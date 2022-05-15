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    • Dünya
    • 15.05.2022 19:18
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    • 15.05.2022 19:18
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    Irkçı siyasetçi Rasmus Paludan yine İsveç'te Kur'an-ı Kerim yaktı

    Danimarkalı ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan, İsveç'in başkenti Stockholm'de Müslümanların yoğun olduğu mahallelerde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yaktı. Müslüman mahalleli büyük tepki gösterdi. Puludan daha önce de defalarca Kur'an yakmıştı.

    Rasmus Paludan yine İsveç’te Kur’an-ı Kerim yaktı

    Kurşun geçirmez zırhlı araçla ve polis korumasında Stockholm'ün Husby Mahallesi'ne getirilen Paludan, burada Kur'an-ı Kerim yakarak İslam dini ve Peygamberi Hazreti Muhammed'e hakaret etti.

    Oturdukları binanın yanında Kur'an-ı Kerim yakılması ve megafonla rahatsız edilmeleri üzerine balkonlara çıkan Müslümanlar, "Cumartesi gibi tatil bir günde çocuklarımızla evlerimizde rahat oturamayacak mıyız? Paludan'ın İslam'a hakaretlerini evimizden dinlemek zorunda mıyız?" şeklinde polise tepki gösterdi.

    Paludan'ı yaklaşık 100 polis korurken İsveç İstihbarat Teşkilatından (SEPO) 10 sivil polis de yakın koruma sağladı.

    Daha sonra Türklerin yaşadığı Hallunda Mahallesi'ne polis eşliğinde bir konvoyla götürülen Paludan, burada da bir Türk lokantasının önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Lokantanın sahibi Osman Demir, Paludan'a tepki göstererek yumurta atmasının üzerine polisler, Demir'e copla saldırdı ve lokantasını kapattırdı.

        Paludan'ın provokasyonu için bölgede otobüs ve tren seferleri iptal edildi. Öte yandan burada Paludan'a tepki gösteren 2 kişi de polis tarafından gözaltına alındı.

        12 Mayıs'tan beri İsveç'te bulunan Paludan, 7 bölgede polis korumasında Kur'an-ı Kerim yaktı.

        TBMM İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU ÜYELERİNDEN KINAMA

        Stockholm'de resmi çalışmalar için bulunan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden AK Parti Afyon Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Paludan'ın provokasyonlarını kınadı.

        Gülaçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsveç ve dünya gündeminde olan Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını şiddetle kınadıklarını belirtti.
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        Rasmus Paludan yine İsveç’te Kur’an-ı Kerim yaktı
        Haberler Dünya Irkçı siyasetçi Rasmus Paludan yine İsveç'te Kur'an-ı Kerim yaktı
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