

    Svenska Dagbladet gazetesindeki haberin başlığı, 'Billström: Türkiye'nin hissettiklerini ciddiye almak önemli' oldu.

    Çalışma Bakanı Johan Pehrson ise, olayı geçmişte politikacıların suikaste uğradığı İsveç için can sıkıcı olarak tanımladı ancak protesto hakkının önüne geçilemeyeceğini savundu. Bir pizzacıyı ziyaret eden Pehrson "İsveç'te ifade özgürlüğü var, istediğinizi söyleyebilirsiniz" dedi, savcılığın verdiği 'soruşturmaya yer yok' kararının normal olduğunu söyledi.

    Svenska Dagbladet, Çalışma Bakanı'nın sözlerini 'Pehrson: İsveç'te istediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz' başlığıyla sayfasına taşıdı.

    DÜĞÜMÜ ABD ÇÖZECEK

    Gazetenin köşe yazarı Wolfgang Hansson, 'Erdoğan'ın gerçekten ama gerçekten ne istediğinin bir başka doğrulaması' başlıklı bir analiz kaleme aldı. Başbakan Ulf Kristersson ve Dışişleri Bakanı Billström'ün Türkiye'yi pohpohladığını savunan yazar, İsveç'in büsbütün lüzumsuz yere kendi kendini utandırdığını ileri sürdü.

    Ankara'nın başlangıçta İsveç'in NATO üyeliğine bir itirazda bulunmadığını kaydeden Hansson, Türkiye-ABD ilişkilerinde son yıllarda yaşananları sıraladı. Washington'ın Ankara'yı F-35 programından çıkardığını, başlangıçta F-16 savaş uçağı satışına da kırmızı ışık yaktığını belirten analiz, hafta sonu Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan haberi hatırlattı. WSJ, Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 verilmesi için düğmeye bastığını ve talebi Kongre'nin onaya sunduğunu yazdı.

        İsveç gazetesinin köşe yazarına göre, mevcut tabloda Stockholm ve Helsinki Ankara tarafından günah keçisi olarak seçildi. Türkiye'nin İskandinav ülkelerinin NATO üyeliğine karşı veto kartını masaya sürmesinin asıl amacının ABD'yi savaş uçağı satışına ikna etmek olduğunu savunan Wolfgang Hansson, Washington'ın Ankara'dan 'evet' yanıtı alması halinde uçakların sevkine izin vereceğini iddia etti.

        Erdoğan maketini hazırlayan YPG'li Andreas isimli teröristle röportaj yapan Aftonbladet'ten Oisin Cantwell ise, 'Erdoğan'la atışma uzadıkça uzayacak' başlıklı bir analiz yazdı.

        ÇİZGİYİ AŞTILAR

        İsveç'teki sosyalist gazete Flamman ise, skandalın ardından bir adım daha ileri gitmeye karar verdi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan yarışma başlattı. 10 bin kron ödüllü karikatür yarışmasının yanı sıra, gazetenin bu haftaki kapağında İsveç bayrağı yerine Türk bayrağı kullanıldı, 'utanç verici bayrak' ve benzeri hakaret ifadeleri yer aldı.

        Dagens Nyheter gazetesi, Flamman'ın rezaletini 'Flamman gazetesi en iyi Erdoğan hicivine ödül vaat ediyor' başlığıyla sayfasına taşıdı. Dagens Nyheter ayrıca, 'Türk hukuku İsveç'te geçerli değil' başlıklı bir yazı yayımladı.

        CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 13.00'TE

        Expressen gazetesi, Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın girişeceği yeni provokasyonun haberini veriyor: 'Paludan Türk Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakmak istiyor.'

        Expressen, daha önce benzer provokasyonlara imza atan Neo-Nazi politikacı Paludan'ın Cumartesi günü yerel saatle 13.00'te söz konusu eylemi yapacağını aktardı. Polise başvuru yaptığını söyleyen Rasmus Paludan, "İsveç'in NATO'ya katılmasına ilişkin bir sorunum yok. İsveç'te Türk de Kürt de istemiyorum" dedi.

        Expressen ayrıca, Başkan Erdoğan'ı hedef alan bir şiir yayımladı. 'Erdoğan buna da kızacak mı?' başlığıyla yayımlanan şiir, Malte Persson imzalı.

            SAVCI REZALETE ORTAK OLDU
            Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan "Üçlü Muhtıra" ile İsveç ve Finlandiya terör örgütlerine desteği keseceğini bildirmesine rağmen geçtiğimiz günlerde Stockholm'den rezil görüntüler geldi.

            Geçen hafta terör örgütü yandaşları İsveç'in başkenti Stockholm'de Başkan Erdoğan'a benzeyen bir maket ile eylem yapmışlardı. İsveç yönetimi olayı çok önemsemezken bu durum Ankara-Stockholm hattında tansiyonu bir anda yükseltmişti.

            Bugün İsveç basınının "son dakika" ibaresiyle servis ettiği haberlerde İsveç yargısının bu konudaki ilk açıklaması ortaya çıktı. İsveç'in çok okunan gazetelerinden Aftonbladet'in aktardığı haberde, "İsveç yargısı konuyla ilgili ilk kararını verdi. Ortada yasa dışı bir suç işlenmedi" ifadesini kullandı.

            Skandal kararı veren bölge savcısı Lucas Eriksson

            ÖN SORUŞTURMA BAŞLATMAYACAK
            Gazeteye konuşan bölge savcısı Lucas Eriksson, "Ben bu davayı hakaret davası olarak almıştım fakat bunda yeteri kadar hakaret olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla ön soruşturmaya başlamama kararı aldım" dedi.

