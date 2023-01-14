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    • Dünya
    • 14.01.2023 10:15
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    • 14.01.2023 10:27
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    Brezilya'da ABD destekli darbe girişiminin hesabı soruluyor: Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya soruşturma

    Brezilya'da Lula Da Siva'nın göreve geldiği seçimlerde hile olduğunu öne süren eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun destekçileri Yüksek Mahkeme, Kongre ve Devlet Başkanlığı Sarayını basmıştı. Olayların Bolsonaro'nun ABD'ye gizlice seyahatinin ardından kısa bir süre sonra başlması dikkat çekmişti. Göstericiler güvenlik güçleri müdahalesiyle kamu kurumlarından çıkartılarak gözaltına alınırken yargı da harekete geçti. Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında destekçilerini "Kongre baskınına teşvik ettiği" suçlamasıyla soruşturma başlatılmasına karar verdi.

    AJANSLAR
    Brezilya’da darbe girişiminin hesabı soruluyor!

    Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında destekçilerinin Kongre ve diğer devlet kurumlarına gerçekleştirdiği baskını teşvik ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

    DEMOKRASİYE KORKAKÇA KOMPLO
    Yargıç Alexandre de Moraes, sosyal medya platformu Facebook'ta yayınladığı bir videoyu gerekçe göstererek Başsavcılığın Bolsonaro hakkında soruşturma başlatılması talebini kabul etti.

    Yargıç Alexandre de Moraes yaptığı açıklamada, "Demokrasiye karşı korkakça komplolar kurmaya devam eden tanınmış kişiler hesap verecek" ifadelerini kullandı.

    Başsavcılıktan yapılan açıklamada ise şu anda ABD'de bulunan Bolsonaro'nun 8 Ocak'taki "vandalizm ve şiddetle sonuçlanan anti-demokratik eylemleri teşvik etme" suçlamasıyla soruşturulacağı ifade edildi.

        BREZİLYA'YI KARIŞTIRAN SÜREÇ
        Brezilya'da 30 Ekim'de yapılan ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde eski devlet başkanı solcu Luiz Inacio Lula da Silva oyların yüzde 50.9'unu, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49.1'ini almıştı.

        Seçim hile karıştırıldığını iddia eden ve orduya Lula'nın görevi devralmasına karşı müdahale çağrısı yapan binlerce Bolsonaro destekçisi, geçtiğimiz pazar günü Yüksek Mahkeme, Kongre ve Devlet Başkanlığı Sarayını basmıştı.

        Baskına karıştıkları gerekçesiyle Bolsonaro'nun "Leo Indio" lakaplı yeğeni Leonardo Rodrigues de Jesus da dahil olmak üzere bin 800 kişi gözaltına alınmıştı.

            LULA'YA YARGI DARBESİ VE GEZİ
            "Brezilya tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu" olarak başlatılan soruşturmanın ardından tutuklanan Lula da Silva cezaevine gönderildi.

            Bolsonaro'nun önünü açan operasyonda CIA'in olduğu Brezilya savcılığı tarafından açıklandı.

            Öte yandan Türkiye'de başarısız olan 'Gezi' kalkışmasının bir benzeri de aynı dönem Brezilya'da sahnelenmişti.
                Brezilya’da darbe girişiminin hesabı soruluyor!
                Haberler Dünya Brezilya'da ABD destekli darbe girişiminin hesabı soruluyor: Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya soruşturma
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