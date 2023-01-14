Brezilya'da ABD destekli darbe girişiminin hesabı soruluyor: Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya soruşturma

Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında destekçilerinin Kongre ve diğer devlet kurumlarına gerçekleştirdiği baskını teşvik ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

DEMOKRASİYE KORKAKÇA KOMPLO

Yargıç Alexandre de Moraes, sosyal medya platformu Facebook'ta yayınladığı bir videoyu gerekçe göstererek Başsavcılığın Bolsonaro hakkında soruşturma başlatılması talebini kabul etti.