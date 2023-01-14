İsveç'teki terör örgütü PKK rezaleti dünya basınında: "Türkiye bedel ödetecek"

Bir grup terör örgütü PKK/YPG teröristlerinin İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak eylemine Türkiye'den tepki yağarken olay dünyada da ses getirdi. Arap medyası, "Türkiye bedel ödetir" yorumunu yaparken, Rusya' merkezli Sputnik ise, 'Türkiye İsveç'i Stockholm'deki kukla nedeniyle azarladı' ifadesine yer aldı. İşte diğer tepkiler:



Euronews: İsveç'teki eylem 'Türkiye'yi öfkelendirdi'.

AFP: Türkiye'den sert çıkış.

Al Jazeera: Türkiye, protesto sonrası İsveç büyükelçisini çağırdı.

AP: Türkiye, İsveç elçisini 'iğrenç' protesto eylemi nedeniyle çağırdı.

Guardian: Türkiye'nin İsveç elçisini çağırdığına vurgu yaptı. 'İsveç'in NATO'ya katılma hedefi konusunda iki ülke arasındaki gerilimi alevlendirdi.





SUÇ DUYURUSU

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK tarafından suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Teröristler tarafından Erdoğan'a benzetilen bir kukla baş aşağı asılması üzerine Türkiye'den ardı ardına tepkiler gelirken, İsveç Büyükelçisi Herrström, Dışişleri'ne çağrılırken İsveç Meclis Başkanı Norlen'in Türkiye'ye yapacağı ziyaret de TBMM Başkanı Şentop tarafından iptal edildi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, olayı "İsveç'in NATO üyelik başvurusuna karşı sabotaj" olarak niteleyerek, "İsveç'te, bir ülkenin demokratik yolla seçilmiş liderinin böyle sahte biçimde infazının gerçekleştirilmesi çok ciddi bir durum" dedi.