Irkçı siyasetçi Rasmus Paludan yine İsveç'te Kur'an-ı Kerim yaktı

Paludan'ın provokasyonu için bölgede otobüs ve tren seferleri iptal edildi. Öte yandan burada Paludan'a tepki gösteren 2 kişi de polis tarafından gözaltına alındı.

12 Mayıs'tan beri İsveç'te bulunan Paludan, 7 bölgede polis korumasında Kur'an-ı Kerim yaktı.

TBMM İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU ÜYELERİNDEN KINAMA

Stockholm'de resmi çalışmalar için bulunan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden AK Parti Afyon Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Paludan'ın provokasyonlarını kınadı.

Gülaçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsveç ve dünya gündeminde olan Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını şiddetle kınadıklarını belirtti.