            Eriksson, "Bir inceleme talep edilebilir ve daha sonra başka bir savcı bu davayı inceleyebilir" dedi.

                İsveç basını, Eriksson'un Erdoğan'a benzeyen maketin Stockholm Belediye Binası önünde eylemde kullanılmasının bir suç olmadığını söylediğini aktardı.

                TERÖRİSTLE RÖPORTAJ YAPTILAR
                Türkiye'nin tepkisini çeken alçaklığın altından Andreas isimli bir terörist çıkmıştı. Savcı ile konuşam Aftonbladet bir skandal imza atarak alçak eylemi gerçekleştiren teröriste de mikrofon uzamıştı.

                Oisín Cantwell isimli gazeteci terörist ile yaptığı röportajı yayınladı ve skandalın ayrıntılarına yer vererek terör propagandasını sürdürdü.

                Teröristin soyadını ve fotoğrafını yayınlamayan gazete, terör örgütüne tek bir kelime etmediği gibi teröristi "39 yaşında, uzun boylu, samimi bir sese sahip bir film yapımcısı" olarak tanıttı.Cantwell fotoğrafçı Lotte Fernvall ile birlikte bir minibüsün içinde terörist ile röportaj yapıklarını belirterek teröristin ifadelerini aktardı.

                Teröristin fotoğrafı ve soyismi röportajda yer almazken, Andreas sıradan bir İsveçli gibi anlatıldı. Ancak daha sonra "Rojova komitelerine" bağlı olduğu söylenerek terör örgütü PKK'nın Suriye'deki yapılanması YPG ile bağına dikkat çekildi.Verdiği röportajda PKK/YPG'nin sivil uzantısı sözde İsveç Rojava Dayanışma Komitesi'ne üye olduğunu kabul eden terörist, mankeni Facebook'ta gördüğü bir reklam sonrası Norsborg'dan aldığını, daha sonra takım elbise ve gömlek aldığını, maskeyi ise internetten sipariş ettiğini belirtip, çirkin saldırının kendine ne kadara mal olduğunu övünerek anlattı.

                Terörist skandal maketi Facebook'ta gördükten sonra Norsborg'dan birkaç yüz krona satın aldığını anlatırken ardından takım elbise ve gömlek aldığını, maskeyi ise internetten sipariş verdiğini söyledi.

                TERÖRİSTE PROPAGANDA YAPTIRDILAR

                Terör örgütüne ve yandaşlarına tek kelime etmeyen gazete, Andreas isimli teröristin, "Demokratik haklarımızı ve ifade özgürlüğümüzü kullanıyoruz" ifadelerine yer verdi ve "Eylem hakkında ne düşünürsek düşünelim, Rojava Komitelerinin bir şeyler başardığına şüphe yok." diye yazdı.

                    Gazete hükümetin bütün sonbaharı Başkan Erdoğan'ın peşinde geçirdiğini öne sürdüğü haberinde terör örgütlerine yönelik alınan yeni kararları 'tuhaf' olarak yorumladı.

                    GEÇEN YIL YAPILAN SKANDAL DA BU TERÖRİSTLERİN İŞİ!
                    Geçen yıl da belediye binasına terör örgütü PKK'nın paçavrasının "Rojava komiteleri örgütü" isimli YPG'li terörist grup tarafından yansıtıldığı hatırlatılırken o dönem de Türkiye'den tepkiler yükseldiğine ancakl tepkilerin bu kez daha fazla olduğu belirtildi.

                    Türkiye'nin ayağa kalktığını dile getiren Aftonbladet, "İsveç'te de azarlamalar oldu" dedi, Dışişleri Bakanı Billström'ün görüntüyü 'iğrenç' olarak nitelediğini hatırlattı.

                    İsveç basını ve terörist İsveç hükümetini de eleştirildi. "Başbakan Ankara'ya gitti Erdoğan için süründü" ifadeleri yer alırken "Dışişleri Bakanı Billström, PKK bayrakları sallamanın yasak olacağı gibi tuhaflıklara karıştı." denildi.

                    TÜRKİYE SERT TEPKİ GÖSTERDİ
                    Skandala AK Parti'den tepkiler peş peşe gelirken sorumluların hukuk önünde hesap vermesi gerektiği belirtildi.

                    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Erdoğan'ı hedef gösterilmesinde İsveç doğrudan sorumludur. Bu terör propagandası değil, doğrudan terör eylemidir." şeklinde konuştu.

                    İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç Meclis Başkanı'nın Türkiye ziyaretini iptal etti. Şentop İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen ile yaptığı telefon görüşmesinde somut adım beklendiğini de belirtti.

                    Öte yandan Başkan Erdoğan'ın avukatı skandalla ilgili harekete geçerek suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldı.

                    İSVEÇ BAŞBAKANI: İĞRENÇ
                    İsveç Başbakanı, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonunu bir kez daha "iğrenç" olarak nitelendirerek, "Her ülke, yabancı bir liderin infazını temsil eden bir olayın sergilenmesinin iğrenç olduğunu düşünür. Özellikle bizim önde gelen politikacılarımızdan ikisinin suikasta uğradığını hatırlarsak, bunun kabul edilemez bir olay olduğunu belirtmemiz gerekir. Bu olay, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için bir sabotajdır." ifadelerini kullandı.

                        Kristersson, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in 17 Ocak'ta Türkiye'ye yapması planlanan ziyaretini iptal etmesine ilişkin de bu ziyaretin en yakın zamanda gerçekleştirilmesini umduğunu kaydetti.

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                        Haberler Dünya İsveç'ten Türkiye'nin sabrını zorlayan yeni skandallar! Türk bayrağı, Kur'an-ı Kerim ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan karikatür yarışması
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