İsveç'ten Türkiye'nin sabrını zorlayan yeni skandallar! Türk bayrağı, Kur'an-ı Kerim ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan karikatür yarışması

Aftonbladet gazetesi, 11 Ocak Perşembe günü Stockholm'de maketin asılmasının büyük sonuçlara yol açtığı yorumunu yapıyor. Parlamento Başkanı Andreas Norlen'in Ankara ziyaretinin iptal edildiğini hatırlatan gazete, Stockholm yönetiminden ise farklı sesler yükseldiğini belirtiyor. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, YPG'li teröristlerin eylemini bir kez daha 'utanç verici' olarak niteledi ve NATO'ya üyelik başvurusuna karşı bir sabotaj olduğunu söyledi.

Buna karşın Bakan Billström savcılığın açıkladığı karara herhangi bir eleştiri getirmedi, Aftonbladet'e konuşan siyasetçi "Neyin suç olup olmadığına karar vermek mahkemelere kalmış" ifadesini kullandı.

Svenska Dagbladet gazetesindeki haberin başlığı, 'Billström: Türkiye'nin hissettiklerini ciddiye almak önemli' oldu.